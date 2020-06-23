【腦退化】1張收據訓練記憶力　看圖讀顏色1分鐘知你大腦年齡！

腦退化，注意力最先出事？注意力是反映大腦機能的重要指標，如果出現異常下降，可能是大腦退化甚至認知障礙症的警號。Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》其中一集就找來專家提供簡單測試，可助評估注意力與實際年齡應有的情況是否相符，以識別注意力有沒有問題，以下馬上來一起做做看！

注意力有多重要？我們在日常生活中的舉動或多或少都牽涉到這項大腦機能，當它出現嚴重退化時，可不止是單純的健忘或易分心！

注意力差易分心或釀意外

Viu TV外購電視節目《恐怖醫學》就引述國立長壽醫療研究中心健忘中心副院長佐治直樹醫生指，注意力下降的常見表現，輕則包括活動身體時易撞到腳趾尾、做事途中被打斷後就會忘了下一步等小問題，但重則有機會釀成嚴重意外，例如駕駛時大腦需同時處理多項資訊，注意力稍不足很易出事！

認知障礙初期 先影響注意力！

那注意力為何會下降？佐治醫生指，所有人的大腦都會隨年齡增長慢慢萎縮，腦部機能隨之下降，其中被稱為「腦部的司令台」額葉萎縮，就會影響注意力！他強調，注意力是大腦眾多機能的根基，因此認知障礙症發病初期，多會出現注意力下降，情況不可輕視。

根據醫院管理局提供的資訊，早期認知障礙症（發病首1至2年）的其他症狀包括：

- 失去短期記憶 - 表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等 - 情緒或行為變幻無常 - 學習新事物及跟隨複雜指令感困難 - 判斷力減退 - 基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒

大腦中被稱為「腦部的司令台」額葉萎縮，就會令注意力下降。（Viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

簡單測試注意力

要維持大腦健康，就要不時檢查注意力，以趕在大腦開始衰退前發現問題，作出改善並預防惡化。佐治醫生就在節目中推薦一個簡單的測試，只需花大約一分鐘時間，就可以大概知道自己的注意力，大家不妨一試：

識別顏色測試

做法很簡單，下圖會展示40個中文字，文字分別是「紅」、「綠」、「藍」、「黃」，而文字的顏色會與其字義不同，即「黃」字的顏色可能是綠色，大家需由圖片的左上角開始，打橫順序讀出文字顏色，而非文字；讀錯需馬上更正後才可繼續，期間需計算完成的時間。

節目示範：

了解測試方法後，就馬上準備進行測試（按圖）：

測試結果對應注意力年齡？

佐治醫生解釋，在這項測試中，大腦需要同時處理兩項資訊（文字的意思及其顏色），測試者需要運用其注意力，從中分辨出正確的資訊，因此可以測試到注意力的高低。

而這項測試中取得的成績還可以對應不同年齡層應有注意力！佐治醫生表示，如果測試結果超出實際年齡很多，就要留神，可能是注意力開始衰退！各位如果已經順利讀完並記錄好秒數，就一起來看看結果吧（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

改善大腦機能靠購物收據？

測試結果不符實際年齡？不用擔心，原來這並不是罕見情況！節目另外找來東京都健康長壽醫療中心研究所鈴本宏幸醫生，分享如何透過一個日常小方法改善大腦機能，不止有助提升注意力，對記憶力也有幫助：

收據改善法

做法很簡單，就在平日去超市之類的地方購物後保留收據，然後在第二天再回想昨日買了什麼、大概價錢，再核對收據內容。

聽上去有點莫名奇秒？但根據鈴本醫生，這種做法其實是一種回想行為，日常經常進行回想行為可以刺激到腦部，是有助改善整體認知機能，絕對值得一試！

鈴本醫生指，收據改善法是透過回想行為刺激到腦部，助改善整體認知機能。（Viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

相關文章：【失憶】冇記性還是有認知障礙症？打牌外還可做1件事增強記憶

打麻將記性好點？（01製圖）