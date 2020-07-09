【皮膚衰老】唔代表你老！乾燥肺氣虛皺紋心氣不足5種皮膚看健康

皺紋、色素沉、面色泛黃或蒼白、皮膚鬆弛及乾燥？這些都是衰老的徵兆！皮膚衰老不一定是保養不足，可能是因你的身體狀況引致。中醫認為部分皮膚衰老跡象與心、肝、脾、肺、腎有密切關係。不妨看看你有沒有文中的衰老徵狀，從而選擇適當食療調理。 撰文：註冊中醫師潘咨遐醫師

減肥是女性的終身事業，駐顏術亦是大家十分著緊的事。現代女性因面臨自然環境（受陽光、溫度、濕度影響，皮膚長期暴露在陽光下產生色斑）和外在因素（如工作壓力大、兼顧家庭的多重壓力），皮膚衰老等問題日益加劇。

皮膚衰老跡象與心、肝、脾、肺、腎有密切關係！（septiansimon/unsplash）

部分人受皺紋、色素沉著的典型皮膚老化特徵困擾，並有面色暗黃、皮膚萎縮、起皺、瘙癢等問題。從中醫角度，這些皮膚衰老跡象都與心、肝、脾、肺、腎有密切關係！

臉上衰老特徵反映健康

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蒼白無光澤、易有皺紋——心氣不足

心臟在人體內主宰血液的運行，濡養頭面及皮膚，可使面部皮膚紅潤光澤。面部皮膚的脈絡極其豐富，故心臟功能的盛衰很容易能從面部皮膚的色澤變化反映出來。 心氣充沛，則血行正常 ，面部皮膚紅潤光澤；若心氣不足，運血無力或心血虧損，皮膚則失去滋養、晦暗枯槁、蒼白無光澤、並易出現皺紋。

成因：年紀大，臟腑功能變弱、或用神過度

【養心食療】

皮膚乾燥——肺氣虛

血液的運行不只是靠心氣的推動，還依賴肺氣的輔助，血在全身流動才能更佳地保養皮膚。 肺還可以宣發衛氣，調節腠理（毛孔）的開合 ，化身體的水為汗以滋潤皮膚，防止乾燥，皮膚自然水嫩透亮。

成因：年紀大，臟腑功能變弱、或久病後失去調養

【養肺食療】

泛黃、黃褐斑——肝血不足

肝有儲藏血液和疏通氣血運行的作用。肝主疏泄 ，肝的疏泄功能正常，人體氣機才能暢達，氣血調和，經絡通暢。氣血充盛，皮膚才會水潤有光澤；當肝失疏泄會導致氣滯血瘀，皮膚失養則晦暗無光澤。皮膚上的黃褐斑在中醫學上又稱「肝斑」，黃褐斑的生成和加重也跟肝臟有密切的作用 。

成因：生活上經常感到緊張、壓力大、捱夜

【養肝食療】

肌肉鬆弛、皺紋——脾虛

脾為後天之本，為製造氣血的源頭。脾胃功能正常才可把身體營養運輸到全身，使皮膚因而得到充分的營養而容光煥發。脾虛則面色萎黃、肌肉鬆弛、面部易出現皺紋、或皮膚乾燥不潤而過早衰老。因脾虛不能將食物轉化為營養，會令人精神萎靡、面如土色。而脾主肌肉，脾虛時肌肉的彈性及韌性均會降低，因而出現皺紋。

成因：年紀大，臟腑功能變弱、常喝凍飲或進食生冷食物

【養脾食療一】

【養脾食療二】

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面色黑、老年斑——腎水不足

腎為先天之本，腎精不足則面色黧黑（蒼黑）。 腎主水，腎水不足，血瘀阻經絡就會形成皮膚的色素沉著、老年斑、皺紋加深和鬚髮提早變白等，未老先衰。

成因：年紀大，臟腑功能變弱、用腦過度或久病後沒有調養

【養腎食療】

中醫治療方法：中藥、刮痧、針灸等

中醫認為針灸能夠促進氣血循環，增加局部營養供應、肌肉收縮和彈性、預防肌肉鬆弛，防治皺紋。此外，對於皮膚的狀態具有雙向調節作用，既可促進油脂分泌防止皮膚乾燥，達到祛病養顏、保健美容效果。對治療黃褐斑、雀斑 、老年斑 、眼袋 、眼部色素沉著等方面均有理想的效果。

刮痧通過經絡穴位的按摩及清潔皮膚表面，促進皮膚健康，使血脈通暢，局部組織營養吸收增強，促進皮膚組織細胞的生長，排出代謝產物，利於汗腺和皮脂腺的分泌。最終，可去皺紋、抗炎、美白、祛斑、治療黃褐斑、痤瘡等皮膚衰老問題。

日常調理及防衰老貼士！

一. 【改善飲食習慣】

1. 忌進食生冷食物或過多甜食

甜食和生冷食物容易生濕，降低脾胃運化功能，影響脾胃將營養和水液輸送到全身。身體得不到營養時便會見精神不振，容易疲累及造成水腫，而濕重的人臉上易泛油光，過多油脂分泌堵塞毛孔而長暗瘡。

2. 不建議為減肥而不吃早餐或不進食

3. 別以寒涼食物作正餐，如沙律或果汁

4. 別空腹吃寒涼食物（如香蕉），建議飽肚後才吃，可減少對脾胃損害

5. 多吃養胃氣、正氣食物，如五穀類包括米飯，有助排走濕氣

二. 【改善日常生活】

1. 不宜晚睡

晚上11時至凌晨1時為人體肝經循行，即肝經造血的時間，建議大家在此時段入睡。如經常捱夜，可能出現氣血不足，會影響面色，容易變成暗黃色。

2. 少坐多動

在中醫角度，坐立時間過長都會令人傷脾。大家可多做運動，不但幫助氣血運行，出汗更可排走濕氣，減輕脾胃負擔。

3. 保持心境開朗

久思（經常思慮）傷脾，香港人生活緊張及壓力大，較常見氣機鬱結。臨床上多見大便不通、胃氣脹、睡眠不佳。長此下去，膚色變得暗啞及出雀斑及暗瘡，所以保持心境開朗，氣血調順也是防衰老的一個要訣。

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