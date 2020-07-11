【頭痛】急性青光眼誤當偏頭痛延醫會致盲！4種眼源性頭痛要識分

頭痛原因有千百種，當中不少更與「頭」無關，與眼睛問題相當的眼源性頭痛就是其一，誤當成一般頭痛就可大可小，例如急性青光眼常被誤認為偏頭痛！那究竟還有什麼眼科問題可致頭痛？這些頭痛又有沒有特徵？ 撰文：眼科專科湯文傑醫生

香港人十之八九都會有偶爾頭痛的問題，很多時都把原因當作是疲勞、睡眠不足等，但卻發現連止痛藥都解決不了？原來，有些頭痛問題並不在於「頭」，而是雙眼不對勁，可能涉及不同的眼科問題，被統稱為眼源性頭痛。

眼源性頭痛並不少見，但牽涉的問題可大可小，輕則或只是用眼習慣不佳，重則卻可能是可致失明的眼疾！以下一起了解較常見導致眼源性頭痛的眼科問題（按圖）：

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1. 用眼過度

一般是指「電腦視覺症候群」，許多上班族每日有長達十多小時的時間都盯著電腦屏幕或手機，雙眼距離屏幕偏近，眼睛為聚焦近事物，睫狀體會收縮、眼肌內聚，使水晶體增加屈折力以調整視線焦點。

當眼睛長時間維持這個狀態，就4會造成疲勞，此時如果仍沒得到適當休息，令睫狀肌長期處於收縮狀態，就會形成痙攣現象，繼而導致頭痛，長期這樣更有可能導致出現提早老花、乾眼症，甚至視力模糊的問題。

2. 眼鏡度數不合

屈光不正包括多種最普遍的眼科疾病，如近視、遠視、散光、老花眼等，若所用眼鏡度數不合，令眼睛需要使用調節配合，也就是要收縮睫狀肌，有機會因過度調節睫狀肌而導致眼倦、頭痛，應檢查是否需要更換合適合度數眼鏡。

特徵：通常休息後可消退

3. 急性青光眼

青光眼一般分為急性和慢性，其中導致明顯的頭痛多為急性青光眼，即眼球前房的出口孔道在短時間內閉塞，導致眼壓急速上升，更常會有角膜水腫，引發劇烈頭痛，卻很容易被誤認為偏頭痛而延誤治療。

一旦出現急性青光眼，而又未有盡快減低眼內壓，有機會損害視覺神經，甚至最快令病人在一天內完全損失視力。

特徵：頭痛的同時出現眼睛疼痛，而且按壓眼球時會感覺頭痛加劇，而且伴隨視力模糊、噁心、嘔吐等症狀

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4. 視覺偏頭痛

是一種伴隨視覺障礙的偏頭痛，發作時常見會導致其中一隻眼出現小盲點，影響該隻眼的中央視力，或者會在視野中心或附近出現閃爍的盲點，圍繞這盲點的四周有彩色波浪形或鋸齒形光環，或令病人難以如常生活，如無法安全駕駛。

視覺偏頭痛患者的視野：

視覺偏頭痛造成的盲點（撰稿人提供）

視覺偏頭痛很多時成因不明，只知發生時腦部化學物血清素（serotonin）水平會下降，使大腦向面部神經線及頭部血管發出信號，導致血管擴張，形成痛楚，而視覺問題則是偏頭痛發作時才出現。

特徵：

1. 常見會伴有同側太陽穴搏動性頭痛 2. 視覺上的症狀通常會在30分鐘內自行消失，但頭痛發作可持續最長達3天，同時帶有噁心、嘔吐

更重要的是，突然在視野中遇到任何盲點，除了視覺偏頭痛，也可能是更嚴重的眼睛問題，例如視網膜脫落，應立即諮詢眼科醫生，找出原因。

頭痛原因有千百種，就算不是大病，對日常生活都會造成不少困擾，最好當然是能夠找出背後原因並治療，因此更要分辦出你的頭痛是不是眼源性問題，不要只知「頭痛醫頭」！

眼科專科醫生湯文傑（撰稿人授權提供）

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