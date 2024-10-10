【腰痛】腎臟痛或腰背痛3大重點教你分！護腎要避開7種食物！

腎臟痛怎麼辦？腰痠背痛常見，但亦可能是腎臟出問題的警號。腎臟的位置在後腰側，接近腰背部，若腎臟感疼痛，有可能誤當作腰背痛，延誤醫治可能後果嚴重！不如看看腎臟痛和腰背痛可如何區分，還要懂得護腎貼士，減少患腎病風險。



腎癌患者在10年間持續上升。（lvnatikk/unsplash）

腎病可能引致痛症

常見的腎病症狀，一般為小便有泡、血尿、下肢水腫等，而腰背痛位置感到疼痛也是腎病的徵兆！

腎臟功能包括去除血液中的廢物，排出額外的體液，調整體內鹽分以及調節血壓等。腎臟從血液中過濾廢物和毒素，容易受感染及破壞。攝取過多鈣質、草酸鹽和磷會在腎臟中積聚，形成腎結石，出現結石會令人感到疼痛。除此之外，泌尿道感染、腎臟感染、腎臟血栓、腎臟損傷等都會有疼痛病徵。

腎臟痛與腰背痛相似

腰痠背痛十分常見，幾乎人人也曾試過。由於腎臟位於肋骨正下方的兩側（後側腰），靠在背部肌肉上，未必容易區分出是腰背痛抑或腎痛。

紅色圓圈為腎臟位置（台灣TVBS頻道《健康2.0》截圖）

《Medical News Today》網站指，欲辨別腰背痛還是腎臟痛，可從「疼痛位置」、「疼痛的類型和嚴重程度」及「其他伴隨症狀」區分。

1. 疼痛位置

腎臟疾病引起的疼痛

腎臟疾病引起的痛楚一般位置在脊柱兩側的肋骨下（即腎臟位置），有些人會只是一側疼痛，取決疾病是影響一個腎臟還是同時影響兩個腎臟。痛症或會反射到其他身體部位，如身體側面、腹部、腹股溝和大腿。

腰背痛

腰背上的任何地方都可能發生腰背痛，但大多數人士都會在下背部感到疼痛。

2. 疼痛的類型和嚴重程度

腎臟疾病引起的疼痛

小腎結石可通過泌尿系統排出體外，不會引致劇痛；但是較大的結石則會引起劇烈刺痛感覺，當腎結石從腎臟移動到輸尿管（輸尿管將腎臟連接到膀胱，形成泌尿系統管道）時會加劇疼痛。

而腎臟感染可令人定期出現隱隱作痛、痠痛的感覺。

腰背痛

肌肉疼痛：隱隱作痛或痠痛

某些運動會觸發或加重肌肉疼痛，疼痛的強度從輕度到嚴重不等，並且會因為伸展背部而感到更痛。

神經痛：可能會感到灼痛或刺痛，疼痛並可能會延伸到身體其他部位

坐骨神經痛是一種影響腰背部的神經痛。當坐骨神經受到擠壓或壓迫時，就會出現坐骨神經痛，灼痛可由下背部擴散到臀部。

骨痛：疼痛突然發作

脊椎骨折或不規則形狀的脊柱可導致骨痛，骨痛程度由中度至嚴重，通常隨着運動而惡化

3. 伴隨症狀

腎臟疾病引起的疼痛

腎病可能引起的其他症狀：（按圖）

+ 5

腎臟受損或腎病嚴重可能出現的症狀：

1. 口臭

2. 尿液有金屬味

3. 氣促

4. 腿、腳踝或足部腫脹

5. 意識模糊

6. 心律不正

7. 肌肉痙攣

腰背痛

可能伴隨腰背痛的其他症狀：

1. 脊椎疼痛或僵硬

2. 頸部感刺痛

3. 由於疼痛或肌肉痙攣而難以站直

4. 行走困難

5. 背部麻痺或刺痛蔓延到四肢

6. 一隻或兩隻腿乏力

7. 無法排空膀胱

8. 尿失禁

9. 腹瀉或便秘

如果長期感到腰痠背痛，請立即求診。＇

燒味是不少港人的最愛，但經常進食會傷腎！（資料圖片）

護腎貼士

「禍從口入」，飲食習慣可能損害腎臟功能。進食加工食品在製作過程中，加入大量鹽及高鈉等，會增加腎臟排洩的負擔，建議應減少食用醃製、燻製及加工食品如：香腸、午餐肉、煙肉、鹹蛋、滷味、餅乾等。

保護腎臟有什麼方法？（按圖）

+ 7

相關文章：【腎病】一餐燒味飯隨時納超標 ？ 4個護腎小貼士

相關文章：【飲食宜忌】營養師推薦20種強腎食物 蔬菜、莓果都是恩物

另外，參考營養師的建議，有護腎功效的食品包括西瓜、羽衣甘藍、紅提子、車厘子、士多啤梨、藍莓、紫薯、覆盆子、檸檬汁、南瓜籽、小紅莓和魚等。

補腎食物：（按圖）

+ 3

相關文章：【腎結石】小便灼熱常尿急8大症狀似尿道感染 嚴重可致腎衰竭！

【腎結石】小便灼熱常尿急8大症狀似尿道感染 嚴重可致腎衰竭！（01製圖）