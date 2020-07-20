【胰臟癌】背痛皮膚痕小便啡黃13大症狀　初期難發現5大高危因素

胰臟癌（Pancreas），在香港的10大癌症殺手中排行第6，於美國更排行第4（2019年），由於胰臟癌難以於早期發現，而且復發率高，基本上發生率和死亡率相若，同樣地高，而不少名人也因胰臟癌逝世，如時裝品牌香奈兒（CHANEL）創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）和蘋果公司（APPLE）始創人史蒂芬喬布斯（Steve Jobs）等，亦令胰臟癌於近年關注度大增。我們可以如何提高警覺，及早覺察症病徵？

什麼是胰臟癌？

胰臟，又稱胰臟腺（Pancreas），是消化系統中的一個器官，會透過當中的外分泌腺釋放有助於消化的酶來分解食物，方便身體細胞吸收和使用，另外亦會經內分泌腺分泌有助調節血糖水平的胰島素，用以處理身體攝取的糖分。

由於胰臟位於腸胃後方，一般難以透過深腹檢查檢測。通常發現時已經是晚期，細胞失去控制，不停繁殖增生，或已於早期擴散到附近其他器官、淋巴結和血管，成為惡性腫瘤。一般發生在胰臟頭部。

胰臟的位置 （01製圖）

按圖看清胰臟癌有幾致命：

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胰臟癌高危人士：

• 吸煙

• 糖尿病

• 超重

• 患慢性胰臟炎

• 有相關家族病史

但醫學界仍未能確定引致胰臟癌的因素，算是慢性胰臟炎和胰臟癌之間的因果關係其實也未成立，故此仍難以確定高危群族。

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按圖看清胰臟癌13大症狀：

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1. 上腹或背痛

根據《American Cancer Society》，癌細胞擴散時會壓在神經線或其他器官上，亦可能導致消化道阻塞。大多胰臟癌患者會有上腹近胃部疼痛，與其他因腸胃而引起的問題類似，使一般人難以辨認。另外痛症亦有可能跑到後背，甚至有疼痛到無法平躺，需要前彎的問題，在晚上通常較為嚴重。

2. 體重下降

《Healthline》報導提到，胰臟癌會降低食慾，亦可能會產生激素，令身體難以吸收營養。即使病人食慾正常，亦有機會有營養不良、體重減輕等問題。雖然所有癌細胞都是透過分泌物質去改變體內新陳代謝和掠奪蛋白質，以此賴以生存，但胰臟卻在腫瘤還小的時候便有體重突然下降的問題。

3. 飢餓及口乾

《Healthline》報導又指出，當胰臟癌令胰臟阻止胰島素生成細胞，不能控制血糖時，便會無法消化、處理營養及血糖等，導致糖尿病的問題，而帶來飢餓及口乾則同樣是糖尿病的症狀。

4. 小便呈啡色

刊登在《肝病防治學術基金會》的報導提到，由於人體正常情況下會由肝臟釋放啡黃色的膽汁，幫助身體消化食物。它一般儲存在膽囊，穿過總膽管後到達腸胃，再以排泄的方式把膽汁排出。但當膽總管被胰臟癌細胞阻塞時，膽紅素便無法以正常的方法清除，並且會在體內積聚過多。這些過多的膽紅素會進入泌尿系統，令小便變色。

5. 膽囊腫大

《Healthline》報導指，如果膽總管被癌細胞阻塞，尤其是在胰臟頭，可能會令膽囊受到壓迫，使膽汁塞在膽囊中無法正常排出，導致發炎，亦會令膽囊變得腫大。

6. 腿部腫脹

根據《Healthline》報導，血的凝塊有時候是胰臟癌的初期症狀，由腿部的深靜脈血栓（DVT）形成，會令腿部血液循環受阻，引起腫脹和發炎。如果血塊破裂，有機會上移並傳播到肺部，則可能引起會肺栓塞，感到呼吸急促。

7. 虛弱心跳加速

《Healthline》報導提到，胰島素瘤或產生胰島素的腫瘤都有可能會有以上症狀。當身體分泌過多胰島素，會降低血糖水平，令身體包括神經和大腦缺乏葡萄糖，因此當血糖降得太低，可能帶來心悸、發抖等問題，甚至會陷入昏迷。

8. 嘔心或嘔吐

《Healthline》報導又提出，由於癌細胞可能影響酶和激素的生成，亦會增加胃酸體內含量，有機會使人感到嘔心。有部分胰臟腫瘤有時候亦會壓迫到胃部，胃部可能被阻塞，食物因無法通過消化系統而導致嘔吐。

9. 腹瀉

據《Healthline》報導指，其中一種名為VIPoma的腫瘤有機會導致肚瀉，並釋出一種稱為血管活性腸肽（VIP）的物質，向消化系統輸送更多水，而腸道的水分過多會導致嚴重的水樣腹瀉。另外，當胰臟癌細胞阻止身體吸收營養，亦有可能引發腹瀉。

10. 大便呈淺色及滑溜

《Healthline》報導指，當大便缺乏膽紅素時便會變淺色。胰腺癌亦會令胰腺無法釋放酶，令身體難以分解脂肪，使油脂與大便一起排出，變得滑溜。

11. 皮膚和眼白發黃

根據《香港綜合健康中心》報導，若癌細胞長在肝臟膽管的胰臟頭時，會令膽汁阻塞而引起黃疸病，令皮膚和眼白發黃。長在胰臟頭部的癌細胞亦因此較體部及尾部的腫瘤更易於早期發現。

12. 皮膚痕癢

《Healthline》報導再提到，當胰臟令膽紅素無法排出，有機會轉移並積聚於皮膚上，造成刺激和痕癢。

13. 皮疹

《Healthline》報導指，胰高血糖素瘤作為其中一種胰臟腫瘤，有機會因為過量胰血糖素，引發身上各部位的紅色水皰。

有以上症狀並不必然患上胰臟癌，但當然，定期作身體檢查有助找出病原和預防患癌。如有疑慮亦應向醫生查詢。

如懷疑胰臟有異常，應盡快接受檢查（Anastasia Gepp/Pixabay）

如何治療胰臟癌？

根據肝病防治學術基金會的報導中指出，胰臟癌患者中，只有15%有機會及時透過外科手術開刀，而餘下的病人就只能透過化學治療和放射治療。

就現今的醫療技術而言，要根治就只能靠開刀切除腫瘤。若患者於初期發現腫瘤，同時又位於胰臟頭部，便能透過外科手術將其切除。手術中或需要切除部分胰臟和脾臟。

即使是手術後，患者仍需要接受進一步化療或放射治療，或同時進行，以殺死餘下的癌細胞，同時降低復發風險。

但若然癌細胞已擴散或重要血管，便無法開刀，只能以化療藥物治療，減少癌細胞擴散至其他更多部位及器官，並無法將其根治。

新研發的免疫和標靶療法亦可用來治療，但效果卻不太理想。所幸這些新的化學治療最近有更好的進展，可令病患壽命平均存活延長一年。

資料參考：healthline，American Cancer Society，肝病防治學術基金會，香港綜合腫瘤中心

癌症檢查你知幾多？（01製圖）

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