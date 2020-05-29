【胰臟癌】早期症狀僅胃痛擴散後5年存活率僅5%！驗血唔準檢測靠…

胰臟癌向來有「癌王」之稱，可謂是癌症中最可怕的一種。胰臟癌不算常見癌症，但不少患者確診時生命已開始倒數，原因是胰臟癌死亡率高達九成，莫說是治療，連要診斷也是困難重重！到底胰臟癌為何如此「惡」？患上胰臟癌又有什麼症狀？想準確檢測又有什麼方法？

癌症本身已令人聞之色變，胰臟癌更是「揮低」肺癌、大腸癌等，被稱為癌中之王，就連蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、CHANEL創意總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、米芝蓮名廚侯布雄（Joël Robuchon）都是死於胰臟癌！到底胰臟癌有多「惡」？

馬上了解胰臟癌死亡率高的原因（按圖）：

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胰臟癌易致死3大原因

胰臟癌不算常見，卻是香港第六大致死癌症。根據香港癌症資料統計中心，2008年至2017年間胰臟癌的發病人數只有6080人，死亡人數卻達5613人。外科醫生夏威指出，一旦已出現擴散，胰臟癌5年存活率可低於5%；而死亡率如此之高，主要與幾個原因有關：

1. 手術風險高

胰臟癌最主要的根治性治療，就是透過手術切除腫瘤，但前提是癌細胞並沒有擴散，而且病人的身體狀況能承受，不是所有患者都適合；而由於胰臟的結構和位置很複雜，即使可進行手術，手術難度也相當高，也可能有嚴重併發症及死亡風險。

2. 容易擴散

因着胰臟的結構，胰臟癌是很易潛伏在周邊的脂肪、淋巴或血管的組織，令病情到達中後期時，癌細胞很常見已經局部侵犯了附近器官，無法進行手術，只能採取姑息性治療，例如電療、化療、藥物治療等，希望拖慢病情惡化的速度。

3. 復發機會大

由於胰臟癌容易潛伏和擴散的特性，患者即使成功接受了切除腫瘤的手術，癌細胞也有機會仍然殘留在其他組織，導致早期復發。

CHANEL創意總監、有「老佛爺」之稱的卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）去年因胰臟癌離世。（CNN）

早期胰臟癌醫生也難發現

與許多癌症一樣，胰臟癌發病早期不會有明顯症狀，無論是患者還是醫生也很易錯過：

胰頭

較初期：腫瘤壓迫或擴散至膽管導致黃疸，包括皮膚黃、眼白黃、小便茶色 較後期：癌細胞侵犯十二指腸，導致進食困難、嘔血、痾血、黑大便

胰尾

較初期：通常沒有影響其他器官，可能沒任何症狀，只隱約會有類似胃痛感覺 較後期：腫瘤影響胃部，或導致胃口差，易滯，甚至胃潰瘍，因而嘔血、黑大便

少於半數確診時能做手術

然而，胰臟癌能否及早發現會直接影響手術的可能性，乃至存活的機會。夏醫生說，可能少於一半患者在確診時是可以接受手術，因為不少情況是出現了症狀才檢查，病情已擴散；反而另一類患者可能是進行身體檢查時偶然發現腫瘤，腫瘤未發展到很大，手術切除機會就會較大。

最理想的做法，是像不少癌症一樣，追蹤高危族，定期安排檢查，在早期找出患者。而綜合醫院管理局和美國癌症協會（American Cancer Society）的資料得知，從數據上胰臟癌較常見發生在45歲以上人士身上，而且很多「中」了以下因素：

• 吸煙 • 糖尿病 • 超重 • 患慢性胰臟炎 • 有相關家族病史

不過，夏醫生指，目前醫學上仍未肯定會引致胰臟癌的因素，未能確定高危族群，「與遺傳、性別、飲食等似乎沒很顯著的關係，就算是慢性胰臟炎和胰臟癌之間的因果關係其實也未成立，只是這類病人通常因慢性胰臟炎的病情，會有較高機會接受檢查，從中發現腫瘤」。

驗血、超聲波難發現

如果擔心，定期體檢又能否當保險？原來未必，因為一般檢查很難找出胰臟癌！夏醫生解釋，胰臟位於後腹，被胃等器官擋住，一般的腹部超聲波未必看到異常；而驗血查看癌指數，靈敏性和準確性也不太高，「（指數）受很多因素影響，或會出現假陽性、假陰性，只能當參考」，要準確診斷須經過一系列專門檢查，其中比較主要的項目包括（按圖）：

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驗血（主要檢查癌指數CA19-9或CEA）

檢驗血液中有沒有出現可能涉及胰臟癌的某些蛋白質，不過，有可能出現指數高但並非患癌（假陽性）或指數正常卻患癌（假陰性），所以不會用作診斷唯一依據，而是會視為診斷的其中一個參考數字，判斷需否進行其他檢查。

影象檢查

1. 增強性電腦掃瞄

由於腫瘤與正常組織的血管會有分別，所以可先在血管打顯影劑，顯影劑在血液循環下流到胰臟後，就可透過電腦掃瞄觀察血流的異常，判斷胰臟有沒有癌細胞。

2. 磁力共振

掃瞄膽管、胰管，觀察其結構和狀況，例如有沒有地方阻塞、會否是腫瘤跡象、腫瘤組織的情況等，詳細程度大概與電腦掃瞄的結果相若。

3. 正電子掃描

先把帶有放射性的葡萄糖注入血液循環，由於癌細胞的新陳代謝比普通細胞高，會吸收更多葡萄糖，放射性葡萄糖就會積聚在有大量癌細胞的地方，再透過掃瞄偵測高濃度放射性元素的部位，就可判斷胰臟有沒有癌細胞。

抽取細胞組織：內窺鏡超聲波

常用在患者已透過多項檢查懷疑胰臟有腫瘤，卻未能確定是否惡性的情況。由於很大部分的胰臟是緊貼着胃，可先以內窺鏡進入胃部，然後在胃壁對胰臟進行超聲波，更清楚看到胰臟，並進行細針穿刺（FNA）抽取腫瘤細胞組織，進行化驗。

早期檢測有方法？

目前發現胰臟癌主要是依靠症狀，正確診斷胰臟癌幾乎像「過五關斬六將」，不但要患者留意到微小的異常，醫生也要察覺到可能是與胰臟有關，再安排檢查。

不過，夏醫生表示，只要腫瘤大於一厘米（病情屬早期）已可靠以上的影像檢查看到，如果真的覺得有需要定期檢查，接受增強性電腦掃瞄是最起碼的選項，「幅射和顯影劑對人體影響相對較小……始終愈準確的檢查愈高風險，如以內窺鏡超聲波抽取腫瘤細胞組織是最準確的診斷，但就可能傷到胃部或引致嚴重併發症，一般是『迫不得已』才考慮。」

外科醫生夏威（受訪者授權提供）

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