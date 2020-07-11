【飲茶減肥】冷泡茶營養較多？以茶代水會傷腎？解開10個茶的疑團

飲茶功效多，不但可抗氧化、清熱解毒、消滯去膩，甚至可散寒除濕；但你又識得沖茶嗎？沖茶的水溫及方式、茶葉的存放方法和時間，都會大大影響茶的功效。夏日炎炎，不少人可能都會選購樽裝茶解渴，但又有什麼要注意呢？又應該飲熱茶，還是冷泡茶呢？

飲茶，可能已是日常習慣之一，不少人都認為飲茶可以減肥，但你知道怎樣沖茶才更健康？茶葉又會不會過期？以下就由家營營養中心認可營養師吳瀟娜為大家解開有關飲茶的種種疑問（按圖）：

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1）熱茶、冷泡茶的營養價值有什麼分別？

茶的營養價值主要來自茶多酚，包括兒茶素、茶黃素和茶紅素等，我們可以發酵程度來區分，發酵程度最低的綠茶含有最多的兒茶素，發酵程度愈高，茶中所含的兒茶素則愈低，因此紅茶、黑茶所含的兒茶素則較低。但是紅茶、黑茶中的兒茶素會轉化成茶黃素和茶紅素，也同樣是高抗氧化物，因此無論綠茶或是紅茶、黑茶，都有抗氧化、抗衰老及維持心血管健康等的效用。

茶的功效大不同（按圖）：

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沖泡溫度方面，冷泡茶所釋出的咖啡因較少，而熱泡茶所釋出的的茶多酚則較多，因此以70至85度沖茶，可釋出最多的茶多酚，可攝取最多的營養素。

如對咖啡因反應敏感，則推薦飲用冷泡茶。一些需限制咖啡因攝取的人，如兒童、孕婦、缺鈣、缺鐵等都需限制飲用茶的分量。

2）樽裝茶的營養價值相同嗎？購買時有什麼要注意？

樽裝茶中所含的茶多酚量，一般都較沖泡茶低。因為茶多酚是容易氧化的物質，可在加工過程中流失，因此樽裝茶的營養價值較低。

另外，購買樽裝茶時可留意成分表，盡量選擇較少添加劑及無糖的樽裝茶。而添加劑的作用主要用來穩定茶中的茶多酚、顏色及調節風味，雖然這些添加劑在受規管的情況下，對人體無害，但在可選擇的情況之下，較少添加劑的茶，仍是較佳的選擇。

3）飲茶可有助燒脂？

飲茶沒有明顯的燒脂效果，但可消解口腔中油膩的感覺。

4）什麼水溫沖茶最好？

沖茶的水溫可視乎茶的發酵程度而定，未發酵的綠茶可用80度左右、全發酵的紅茶、黑茶可用90度左右、半發酵的烏龍茶則用100度沸水沖泡，以上的溫度對釋出不同茶的茶多酚及芳香物質有較佳效果。

沖茶的水溫可視乎茶的發酵程度而定，未發酵的綠茶可用80度左右。（Unsplash/ oriento）

如沖泡後的放置時間長，茶多酚會隨時間而氧化流失，其中芳香物質也會揮發掉，所以泡茶後反覆沖泡4至5次後盡快飲用較佳。另外，長時間放置也會增加細菌滋生的機會，喝後可造成肚痛、肚瀉等腸胃不適。

5）隔夜茶就不能飲用嗎？

茶在室溫中長時間擺放可令細菌滋生，如需隔夜飲用，最好沖泡後盡量放入雪櫃冷藏，減少細菌的生長。

6）茶葉會過期？

綠茶的保質期通常是一年左右，因為沒發酵或輕發酵的茶葉會先經過「高溫殺青」令當中的酶不能運作令茶葉停止發酵，因此綠茶保存了大量兒茶素，而兒茶素容易因空氣氧化變質，不易長放。綠茶容易受潮，如過度存放，令霉菌滋生，飲用後的風味改變之餘，也可能引起腸胃問題。

茶葉會過期嗎？（Unsplash/ jonathanborba）

反之，半發酵程度以上的茶葉，例如烏龍茶、紅茶、黑茶，則是存放愈長，愈有風味。只要存放在適當的環境，便會持續發酵過程，或稱為陳化，這種氧化過程同時可抑制細菌生長，令茶葉可長期存放，沒有保質期限。

茶的保存方式有幾種，包括茶餅、茶罐、茶包等，注重存放位置不被陽光直射及保持通風，如有真空包裝也有效阻止營養流失及細菌滋生。

7）「無糖」樽裝茶真的無糖嗎？

我們可在成分表和營養標籤得知，如沒有糖的成分而標籤所顯示的糖分為零，即代表「無糖」樽裝茶不含糖分。

8）不可以「溝茶飲」？

「溝茶飲」對身體沒有影響。無論將不同類型的茶混合沖泡飲用，或是同一天的不同時間飲用不同的茶，都未有證據顯示「溝茶飲」會令到身體不適。

9）飲茶有每日上限嗎？

飲用茶沒有一個上限標準，成年人一般每日需飲用 6 至 8 杯流質，飲用茶可作攝取流質的一部分，但應適量飲用，而清水是最好的補水選擇。

以茶代水易令身體脫水，長期更會增加腎臟負擔。（Ｕnsplash/ kimdonkey）

因為茶中含有咖啡因，有利尿作用，以茶代水未能有效補充水分，反而令身體脫水，長期以茶代水可令腎臟的負擔增加。

10）飲茶有什麼食品不可以同時進食？

營養角度而言，沒有不能在飲茶時同時食的食物。

認可營養師(香港營養師學會) 吳瀟娜（照片由受訪者提供）

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