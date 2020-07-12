【運動時間】早上做燒脂最強、幾點助升專注力？早晚效果差別大？

運動益處多，可增強心肺功能、強化肌肉、強健骨骼;，增加肌肉的柔韌度等。不過你平時又喜歡在什麼時間運動呢？運動也有黃金時間嗎？究竟應該在早上空腹運動，或是黃昏下班後出一身汗對身體最好？

打工一族平日大概只能下班後運動，但又有說法指晚上運動會影響睡眠，令人卻步。不過選擇不同的時段運動，真的會影響效果和健康嗎？美國《時代雜誌》報道，就為大家指出了不同時段運動的益處和壞處（按圖）：

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早上：減肥之選

早上運動，尤其是空腹運動，可以有效燃燒體內脂肪，是減肥人士運動的最理想的時段。體內荷爾蒙，在早上傾向能更好地代謝脂肪。

代謝所需的皮質醇（cortisol）水平在早上，一般都會較高，而荷爾蒙水平也會上升；因此在早上運動，就可從脂肪儲備中，提取並消耗更多能量，或能有助減肥。《Brigham Young University》的研究指出，早上運動也或有助你在一整天降低食慾，預防增磅的問題。

早上運動，尤其是空腹運動，可以有效燃燒體內脂肪。（Unsplash/ brucemars）

即使你本來討厭早起，早上運動也可令你有所改變。刊登在《Journal of Physiology》的研究發現，早上7點運動，或能令調節你的生理時鐘，變得更早；也即是你在早上會變得更敏捷，而晚間會更早一些感到疲倦，有助你確保有充足的休息。

另外，運動有助減壓，早上運動或能有助改善精神健康，及提升生產力。不過如果你不是喜歡早上活動的人，就不要強逼自己。在此情況下，強逼自己運動，即使做運動，也可能只是一些低強度運動，例如伸展運動等，或不能有效燃燒脂肪，效用不大。

下午：適合做劇烈運動

雖然早上運動是減肥人士運動的最理想時段，但下午運動或能有助促進你的表現。《Healthline》報道指，在下午2點到6點期間，體溫處於一整天中的最高點，也代表身體處於最好的運動狀態。加上，在下午的時段，相比早上，身體消耗體力得更慢，並能更有效運用體力。

下午運動或能有助促進你的表現。（Unsplash/ scottwebb）

在下午和傍晚的時候，身體的反應時間最快，十分有利於進行高強度間歇式訓練（HIIT）的人。而傍晚（late afternoon）也是心跳率和血壓最低的時候，在改善運動表現的同時，也可減低受傷的機會。

此外，下午運動也能有助你避免你在一整天過後，體力突然急劇下降。刊登在《Journal of Physiology》的研究發現，在下午1時到4時運動，即使只是快走，也或能有助你重新提起精神，及提高專注力，甚至可達到早上運動一樣的效果，將生理時鐘調得更早。

晚上：睡前避免劇烈運動

對於上班族來說，下班才是運動最方便的時間。不過，刊登在《Journal of Physiology》的研究發現，在下午7時至10時期間運動，會延遲生理時鐘，押後睡眠時間；晚間運動似乎會影響健康。

晚間做一些紓壓運動，例如瑜珈，並不會影響睡眠。（Unsplash/rawanyasser）

不過University of North Carolina Chapel Hill的運動科學系教授，Anthony Hackney就指，他認為即使在晚間做一些紓壓運動，例如瑜伽，並不會影響睡眠，甚至可有助你睡得更好。刊登在《Experimental Physiology》的研究發現，晚上運動，並不會擾亂睡眠，而長期的話，有助減低飢餓素（ghrelin）的水平，或能有助減肥及管理體重。

《Harvard Health Publishing》報道指，刊登在《Sports Medicine》的報告，分析了過去23份研究，發現在晚上（evening）運動，不只不會影響睡眠，並似乎有助加快入睡，及增長深層睡眠的時間。不過就發現，如在睡前的1小時內，進行高強度運動，例如間歇式訓練（interval training）或跳繩，就需更長的入睡時間，及會令睡眠質素變差。

晚上應不應該運動，仍存在爭議性。莫昆洋醫生則指，由於運動時心跳加快，使人進入興奮狀態，會難以入睡，故建議大家，睡前2至3小時應避免劇烈運動。

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（資料來源：《TIME》、《Healthline》、《Harvard Health Publishing》）

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