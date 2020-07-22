【高血壓】劇烈頭痛心悸又易倦　35歲以下血壓高小心潛藏5大疾病

很多20、30歲的人都覺得自己身體很健康，偶而出現的心悸、頭暈、疲累、失眠，都被當成是工作太累的其中一項後遺症。但其實血管可能已經透露了高血壓的警訊。

高血壓是無聲殺手！有人血壓飆到180mmHg才出現症狀

台灣台北榮民總醫院內科部心臟科主治醫生陳嬰華說，雖然有些人在血壓升高的時候，會有一些小幅度的症狀，但其實大多數的高血壓患者都是沒有任何感覺跟症狀的。

高血壓症狀（點圖瀏覽）↓↓↓

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頭暈、頭痛、頭脹、耳鳴、後頸部僵硬緊繃感

「高血壓被稱為無聲殺手，因為每個人對於高血壓的耐受度不同，所以有些人可能在血壓沒有很高的時候就有症狀，但有些人卻是到了180mmHg才有症狀。」陳嬰華說。

台北慈濟醫院心臟血管科醫生張耀庭曾分享，有一名40歲的患者就是因為發生劇烈頭痛，才發現自己有高血壓。

但高血壓跟其他疾病不同，有些疾病有症狀才需要治療，但高血壓在沒有症狀的情況下，也會不斷傷害血管、身體的器官。

高血壓可引致的疾病（點圖瀏覽）↓↓↓

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心臟肥厚、心臟衰竭、心肌梗塞、動脈硬化、中風、視力受損、視網膜剝離、耳聾、腎功能下降，甚至腎衰竭

高血壓正在年輕化！醫生提醒：35歲以下就高血壓，要小心這些疾病

雖然高血壓這麼可怕，卻有8成的人根本完全不知道高血壓會傷害全身的器官。根據台灣高血壓學會統計，8成的人不知道高血壓對身體造成的傷害，而有66％的40歲以下高血壓患者，根本完全不知道自己有高血壓。

根據台灣國健署統計，台灣18～39歲年輕人的高血壓盛行率為4.7％，平均每21人就有1人高血壓，而隨著年齡增長，風險逐漸上升，總體盛行率達到「4人中就有1人為高血壓」；但國健署認為，並不是老了之後才會得高血壓，而是長期生活習慣累積成的疾病。

1. 正常血壓：收縮壓小於120mmHg和舒張壓小於80mmHg。

2. 高血壓前期：收縮壓120-139mmHg或舒張壓80-89mmHg。

3. 高血壓：

第1期：收縮壓140-159mmHg或舒張壓90-99mmHg。

第2期：收縮壓160-179mmHg或舒張壓100-109mmHg。

第3期：收縮壓大於或等於180mmHg或舒張壓大於或等於110mmHg。

陳嬰華說，大約95％左右的高血壓是「原發性高血壓」，也就是找不到原因的高血壓，多半是老化造成的；但還有5％是疾病引起的高血壓。

「如果是35歲以下，甚至30歲以下就有高血壓，或是服用3種以上高血壓藥物還無法控制高血壓，撇除太胖、習慣久坐、高鈉食物吃太多的狀況，最好可以檢查一下自己是否有這些疾病。」陳嬰華說。

35歲以下就高血壓，要小心這些疾病（點圖瀏覽）↓↓↓

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1. 腎臟疾病：如腎動脈狹窄、腎絲球腎炎等。 2. 內分泌疾病：如腎上腺腫瘤、甲狀腺疾病、庫欣氏症候群等。 3. 神經系統 4. 主動脈狹窄 5. 藥物副作用

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