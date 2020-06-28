【高血壓】量血壓7大常犯錯誤　周圍嘈吵會唔準只量一次都係錯

才25歲的阿寶在家測量血壓時，發現自己連續幾次都測出高血壓，緊張的他急忙來醫院求診，結果一切數值正常，護士告訴阿寶，他測量血壓的方式不對，才會造成這麼大的誤差。

測量血壓有7個錯誤，如果不小心在測量時觸犯了，可能會導致血壓失準，造成不必要的恐慌。（點擊下圖看清！）

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1. 跑步完立刻測血壓

跑步會影響血壓數值，有時候甚至連走路都會有所影響。所以，正確的做法是在測量血壓的前30分鐘，盡量不要吸煙、不要喝咖啡、不要運動，在測血壓的前5分鐘要安靜休息充分放鬆。

2. 隔著衣服測量血壓

根據衣服的厚度，測量的誤差最多可以到50mmHG，因此血壓袖帶一定要放在裸露的手臂上，要測量血壓的人，要穿短袖或是捲起袖子測量。

3. 在吵雜的環境測量血壓

測量血壓的過程中，即使是聽別人講話，也可以使得血壓增加10mmHG，因此一定要在安靜的環境下，不要閒聊。另外，不只是聲音，在你身邊的事物都會影響你的血壓，所以在安靜的環境中，你可別一邊看恐怖小說一邊量血壓，測量出來的結果恐怕也不會準確。

4. 血壓計袖帶尺寸太小或太大

如果手臂的靜脈都被勒出來了，別只顧著吐槽自己又長肉了，這不只是胖的問題，還會涉及測不準的問題囉。如果將手臂硬是擠到了偏小的袖套中，測量值可能會增加2-10mmHG；相對的，太大的袖帶尺寸也會讓你測量出的數值出問題。

因此，血壓計的袖帶尺寸一定要合適，應該要處於肘關節以上2-3公分的地方，鬆緊以剛好能插進一根手指爲恰當。

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5. 測量時的姿勢錯誤

測量血壓時，姿勢非常重要，正確的姿勢是雙腳平放在地上，不要翹腳；背部跟手臂需要有支撐，手臂應該要放在跟心臟等高的位置。

6. 只測量一次？你可能測量了假血壓！

在測量完一次血壓後，需要休息1分鐘再重新量血壓，一共測量3次，並取平均值，這才是你這次測量的真實血壓。

此外，我們的血壓隨時都在變化，健康人的血壓，一天內會有15-30mmHG的變動，高血壓病人的波動則會更大。血壓隨著人的精神狀態、時間、季節、體溫等變化而變化。因此，測量血壓也要考量時間的問題，最好固定每天的同樣時段測量血壓。

7. 從來沒校正過的血壓計

你的血壓計多久沒有校正了？家用血壓計至少需要每年校準一次，才能夠保證血壓計測出來的數值正確。

電子血壓計是不是不如醫院的水銀血壓計準呢？

有些人會有疑問，家裡的電子血壓計會不會不夠準確呢？其實電子血壓計只要通過了國際標準驗證，準確性都是可以信賴的。而且，由於水銀還存在著外洩的潛在威脅，電子血壓計將會成為血壓測量中的主要工具，許多醫院現在初步的血壓測量也都是使用電子血壓計了。

過度肥胖者、心率失常者、脈搏非常弱、嚴重呼吸困難和低體溫的人，心律低於40次／分或高於240次／分的人、大出血、低血容量、休克等血壓急遽變化的人，以及柏金遜症患者，這些人的血壓測量，如果使用電子血壓計，會有失準的疑慮。不過，就大部分人在家自我檢測血壓的需求來說，一台校正過的電子血壓計就已經非常足夠了。

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