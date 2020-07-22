【運動爆汗】易誘發濕疹暗瘡　運動後5大宜忌即吹冷氣增心臟負荷

早前不少藝人紛紛上載「爆汗」（即做完運動滿面汗水）照片，包括：鄭秀文、汪明荃、隋棠、楊丞琳、湯怡等等。運動「爆汗」是否真的對身體好？有什麼人不建議爆汗？運動中、後又有什麼需要注意？

早前汪阿姐（汪明荃）在社交媒體張貼一張「爆汗」照片，模仿鄭秀文，自稱自己是「Sammi2.0」，不少人大讚她十分健康！究竟運動爆汗是否真的健康、對身體好？

肺炎疫情下，不少人都安在家中避疫，留家仍無阻港人運動的決心。不少人都認為運動出一身汗才能達到燒脂的效果，追求「爆汗」（大汗淋漓），「爆汗」看似十分健康、能燒脂又促進新陳代謝，但中醫則不建議大家做運動以「爆汗」為目標，微微和正常出汗便足夠。

運動爆汗易生濕疹和暗瘡？

註冊中醫師潘咨遐指「爆汗」的確有助排濕，但同時可能會造成濕氣積聚的問題，尤其是本身濕熱的人士。濕熱人士體內濕氣較重，「爆汗」後較一般人難散熱，汗水積聚在身體和皮膚上，堵塞皮膚毛孔，特別容易造成皮膚問題，常見手肘和腳肘摺位等關節位置生濕疹、過敏，加上肺炎疫情下需經常佩戴口罩，令額頭和臉部亦受波及，容易長暗瘡。

濕熱人士表現：大便臭、有口氣、有臭狐、口苦

濕熱成因：經常喝凍飲、精神緊張

爆汗小心濕氣積聚

一般人可透過運動祛濕，但一次過流太多汗亦有機會積聚汗水同濕氣，特別係濕熱人士。加上，香港天氣潮濕、都市人愛凍飲易傷脾胃、甜食亦會生濕（引發濕氣導致濕重），大家不妨多留意自己是否濕氣重！

濕氣重的症狀：（按圖）

+ 5 + 4 + 3

爆汗後易疲累和口乾

當氣血循環加快，流汗過多或會引致口乾問題和感到疲累，但此現象屬於正常。較為少見的是，有些人可能因流汗過多，令體內血液不夠，導致氣血不足面色發青。

做運動要注意心跳有否過快！（jonathanborba/unsplash）

運動時必須注意的２點

1. 出汗應立即抹乾

大家運動時出汗，可能無暇或冀達「爆汗」之效而沒有抹乾身體，潘醫師指如果當下方便或運動後應即時抹乾身體，甚至換乾爽的衣服，因出汗後進出冷氣地方會容易引致感冒。

2. 心臟負荷

同時需注意心臟負荷，心臟科專科醫生謝德新指，如進行運動，尤以運動量高的運動時，如出現以下情況應立即停止，有可能是心臟病病發的徵兆：（按圖）

即使沒有上述症狀，倘若感到心跳過快都應立即停止運動、出現頭暈應立即坐下。謹記運動前應有足夠熱身，循序漸進地增加運動量。

盡量監察運動時的心跳

運動時可監察著自己心跳，因為運動強度過高的話，可能會超出心肺的承受力而引起不適，因此運動時心率高於目標心率便應馬上停止。隨著運動強度增加，心率會上升，目標心率（Target Heart Rate，THR）是指進行訓練時，運動強度的指標。

目標心率 = 220 - 年齡

運動和流汗後應如何調理身體？（Hans Reniers/unsplash）

「爆汗」及運動後注意和飲食宜忌

1. 吃消暑食物

運動過後可適量進食一些寒涼食物，有助消暑解熱。但潘醫師提醒，食用過量涼性食物傷脾胃，或會出現手腳冰冷或腰骨痛，大家亦應因應個人體質食用。

消暑食物：西瓜、苦瓜、綠豆、馬蹄、荷葉

2. 留意有否出現中暑或感暑

同時需留意有否出現中暑或感暑，潘醫師指有患者曾在酷熱天氣下做運動，大汗淋漓後發現中暑或感暑。感暑指患者未必有平日感冒引起的症狀，如咳嗽、流鼻水等，但會感到悶滯、作悶想吐、肚餓但又沒有食慾、肚脹，有的人會有便秘情況出現或排便不順。

感暑食療：（按圖）

感受暑熱——適合覺得心煩怕熱為主的人士食用

+ 2

感受暑濕——適合覺得周身痠痛、胃口差為主的人士食用

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3. 不建議即時吹冷氣，對心臟造成負荷（如仍需吹冷氣，建議披多件衣服或外套在身上）

4. 忌喝凍水，以免積聚濕氣在體內

5. 靜待15至20分鐘後才洗澡

祛濕貼士

如你有上述濕氣重的症狀，特別是濕熱人士，濕氣積聚會令身體百病叢生，因此潘醫生提供了數個排濕貼士，可多作參考：

1. 拔罐

拔罐會耗氣血，應視乎個人體質進行。

2. 清熱祛濕食療

【霸王花粟米瘦肉湯】

【北芪黨參瘦肉湯】

【百合蓮子瘦肉湯】

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