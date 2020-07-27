【汗斑】不是斑？嚴重或致永不褪色　7個預防方法仲有袪風化斑湯

香港夏天天氣炎熱潮濕，外出一會已「大汗疊細汗」，汗水黏著皮膚的感覺固然不好受，更慘的是搞到身上一撻二撻汗斑，影響外觀。註冊中醫師張婉蘭指，病情較嚴重者，汗斑患處的皮膚顏色可能永遠不能回復正常，因此在日常中要小心預防。

汗斑的皮疹多數呈現為大小不一，邊緣清楚、圓形或不規則狀的非發炎的斑塊，常為淡褐、灰褐色，也有些患者的皮膚有輕度色素減退而呈灰白色（NHS）

註冊中醫師張婉蘭表示，汗斑是一種黴菌造成的皮膚病，是由一種稱為皮屑芽孢菌的酵母菌所引起。中醫學上將汗斑稱為紫白癜風，是一種由真菌感染引致的癬病。

汗斑是什麼（按圖了解）

汗斑的主要病因是體內蘊積過多的濕熱所引起。由於生活、起居習慣不良，再加外感濕、熱、蟲、毒、風等邪，或是被人傳染而感染真菌，均有機會引發汗斑。

容易有汗斑人士： （按圖了解）

張醫師指，香港又濕又熱，假如出汗後沒有及時換衣服，再加上濕熱體質者，便有機會因汗液積聚於皮膚表面，令真菌在又濕又焗的狀況之下肆虐，形成汗斑。當中有三類人較容易出汗斑，包括出汗較多人士如運動員、地盤工人；好動的小朋友；汗多、汗味重，較易有濕熱的年輕人。

較多汗人士如運動員、地盤工人；汗味重較易有濕熱的年輕人及好動的小朋友，是出汗斑的三大高危人士。(資料圖片)

汗斑常見位置： （按圖了解）

+ 5 + 4 + 3

張醫師指，汗斑好發於頸項、胸部、背部及腹部，由於女性穿戴胸圍的關係，也較易見於乳房下沿，而褲頭位也很常見，另外，汗斑也很常見於身體多汗部位如上臂內側、大腿上部內側等位置。

汗斑特徵：（按圖了解）

+ 4 + 3 + 2

汗斑的皮疹多數呈現為大小不一，邊緣清楚、圓形或不規則狀的非發炎的斑塊，常為淡褐、灰褐色，也有些患者的皮膚有輕度色素減退而呈灰白色，皮疹（即皮膚紅腫或粗糙）表面可有少量糠秕狀細鱗屑，常融合成片狀，有㾗癢感，多在夏天發作，但入冬後卻可處於靜止狀態。其症狀通常不算明顯，患者初起多以為是皮膚被曬傷，直至數個月後見斑點不褪，愈生愈多或痕癢加重才求醫。

一般來說汗斑不太影響日常生活，只會有皮疹和輕微癢感，如患者抵抗力好，症狀會減輕。有些患者的皮膚狀況會在冬天自行好轉，因此，很多人對汗斑掉以輕心。張醫師提醒，有些病情較為嚴重者，其患處的皮膚顏色永遠不能回復正常，特別是面部的汗斑，對外觀的影響也較大，常於夏季復發，應該盡早求醫治療為佳。

張醫生建議，預防汗斑需要注意日常起居及生活細節，特別是保持身體乾燥，飲食上也要少吃熱毒及濕毒食物。

預防汗斑方法：（按圖了解）

+ 4 + 3 + 2

1.常抹汗

2. 保持衣服乾爽

3. 及時換掉被汗水沾濕的衣服

4. 流汗後未抹乾前不要暴曬，因為會令皮疹顏色加深

5.注重清潔，衣物要勤清洗及曬太陽

6.不要多吃熱毒及濕毒的食物，如竹筍、菇類、燒鵝、辛辣，煎炸

7.戒酒類，少喝凍飲

中醫對汗斑的治療在古籍中早有記載，多應用「外治方」，如使用雄黃、生薑、硼砂、漢防己、夏枯草、知母等藥物，現代藥理研究也證實了它們都有一定程度的抗菌抑菌作用。

治療汗斑外用方：（按圖了解）

+ 7 + 6 + 5

1. 黃瓜硼砂液

材料：硼砂10克、黃瓜1條

製作方法：黃瓜去瓤後撒上硼砂，待溶化出現露珠後，將黃瓜切成小塊

使用方法：外擦患處，每天3次，7天為1個療程，不癒者繼續多一個療程

功效：硼砂有消腫解毒功能，外用對皮膚有收斂、保護作用，並能抑制某些細菌。而黃瓜有潤膚美容之效，二者合用治療汗斑，有殺菌、美膚的功效。

2. 無患子白醋水

材料：無患子100克、白醋600毫升、蒸餾水600毫升

製作方法：無患子100克加白醋600毫升浸泡2天，浸泡後再加600毫升蒸餾水稀釋

使用方法：外搽患處，1 日2次

無患子及白醋都有殺菌止痕用途

汗斑食療推介 （按圖了解）

+ 9 + 8 + 7

張醫生指，一些具有清熱解毒、止癢去風的作用藥材，例如：茵陳、土茯苓、荊芥穗、白芷、金銀花、菊花、黃柏、蒲公英、地膚子等，只要配合體質使用，可以有效改善汗斑症狀。

1. 利濕止癢冬瓜湯

適用症狀：小便黃、汗多、汗味重，體質屬於濕氣、熱氣較重者。

材料：生薏苡仁1兩、綿茵陳4錢、車前子3錢，土茯苓5錢，冬瓜半斤、蜜棗5粒。

作法： 先將薏仁浸水 約2小時，用4碗水煮沸後，放入薏仁、土茯苓小火煮30分鐘至軟爛，冬瓜去皮切塊，車前子用布包包住與其他材料一起放入繼續煮約半小時，取出布包後食用。

服用方法:一星期可飲用2至3次。

備註：孕婦、長期病者、體質特殊者，服前請諮詢中醫師。

2. 祛風化斑湯

適用症狀：瘙癢嚴重時，治療重點在於讓汗液排出，將風熱去除。

材料：荊芥、薄荷、連翹各3錢、茯苓5錢。

作法：用四碗水將茯苓和連翹大火煮15分，再加入荊芥、薄荷煮5分鐘後，取藥汁飲用。

服用方法:一星期喝2至3次。

備註：孕婦、長期病者、體質特殊者，服前請諮詢中醫師。

汗斑皮疹、新冠肺炎病徵皮疹有什麼分別？

註冊中醫師張婉蘭指，汗斑的皮疹由真菌引起，皮疹邊界明顯，有少許白色皮屑，不太癢，但新冠肺炎皮疹是由病毒引起，皮疹多數色紅，形狀不一，或會有水泡。

註冊中醫師張婉蘭指，汗斑的皮疹由真菌引起，皮疹邊界明顯，有少許白色皮屑，不太癢，但新冠肺炎皮疹是由病毒引起，皮疹多數色紅，形狀不一，或會有水泡。（受訪者授權提供）

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