【感冒】暖乳酪綠茶漱口增免疫力　日本專家6個簡單有趣法防感冒

新冠肺炎肆虐，疫情爆發第三波，確診個案不斷上升，更有不少源頭不明，大家都擔心下一個會否輪到自己，加上現時正值流感季節，不少人都怕患上感冒，令身體免疫力下降，容易感染病毒。 日本醫學節目《健康原因講多D》其中一集，便分享日本醫生推介的預防感冒方法，大家不妨參考一下，看看如何提高身體免疫力，預防病菌入侵身體。

日本醫學節目《健康原因講多D》其中一集介紹了不少預防感冒的方法，其中保持身體溫暖非常重要。（影片截圖）

根據衛生署資料顯示，香港的季節性流感一般在1至4月和7、8月較為流行。而夏天天氣炎熱，大部分人都會在室內開大冷氣，一冷一熱容易令人生病。註冊中醫師謝嘉雯曾表示，如在戶外熱到大汗淋漓，馬上走進冷氣地方的話，冷氣會從肌表入侵人體，令人容易出現感冒、發燒、咳嗽等不適症狀。在中醫角度屬「虛邪賊風」，即是指自然界四時不正之氣，侵入人體而致病。此外，室外和室內的溫差大，也容易刺激鼻子出現痕癢、噴嚏等。

日本醫學節目《健康原因講多D》其中一集便介紹了預防感冒的方法，節目中的醫生提供了不同意見。（按圖了解）

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1.每日早餐進食一杯熱乳酪

帝京大學醫學部附屬病院教授新見正則醫生指，當人體的腸臟範圍出現惡化的時候，免疫力會下降，很容易患感冒。這個時候，如果進食含有乳酸菌的乳酪，有助調整腸臟。

雖然免疫細胞可以抵抗病毒和壞細菌，但要體溫非常溫暖的狀態下才有機會全面發揮作用。所以當大家覺得好像要患上感冒時，需要將體溫提升，加強自己的免疫細胞。

吃溫暖的乳酪有助加強提升免疫力。（Sara Cervera@Unsplash）

我們睡覺時，身體因為長時間沒有活動，所以會令體溫下降。因此，我們在體溫比較低的早上需要進食熱的食物，用作提升體溫及加強免疫力。日常生活中也保持體溫，要預防感冒最好將身體維持溫暖狀態，多吃熱的食物和飲品。

用微波爐將乳酪稍微加熱，可活化乳酪中的乳酸菌，進食後可以增加體內的益生菌，同時亦有助提升免疫力，清除體內的病菌。在加熱乳酪時，溫度約攝氏35至40度即可。如果乳酪的溫度高達63度或以上，乳酸菌會因過熱而受破壞。

家庭醫生莫昆洋指， 乳酪含有豐富益生菌，有助提升腸道健康和免疫系統，多吃對身體肯定有幫助。加熱乳酪有機會殺死部分益生菌，若只是加熱至三四十度應該沒有問題，但太熱會影響益生菌的總數量。

2.早上起床後盡快刷牙

阿保義久醫生指，病菌會在晚上增加，所以我們在起床後，應盡快刷牙清除病菌。一項調查指出，在夜晚睡覺的時候，口腔內的病菌會開始繁殖，如果早上不刷牙直接進食，病菌和細菌便有機會直入身體內部，喉嚨更特別容易受到感染。

一般來說，感冒病菌是被一層蛋白質薄膜包裹，而這一層薄膜會令感冒病菌難以入侵人體內的細胞，發揮預防作用。不過，在睡覺的時候，一種稱為蛋白酶的酵素會在口腔增加，可以將蛋白質分解，蛋白酶破壞了病菌的蛋白質薄膜後，便會活化病菌，令感染力大幅提升，影響身體健康。因此，為了預防感冒，易上起床後應盡快刷牙，保持口腔清潔。如沒有時間刷牙，最少也要用漱口水清潔口腔。

3.吃薑汁豬肉

笹倉涉醫生指，吃薑汁豬肉可提升體溫及加強免疫力。生薑中的薑汁亦有提升體溫的功效，所以將生薑煮成料理進食有助預防感冒。薑汁進入腸臟時，會刺激胃部和腸部，產生發熱作用。此外，豬肉含有豐富的維他命B1，有助維持體內的免疫系統，是一種不可缺少的營養素。如缺乏維他命B1的話，免疫力會下降，感冒病菌容易入侵體內。

家庭醫生莫昆洋指，薑本身有消炎、止嘔作用，並能刺激食慾，常用於感冒初期。因為可以刺激口水分泌，達致潤喉。他又認為，很多時膳食治療法對提升免疫系統，針對感冒初期特別有效。

4.用綠茶漱口

大和田潔醫生指，感冒的原因是人體出現了病菌，病菌會黏住喉嚨繁殖生長，令我們發病，所以用綠茶來漱口，清洗喉嚨。

綠茶中含有兒茶素等成份，有助防止病菌的繁殖和活化，阻礙它們生長，用綠茶來漱口可以預防感冒。根據一項研究顯示，兒茶素會隨著泡茶的溫度而產生變化，想增加兒茶素的話要用熱水沖綠茶，待茶放涼後用來漱口。根據新見醫生的說法，漱口要20分鐘漱一次才有效，但20分鐘漱一次實在太麻煩，因此，可以直接每隔5至10分鐘飲一次綠茶，效果亦相若。

家庭醫生莫昆洋則指，綠茶是極佳的抗氧化飲品，能提升免疫系統，用來漱口有點可惜。 他一般建議病人每半小時含水在口半分鐘，然後才吞嚥。這樣便能滋養喉嚨並補充足夠水分。

5.回到家中除了洗手外亦要洗臉

新見醫生表示，在日常生活中很多時會摸到欄杆之類的東西，有很大機會接觸病菌，而人們經常不知不覺摸到臉，由於手上有很多細菌，摸面的話會令病菌移到臉上，即使洗乾淨手，之後又摸面，病菌又會回到你的手。因此，為了消毒，做齊洗手洗面會更有幫助。

6.調整室內濕度

睡覺時覺得不舒服，主要是因為嘴唇太乾燥，導致喉嚨黏膜變乾，病菌容易透過喉嚨入侵身體。阿保義久醫生指，可以將室內濕度調整至大約60%，例如在大約110平方呎的房間，掛起一條濕毛巾已經很足夠，可以將室內濕度維持一個晚上，令病菌較難透過喉嚨入侵身體。

家庭醫生莫昆洋指，已有多篇研究顯示，濕潤的喉嚨可防止病毒或細菌感染。常常保持喉嚨濕潤，並減少避免乾燥環境，如長期在冷氣房內、風扇直接吹面等，可減少傷風感冒機會。

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