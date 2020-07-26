【早餐】幾點食最好？多士穩定血糖？開心食更吸收10個早餐小知識

你有吃早餐的習慣嗎？平日吃早餐又習慣吃什麼？不少香港人因為工作忙碌，早上只是隨便吃幾口麵包、蛋糕，或是到茶餐廳吃個即食麵、餐蛋治，甚至完全不吃。不過，吃早餐原來不能太「求其」，而且還要吃得開心，否則對健康造成影響也不知！

東京女子醫科大學教授市原淳弘醫生指，如果早餐味道好，吃得開心，也會更加容易吸收營養，因為腸臟活動得更好，相反，如果吃得不開心，腸臟的消化和吸收功能會下降，造成胃脹等問題。 （《健康原因講多D》截圖）

香港開電視的外購日本醫學節目《健康原因講多D》，其中有一集分享了吃早餐的健康知識，包括早餐吃什麼較容易吸收營養、不吃早餐的壞處及早餐與減肥之間的關係等。

東京女子醫科大學教授市原淳弘醫生更指，如果早餐味道好，吃得開心，也會更加容易吸收營養。相反，如果吃得不開心，腸臟的消化和吸收功能會下降，造成胃脹等問題。

節目中提及了一些早餐知識測試，大家不妨試答以下問題，看看自己對吃健康早餐有沒有足夠的了解。

早餐知識測試：（按圖了解）

+ 28 + 27 + 26

問：不吃早餐會提升患哪種疾病的風險？

A. 顱內出血

B. 胃癌

答：A. 顱內出血

日本國立癌症研究中心表示，長期不吃早餐的人，顱內出血的風險會提升36%。這項研究找來8萬人進行問卷調查，查問他們吃早餐的次數，之後用了13年時間進行追蹤調查，結果發現，如長期不吃早餐，會導致血壓上升，造成高血壓，增加顱內出血的風險。

東京女子醫科大學教授市原淳弘醫生解釋，不吃早餐的人會因為肚餓而產生壓力，導致血壓上升，因為壓力是來自腦的感覺，腦神經中有一組自主神經，當中的交感神經會因壓力而活躍，當交感神經活躍便會產生作用令全身血管收縮，結果令血壓上升，造成高血壓，增加顱內出血的風險。

問：早餐應在幾點前吃最好？

答：9時

池谷醫院院長池谷敏郎醫生指，身體以血糖作為能源，飯後半小時左右血糖值開始上升，大概兩小時左右到高峰，三四小時左右慢慢下降，如在9時食早餐，到達中午時，早餐已消化得七七八八，血糖值下降至一定水平，又可趁血糖值降至很低前吃飯，所以9點前吃最好。

那麼為何我們要控制血糖值呢？池谷敏郎醫生表示，因為血糖的升降可以維持健康水平，亦會影響學習能力及肥胖問題。研究發現，有食早餐的學生成績達平均或以上水平的比率較高，比沒有食早餐的學生高2倍，而重點是在於供應給腦部能源的葡萄糖。早餐攝取的葡萄糖會慢慢吸收，可以長時間將葡萄糖送到腦部使用。

問：4.以下哪一款麵包可以長時間提供能源給腦部？

A. 白方包

B. 全麥方包

答：B. 全麥方包

全麥方包可以長時間提供能源給腦部，重點在於膳食纖維的含量。由於葡萄糖對腦部來說是一種相當重要的能源，因此，如葡萄糖可在血液中長時間維持穩定的水平就好。膳食纖維有助阻礙身體吸收糖分，可以令身體慢慢吸收，速度夠慢就可以長時間供應。一般白方包以高筋麵粉製成，100克的高筋麵粉約有2.7克膳食纖維，而全麥麵粉製作的麵包則有約11.2克。

此外，不同食法也會影響能源供應量，首先變成血糖的材料是澱粉，而烘過的澱粉會改變質地，身體不會一口氣吸收澱粉，可防止血糖值突然急速上升。因此，有烘過的全麥方包可長時間提供能源給腦部。

問：吃早餐反而不易致肥，原因是什麼？

A. 會增加一天的流汗量

B. 減少一天的進食量

答：B. 減少一天的進食量

如果不吃早餐，身體想要更多能量，腦部會命令身體吃多一點，最後容易不小心吃太多。此外，根據美國密蘇里大學的研究，在早餐進食高蛋白質的食物，有助降低腦部有關食慾的活動，可以減少肚餓的感覺，如雞蛋、納豆、白飯魚、芝士、乳酪等都含豐富蛋白質，非常適合早餐時食用，之後便沒有那麼容易肚餓，防止之後吃太多

問：哪一種蔬菜在早餐時吃較容易吸收營養？

A. 番茄

B. 菠菜

答：A. 番茄

2016年的研究指出，在早上8點、中午12點、夜晚6點3個時段分別吸收茄紅素，發現在早上8點吸收最好，因為晚飯後至第二天早上斷食的時間夠長，到達早餐時，腸臟的狀態好像一塊乾的海綿，可以不停吸收營養。

問：番茄生吃或是煮成番茄湯較易吸收茄紅素？

A生吃

B番茄湯

答：B. 番茄湯

茄紅素本身是一種難以被身體吸收的營養素，但將茄紅素加熱後，可以改變其結構，令它到達腸臟時更容易吸收，加熱後茄紅素的吸收率會提升三倍。

不過，一早煮湯很麻煩，比較簡單的方法是用微波爐加熱番茄汁。由於一天所需的茄紅素需要吃三個番茄才足夠，直接吃三個番茄有點難度，但弄成茄汁的話，一杯已有三個番茄的茄紅素。

問：以下哪一種番茄有更多茄紅素？

A. 深色番茄

B. 淺色番茄

答：A. 深色番茄

番茄的紅色是來自茄紅素，深色番茄茄紅素更豐富，更成熟，紅的番茄比淺色番茄茄紅素多三倍。

問：哪一種食材在早餐時吃較容易吸收營養？

A. 肉

B. 魚

答：B. 魚

產業綜合技術研究所的研究發現，在早餐食魚較容易吸收多元不飽和脂肪酸EPA及DHA。他們分開只在早上吃有魚油飼料的白老鼠，和只在晚上吃魚油飼料的白老鼠，前者血液中EPA及DHA含量有所增加。因為EPA及DHA會在睡覺時慢慢消耗，如在早上攝取，不太容易完全消耗，便可儲存在身體中。暫時未有研究指在早上吃肉對身體特別的好處。

問：吃黃蕉或熟了出現黑點的蕉可以有助預防感冒？

A. 黃蕉

B. 熟了出現黑點的蕉

答：B. 熟了出現黑點的蕉

現時在白老鼠身上的研究顯示，進食熟了出現黑點的蕉可有效對抗病菌，能令免疲系統提升的能力。

問：如何沖綠茶才可攝取更多兒茶素及預防感冒？

A. 約60度溫室的水

B. 用沸騰的熱水

答：B. 用沸騰的熱水

因為高溫更易抽取兒茶素，所以應使用沸騰的熱水沖綠茶。

相關文章：【腰痛】每朝起床腰酸背痛？一個枕頭紓緩痛症2個睡姿真係要戒！