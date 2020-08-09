【熱感冒】發熱胸悶疲勞似中暑　4招預防冷氣病多吃蛋和魚

夏天戶外的高溫動輒是以攝氏32度起跳，讓人連待在烈日下曝曬10分鐘都會受不了，所以大家都喜歡躲在冷氣房享受低溫的舒適，而被迫待在室外承受高溫的結果，很容易讓人出現中暑的現象，但其實在炎炎夏日，大家該提防的不止有中暑，也要當心另一個跟中暑很容易混淆的「熱感冒」。

熱感冒如輕微中暑

中暑與熱感冒症狀的共同點就是身體發熱、體溫升高，然後會有胸悶疲勞、四肢無力的症狀，但中暑是因為長時高溫曝曬，引起人體體溫調節功能失調，體內熱量過度積蓄而造成大量出汗，引發神經器官受損；而熱感冒則是因為在室內外溫差大，毛孔收縮而流不出汗。而中暑不會出現感冒的症狀，但熱感冒則是會有如鼻塞、流鼻涕和咳嗽等感冒症狀，還伴隨有咽喉疼痛、口渴、心煩、倦怠感、頭昏或頭痛、小便量少、顏色較黃等症狀。

造成夏季熱感冒的主要原因有哪些？（點擊下圖看清！）

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而造成夏季熱感冒的主要原因有3種：

一、長期待在冷氣房或是頻繁進出冷氣房：

長期待在冷氣房中，皮膚毛孔會長期處於閉合的狀態，不能通過出汗來散熱，加上如果頻繁進出冷氣房，無法適應室內外的高溫差，無法迅速調節身體控溫的機制，就很容易患上熱感冒。

二、飲食內容不當：

熱感冒與飲食間有密切的關係，食用過多高糖高脂的食物，會加快人體內水分和維生素的消耗，降低人體的排毒效率，導致免疫力下降，引起熱感冒。

三、愛洗冷水澡：

用冷水洗臉洗澡，由於皮膚毛細孔會因此遇冷而封閉，反而不利於散熱。同時，在較冷的環境中，肌肉和內臟的活動加劇，大大消耗了自身的體力，導致免疫力下降，容易引發熱感冒。

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預防夏季熱感冒，注意4件事

而要預防夏天最容易發生的熱感冒，就要特別注意下面4件事：

一、不要頻繁進出冷氣房：

一般冷氣房溫度與室外溫度最好相差不要超過攝氏4度，但如果室外溫度過高，則建議可以把室內冷氣溫度調到27到28度。而如果從室外進入家中，最好在沒有冷氣的房間適應一段時間，再進入冷氣房，然後不要頻繁地進出冷氣房，以免皮膚無法快速地調節適應不同的溫差，產生熱感冒。

二、多喝水，保持體內水分充足：

喝水有助於身體消化吸收營養物，將食物轉化為能量，增強免疫力，水還有助於人體排除毒素。所以不要以為常待在冷氣房裡沒有流汗就不必喝水，還是必須定時定量地喝水，保持體內水分充足，加速毒素從尿液中排除。

三、飲食清淡，但要適量補充蛋白質與脂質：

夏天宜採取較為清淡的飲食方式與內容，讓腸胃能夠不會負擔過重，但也別因此忽略了應有的營養均衡原則，要適量的補充蛋白質與脂質，例如以魚、肉、蛋、奶和豆類食品為好，補充足夠的營養可以提高機體的抵抗力。

四、減少壓力，避免過度疲累：

悲觀和憂鬱等不良心理狀態會導致皮質醇等激素的釋放量增大，而這些物質會直接抑制免疫系統，讓身體調節機能衰退。而睡眠不足，導致疲勞過度的話，也會加速降低人體免疫力，在出現熱感冒時，不易靠自身免疫力改善症狀或恢復健康。

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