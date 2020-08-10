【減肚腩】常用飲管易有車胎？教你6類肚腩點樣減食菠菜都啱

肚腩，困擾不少人，除了影響外觀更會影響健康。減肚腩，必先知道形成肚腩的成因，你的肚腩似吹脹的氣球，啤梨型還是車胎型？女性的肚腩可分為6類，不同類型的肚腩有不同擊退方法！

英國《每日郵報》報道引述專家意見，歸納了6種常見的女性肚腩，你又是那一類型？先辨別肚腩類型，才能對症下藥，踢走煩人的腩肉！

根據世衛標準，成人BMI在30或以上便屬於「肥胖」。（GettyImages）

6個女性肚腩類型：（按圖）

+ 16 + 15 + 14

1. 膨脹型（車胎型）

外型：腹部突出，像「士啤呔」或鬆餅頂部般鼓脹，或裡面有一個吹脹了的氣球；肚腩在早上通常會較平坦，隨著時間流逝，特別用餐後會脹大，但體重上沒有太大變動。

成因：

【胃氣】

其中主因是胃氣積聚，如果進食難以分解的食物，會產生更多的胃氣，從而開始將腹壁向外推，形成肚腩。

【便秘、吃太多】

索爾福德皇家醫院（Salford Royal Hospital）肥胖外科Basil Ammori教授指，便秘和一次性進食過量也會形成這種肚腩；進食過量會使人產生腹脹的感覺，過多胃氣加劇腹脹。

【 咀嚼香口膠、使用飲管喝飲料】

咀嚼香口膠、使用飲管喝飲料時會吸入多餘空氣，增加體內的氣體引起腹脹，令肚腩變大。

減肚腩方法：減少進食難以消化的食物，即引起腹脹的食物，可參考FODMAP飲食。

FODMAP飲食是什麼？（按圖）

+ 4 + 3 + 2

FODMAP取名於可發酵性的寡糖、雙糖、單糖以及多元醇的英文簡稱，屬短鏈的碳水化合物及糖醇物質。研究發現，當腸易激病人進食了高FODMAP食物後，身體有較大機會無法吸收這些食物，使食物在腸道發酵，產生氣體，繼而引起腹痛及肚瀉問題。

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另外，對無法很好地消化牛奶和乳製品的人士，不含乳糖的飲食也有助減少胃脹。

2. 壓力型（像胃腩）

外型：比較鬆軟和下垂，通常由下胸圍開始至皮帶位上形成腩肉

成因：壓力大

《Fat Around the Middle》作者Marilyn Glenville博士表示，當感到壓力大，壓力荷爾蒙皮質醇會釋放更多糖分到血液中，使身體有防禦的能量，但如果沒有足夠運動，便無法消耗這些能量而形成脂肪。

減肚腩方法：心病還須心藥醫，減輕壓力才是治標治本的方法。減壓可借助深呼吸和冥想等放鬆技巧降低壓力水平、保持充足睡眠均有助減壓。

- 呼吸法點做？（按圖）

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- 減壓治失眠瑜伽：（按圖）

+ 9 + 8 + 7

- 她亦提到少吃、慢慢進食、多吃燕麥和豆類等均有助阻止皮質醇有波動的變化。

3. 啤梨型

外型：腰部未必肥、比堅尼線位置積聚脂肪、臀部和髖部也較肥胖，外型似啤梨

成因：受雌激素影響、遺傳

青春期時，雌激素使女性身型曲線化，臀部和大腿會積聚脂肪作懷孕準備。如果這些脂肪細胞受雌激素刺激，體重會堆積，形成啤梨形肚腩。攝取人造肉、含化學藥品的殘餘物的食用水、服用避孕藥等都會分泌雌激素分泌。

減肚腩方法：避免進食高飽和脂肪的食物，這些食物與較高的雌激素水平有關；可多吃較難消化的纖維（如種子類食物奇亞籽）和綠葉蔬菜（如菠菜）會與消化道中多餘的雌激素結合，有助清除體內多餘雌激素。

4. 紅酒型（像蘋果型）

外型：肚腩主要集中在前方，臀部和髖部則較少肉。丹麥酒精研究中心分析了5萬7千人，發現飲酒量多的人比節制飲酒的人更易形成圓形、似蘋果形的肚腩。

成因：攝取過多酒精、精製碳水化合物食物

酒精會延緩體內燃燒脂肪，因為控制燃燒脂肪過程的器官——肝臟需先為體內分解酒中的毒素。

荷爾蒙專家Sara Gottfried博士稱，酒精可將新陳代謝減慢多達70％，雖然下降是暫時性，但如果經常飲酒，有可能會使體重增加，尤其積聚腰部脂肪。

酒精的影響：（按圖）

+ 8 + 7 + 6

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減肚腩方法：控制卡路里的攝取量、減少飲酒，酒精的熱量不能忽視，一杯250毫升的紅酒等於約228卡路里的雪糕！

5. 甲狀腺型（全身肥胖）

外型：全身肥胖包括手臂和腳、腩肉蓬鬆

成因：全身變得肥胖可能是甲狀腺低下症狀之一，甲狀腺負責身體的整體代謝，當甲狀腺水平低，代謝速度變慢，不會燃燒所有消耗的卡路里，多餘的脂肪會以脂肪的形式儲存並沉積在全身。

其他甲狀腺低下的症狀：（按圖）

+ 22 + 21 + 20

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減肚腩方法：如果經診斷為甲狀腺低下，除了藥物治療外，也需多控制日常飲食，可多進食富含碘的食物，有助甲狀腺生長，例如：貝殻類、海鮮、菠菜等深綠色葉蔬菜。

6. 媽媽型（肚腩下垂）

外型：分娩後3個月或以上，看起來仍像懷孕和肚腩下垂

成因：在懷孕和分娩期間，腹肌會分開，使子宮和肚子擴張。分娩後，女性的腹部肌肉理應會回復原位，但由於腹壁十分虛弱，容納不了胃和腸內物，無法回復原位，腹壁更可能下垂。

倫敦一名女性健康物理治療師Christian Bird表示，有近一半媽媽在出生後會患有腹直肌分裂症（Diastasis Recti），大多數情況下可自行糾正，無法自行糾正的女性應尋求治療。

減肚腩方法：仰臥起坐幫助肌肉返回原位、骨盆運動或瑜伽動作「the plank」（棒式）也可增強內部肌肉。謹記運動應適可宜止，並先諮詢醫生或專業人士。

「the plank」（平板支撐）

1. 面朝下，躺著

2. 利用手肘和腳趾，抬起身體，保持身體成一直線

3. 維持幾分鐘

減肚腩非一朝一夕之事，一定要有恆心！（siora18/unsplash )

其他踢走肚腩貼士：（按圖）

+ 13 + 12 + 11

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