【低因咖啡好處】減胃酸倒流助防直腸癌　6大好處飲前要留意呢樣

許多人喜歡喝咖啡，不過，攝取過量咖啡因會出現焦慮、失眠、胃食道逆流等問題。如果想享受咖啡的美味，又不想有過量咖啡因帶來的副作用，低咖啡因咖啡（Decaf）可說是絕佳的選擇。 低咖啡因咖啡（低因咖啡）在口味和外觀上與普通咖啡相似，但咖啡因含量很少。究竟低咖啡因和普通咖啡之間有什麼區別，喝低因咖啡對健康有什麼好處或潛在風險？

只要咖啡因低於3%便可稱為無因咖啡，而非代表完全沒有咖啡因，因此又稱為低因咖啡。（Unsplash／nate_dumlao）

「無咖啡因咖啡」真的無咖啡因？

無咖啡因咖啡（無因咖啡），其實就是低咖啡因咖啡（低因咖啡），是指從去除97％或以上咖啡因的咖啡豆提取的咖啡，只要咖啡因低於3%便可稱為無因咖啡，而非代表完全沒有咖啡因，因此又稱為低因咖啡。

咖啡為什麼會有些沒咖啡因？是如何煉成的？與其他咖啡有什麼分別？（請按圖）

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一般來說，每杯180 毫升的低因咖啡中都含有7毫克以下的咖啡因。這比普通咖啡中的含量要少得多。每杯180 毫升的一般咖啡及泡沫咖啡通常含有約82至165毫克咖啡因。因此，低因咖啡至少比一般咖啡的咖啡因含量相差11倍，比綠茶和紅茶中的咖啡因含量還低，一杯180毫升的綠茶或紅茶通常含有約24至40毫克咖啡因。

有研究指，健康的成年人安全指標是每天攝取不應多於400毫克的咖啡因，孕婦則不超過200毫克至300毫克，一般每日飲兩三杯咖啡，可能已超出安全範圍。

家營營養中心創辦人、認可營養師吳耀芬 （Kathy）指，雖然低因咖啡的咖啡因含量很低，但由於每人對咖啡因的敏感程度不一，對有些人可能起不到提神作用，不過仍對部分人有效。

攝取過量咖啡因的8種副作用：（按圖了解）

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如果你想享受咖啡的美味，以及普通咖啡的其他大部分好處，低因咖啡可說是很好的選擇。

低因咖啡（無因咖啡）對健康的好處（按圖了解）

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1.含抗氧化物

低因咖啡（無因咖啡）含有的抗氧化物含量與普通咖啡相似，當中的主要抗氧化物是肉桂酸和多酚，有助於預防心臟病、癌症和2型糖尿病。不過，低因的抗氧化物含量或較一般咖啡低15％。

2.降低2型糖尿病風險

澳洲喬治全球健康研究所研究指出，喝低咖啡因咖啡可以減少2型糖尿病的風險。每天飲一杯更可降低高達7％的風險。

3.改善肝功能

肝酵素過高，會對身體造成嚴重影響，如肝臟發炎、肝硬化，甚至肝癌等。美國國家癌症研究所一項大型觀察性研究指出，低因咖啡與降低肝酵素水平有聯繫，反映低因咖啡具有保護肝功能作用。

4.降低老人癡呆或帕金遜症風險

研究指出，低因咖啡和普通咖啡都對與年齡有關的智力下降起積極作用。韓國一項人體細胞研究發現，低咖啡因咖啡可以保護大腦中的神經元，有助預防神經退化障礙的發展，例如阿茲海默症和帕金森氏症。

5.減輕胃酸倒流

不少人飲普通咖啡時，會出現胃灼熱或胃酸倒流的情況，德國一項研究指出，低咖啡因咖啡比普通咖啡引起的胃酸倒流明顯更少。

6.降低直腸癌風險

布萊根婦女醫院和哈佛醫學院的研究指出，每天喝兩杯或以上低因咖啡的人比從未喝過低因咖啡的人患直腸癌的風險降低52％。

低因咖啡對健康有害嗎？

2017年的一項研究回顧了201項咖啡消費量觀察研究的薈萃分析。作者得出結論，低咖啡因咖啡對健康沒有任何危害。但是，在去除咖啡因的過程中使用二氯甲烷，卻引起了一些消費者的關注。

由於製作低因咖啡過程中會使用二氯甲烷，因而引起部分人對低因咖啡有機會殘留二氯甲烷表示擔憂，因輕度接觸二氯甲烷有可能導致頭痛、睡意、頭昏眼花、易怒、咳嗽或喘息等副作用。

美國食品藥品監督管理局（FDA）則嚴格限制低咖啡因咖啡中的二氯甲烷濃度，最終產品中的二氯甲烷殘留量不超過10 ppm或0.001％，才可以在咖啡因提取過程中使用二氯甲烷。

（Unsplash/ asthetik）

對於咖啡因敏感的人、孕婦和哺乳期婦女、患焦慮症或有睡眠困難的人，他們都應限制咖啡因攝取量或改為飲用低因咖啡。

低因咖啡一日最多飲幾杯？

低因咖啡的咖啡因含量雖低，但是否等於多飲無害？Kathy稱，據歐洲食品安全局的指引，健康成人的咖啡因每日上限攝取量為400毫克。由於每杯低因咖啡中的咖啡因含量不一，以每杯含7毫克的低咖啡因咖啡為例，每日最多飲用約57杯才達上限，基本上一日的飲用量不易超過這個上限。

不過，她提醒，飲用時要注意該品牌的咖啡有沒有額外增添糖分，建議每人每日不多於50克的糖分攝取，如一杯低因咖啡的含糖量為15克，則變相最多飲用不多於3杯的低因咖啡較佳。

家營營養中心創辦人、認可營養師吳耀芬 （Kathy）

（資料來源：Healthline、medicalnewstoday）

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