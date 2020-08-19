【暖水好處】早上飲暖水易去水腫？排毒美顏8大好處最便宜護膚品!

暖水，能為身體補充水分之餘，更可以暖胃，不少人早上起床第一件事就是飲一杯暖水。註冊中醫師鄧蕙盈更指，早上飲暖水對身體有不少好處，包括排毒美顏、紓緩鼻敏感、改善經痛，甚至幫助減肥等。

早上飲暖水對身體有不少好處，包括排毒美顏、紓緩鼻敏感、改善經痛，甚至幫助減肥等（Jana Sabeth／Unsplash）

鄧蕙盈中醫師指，在中醫的角度而言，一大早起床時是陽氣剛升發的時間，身體機能開始運轉，這時立即飲一杯暖水，可以令五臟六腑運作得更好，改善健康情況。

早上飲暖水的8個好處：（按圖了解）

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1. 溫中和胃

身體經絡會在不同時間運作，而早上屬於脾胃及大腸運行，第一杯水可以幫助脾胃運轉，加上暖水可以養胃、和胃，保護胃黏膜，有助改善胃痛、胃脹、消化不良等問題。

2. 排毒美顏

水可以幫助身體帶走毒素及廢物，早上飲二至三杯暖水，加速新陳代謝，有助改善皮膚問題，如粉刺、暗粒，亦可以令皮膚更潤澤。

3. 安定心神

濃茶或咖啡能讓人興奮，達到快速提神的效果，這是一種強行「谷」出來的精神，狀態過後往往比休息前更疲倦。若能在早上飲用暖水，可以讓人平靜心神，延長精神時的狀態，令人更好地面對壓力，亦有助工作及學習時集中精神。

4. 紓緩鼻敏感

早上是鼻敏感好發的時間，加上此症大多與寒氣有關，因此，在早上飲暖水可以提高身體的溫度及通鼻鼽。除了飲暖水外，用毛巾熱敷眉心位置或用風筒吹暖前額可以有助散寒氣。

如何得知自己缺水？（按圖）

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5. 幫助排便

大便太乾及燥熱時容易出現便秘，多飲暖水可幫助腸道蠕動，以及清除熱氣，有助排便。

6. 減肥、消水腫

有些人誤解飲水會導致水腫情況加劇，其實，要消水腫更應多飲暖水，令身體透過小便排走多餘水分。如果飲水不足，鹽分會將水鎖在身體裏，減少排尿，加劇虛胖情況。早上飲用較多水分比晚上飲更好，因為早上陽氣比較充足，代謝能力較好，更容易改善水腫問題。

7. 改善經痛

經痛問題是因為身體有寒氣令氣滯血瘀，因此早上飲暖水有助溫經散寒，改善痛經。此外，將少許紅糖、薑及陳皮加入暖水中煲5至10分鐘後飲用，紓緩經痛的效果更佳。

8. 促進血液循環

人體中超過50%是水分，充足的水分才有充足的血量，避免血行不暢甚至瘀滯而形成瘀血。很多病人，特別是患上腦血管疾病的病人，血液較為黏稠，因此亦要靠多飲水，促進血液循環，減低血管堵塞情況。

喝水勿超過65度

暖水，即微溫的開水，不凍也不燙。太熱容易燙傷嘴巴及食道，而世界衛生組織國際癌症研究中心（IARC）亦已列明「超過65°C的熱飲」為2A致癌物。因此，剛煲好的水最好先放涼至少4-5分鐘才適宜飲用。

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此外，鄧醫師亦提醒，飲水時不應飲得太快或一次過飲得太多，否則便會容易出現胃脹、惡心等情況，建議可以每次半杯慢慢飲。每日最好飲8至10杯暖水，並在早上至下午前飲多一點，飲用最少全天水量的七成，晚上則可酌量飲水，以防止夜尿頻繁及晚上水腫。

註冊中醫師鄧蕙盈（資料圖片）

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