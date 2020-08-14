【腰痛】朱孝天患纖維肌痛症忽肥忽瘦全身痛　3大因素或染怪病！

朱孝天，台灣偶像組合F4成員之一，過去多年來忽胖忽瘦，令他無法拍戲，原來是因為患上「纖維肌痛症」。早前朱孝天在一個網絡節目記者會上分享自己患上怪病的過程。究竟什麼是纖維肌痛症？你又會否患上而不自知？

朱孝天多年來忽胖忽瘦，比一般人容易肌肉發炎痠痛，受傷也不容易復元，檢查後發現患上纖維肌痛症。（韓雯雯微博圖片）

朱孝天在網絡節目中透露，自己多年來忽胖忽瘦，比一般人容易肌肉發炎痠痛，受傷也不容易復元，最終去了做檢查，才發現患上纖維肌痛症，「類似僵直性脊椎炎，但又不是，肌肉會痛不會自主復原，常要物理治療。」他擔心會遺傳給孩子，故傾向先讓太太雪卵，未來也不排除領養小孩。

纖維肌痛症，原來又叫「公主病」，是較罕見疾病。究竟纖維肌痛症是什麼？為何會患上？除了身體疼痛還有什麼徵狀？香港肌肉骨骼疼痛學會會長兼麻醉科專科醫生李靜芬於下文將一一解答。

纖維肌痛症是種較罕見的疾病，但原來你經常且持續周痛，又找不到原因，便有可能患對纖維肌痛症。（按圖了解更多）

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Q1: 朱孝天患上的「纖維肌痛症」又叫「公主病」？

纖維肌痛是一種慢性功能性疼痛綜合症。患者全身會痛，稍微動一下，就會痛好幾天，經常伴有偏頭痛、腹痛，會影響胃口及心情，女性患者亦常出現經痛問題，影響正常工作及社交，即使做了一堆檢查也找不到原因。因而會被誤解是小題大做，愛撒嬌，因而被稱作「公主病」。

Q2：朱孝天多年忽胖忽瘦，是纖維肌痛症病徵嗎？還有哪些症狀？

病徵有廣泛性及彌漫性肌肉痛，患者身體最少有三部分感到持續疼痛，除了痛感，還有灼熱、手腳麻痺、麻木刺痛的感覺。

纖維肌痛症其他常見症狀：

抑鬱症，焦慮症

睡眠障礙、疲勞無力、偏頭痛、女性經痛、腸易激症、腹痛、便秘腹瀉、記憶力變差、專注力弱、下顎關節痛、下頷疼痛、易累、易暈、尿頻

李醫生指，忽胖忽瘦較有可能是因為受情緒或進食血清素等藥物影響，不一定是纖維肌痛症的症狀。

Q3：纖維肌痛症的成因？

纖維肌痛症可分為原發性及繼發性。

原發性：家族遺傳，大多有長期偏頭痛、風濕病，多在年輕時發病

繼發性：通常與身心創傷歷史有關連

誘發繼發性纖維肌痛的原因不明，但許多研究指出，這與中樞神經內分泌系統失調有關，如血清素、多巴胺、兒茶酚胺等出現問題，引致痛覺敏感度增加，如果不處理，疼痛範圍會擴大。

誘發纖維肌痛的原因不明，但許多研究指出，這與中樞神經系統失調有關，如血清素、多巴胺、兒茶酚胺等出現問題。（網絡圖片）

Q4：哪些人較容易患上纖維肌痛症？

女性比較容易罹患，佔總患者約70至80%。而功能障礙患者，如尿頻、腸易激、 偏頭痛、退化性關節炎、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡患者、家族中有人曾患纖維肌痛症也較高危。

Q5：如何診斷纖維肌痛症？

專科醫生會進行臨床診斷，根據病歷及檢查患者有沒有其他功能性障礙、相關家族歷史、 情緒及睡眠障礙等。如患者有任何三個身體部位持續3個月以上疼痛，包括盆腔、腹部、下頷，而且找不到其他原因，便會考慮診斷為纖維肌痛症。

抽血或影像學檢查並不能幫忙確診，但能排除其他診斷，像是抽血看看是否甲狀腺功能失調、缺乏維他命D、類風濕、感染、惡性腫瘤，及其他可治理的急性病。

Q6：纖維肌痛症普遍嗎？

根據舊研究，香港原發性纖維肌痛症患者估計達1-2%，而繼發性纖維肌痛症患者，特別是經歷大型事故、創傷後遺症及壓力職業群組，可達10-15%。患者女性居多，女比男約為7至9比1。

李醫生指，朱孝天（右）忽胖忽瘦較有可能是因為受情緒或進食血清素等藥物影響，不一定是纖維肌痛症的症狀。（韓雯雯微博圖片）

Q7：纖維肌痛症有什麼治療方法？

纖維肌痛症會按身心靈全人及跨學科方案治療，可分為3個部分：藥物治療非藥物治療、和生活上的調整。

藥物治療：

一旦確診纖維肌痛症，醫生一般會開調節神經痛的止痛藥，減少神經痛感。另外也會開情緒藥，以調節血清素或腎上線素，以及抗抑鬱、抗焦慮藥、安眠藥、抗腦癇藥等，以調節神經系統的過敏放電反應，及改善睡眠障礙。嚴重者可能會開低份量鴉片類藥物。

非藥物治療：

冷熱療法、物理治療、放鬆療法、靜觀、心理治療、認知行為治療、正向治療

生活上的調整：

- 減少壓力：練習深呼吸與冥想減輕壓力。

- 低強度帶氧運動及力量訓練：如快走、氣功八段錦、動態伸展等，能增加身體柔軟度、肌耐力與肌力。而水中運動更是特別好，不僅能訓練柔軟度、肌耐力與肌力，還有助減輕患者僵硬疼痛的感覺，以及可以引發自身安多酚。

Q8：可以預防嗎？

疼痛、睡眠、情緒在腦神經系統，包括丘腦及海馬體是不可分割互相關連系統，所以其中一項影響失調，就會走入慢性痛症的惡性循環。因此，不論發生任何事情，保持正向心態，行得、食得、瞓得非常重要。

香港肌肉骨骼疼痛學會會長兼麻醉科專科醫生李靜芬（受訪者提供）

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