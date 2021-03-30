五十肩運動｜無法梳頭抓背脊？林景程教你舉手爬牆4招減痛免僵硬

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-31 01:52

五十肩，別以為未到50歲便不用理會，如果你經常坐得像軟皮蛇，或是常躺在床上工作，很容易因姿勢不良出現肩頸痛，甚至五十肩，而近年患上五十肩的病人更有年輕化趨勢。TVB藝員林景程不單演技備受矚目，原來也是一位註冊物理治療師，今次他就教大家做些簡單動作紓緩五十肩。

TVB藝人兼註冊物理治療師林景程不時在IG分享物理治療知識及小運動。（林景程IG）

去年因《香港愛情故事》飾演地產經紀再次備受關注的林景程，不僅是位藝人，演戲前已是一位註冊物理治療師，日前作客《一屋後生仔》時還透露，作為物理治療師起薪點約3萬。不過，他為了夢想把專業變為兼職，公餘時間才替病人處理痛症，且不時在IG分享物理治療知識和教人做運動。這次他將為大家介紹患上五十肩時有什麼需要注意，和示範紓緩動作。

４個改善五十肩運動建議

林景程認為活動肩膊關節，對肩周炎病人來說是最為重要。在可接受的痛楚範圍下，將關節拉開，有助減輕僵硬，增加血液循環及減少關節黏連的情況。以下介紹4個肩周炎期間，有助保持關節活動的運動。（按圖了解）

+ 9 + 9 + 9

1 舉手：幫助肩膊關節前舉，保持關節活動幅度

2 爬牆運動：如果覺得前舉困難，可嘗試爬牆運動，用牆壁幫助下，被動伸展膊頭關節

3. 拉毛巾：此運動被動伸展關節內旋及後伸動作，對部份病人可能會很痛，切記適可而止

如果以上三個運動的痛楚十分劇烈，可改做較為溫和的被動關節運動

4. 手部垂下打圈：於肌肉完全放鬆情況下活動肩關節，由於肌肉活動減少，運動時的痛楚情況一般較輕

五十肩是什麼？

五十肩，又叫肩周炎，亦即黏連性肩關節炎。患者肩關節發炎令關節黏附，令到肩部活動受限。由於患者病發年紀多為40-60歲，發病年紀接近50歲，所以叫五十肩。

五十肩的成因及症狀（按圖了解）

+ 4 + 4 + 4

五十肩的成因可分為原發性和次發性。原發性成因暫時未完全了解，而次發性成因一般相信和退化勞損及受傷有關。近年患上五十肩的病人有年輕化趨勢，這跟日常工作姿勢不良、過度勞損、休息不足，或頸背痛問題愈來愈普遍都有關係。

五十肩症狀：

五十肩特別影響某幾個肩膊活動

1.手部向外轉和內轉特別緊硬及痛楚

例如：不能抓背或女士不能自行解開內衣

2.肩膊幅度受限，無法舉高

嚴重者或出現無法梳理頭髮或穿衣出現困難

五十肩的三個階段（按圖了解）

五十肩有三個階段，分別是發炎期、冰凍期及舒緩期。

+ 4 + 4 + 4

1.發炎期

屬最初期階段，大約持續3-9個月。肩膊的炎症明顯，關節發炎情形比較嚴重，活動幅度亦開始受限，此時的痛楚程度比較高

2.冰凍期

發炎期後會進入冰凍期，大約持續4-9個月，雖然炎症漸漸減輕，痛楚亦稍稍舒緩，但關節囊開始攣縮，關節活動亦比較僵硬，活動幅度亦會受限

3.紓緩期

痛楚消失得七七八八，但亦會有機會出現反覆輕微痛楚，但對比之前階段，活動幅度隨之亦有所回復。

以上三個階段，持續大約12-18個月。當然只屬參考，康復情況因人而異，亦有肩周炎持續數年的情況出現，所以建議盡早求醫。

五十肩注意事項（按圖了解）

五十肩最難處理的地方，是痛楚和關節幅度的問題。痛楚較為厲害的發炎期出現時，要保持有限度的關節活動，以免後期關節出現嚴重僵緊。

盡早運動的重要性

有病人因怕痛而減少活動，去到後期紓緩期時，痛楚漸漸消失，但因為發病期間太少活動，發現整個肩關節僵硬，舉手的幅度受限，影響日常生活。面對這種情況，治療上需要用手法幫助拉扯肩膊及活動關節，這個過程肯定是痛苦的。除了大量的痛楚，還要面對未能完全回復原有活動能力風險。

因此，肩周炎的病人早期即使有痛，都要盡早做運動活動肩關節，以免關節後期出現僵硬的情況。

林景程指，如果沒有專業人士特別建議，病人應量力而為，以自己接受到的痛楚程度為準則，以免加劇發炎情況或令肩關節受傷加重。（林景程IG）

運動時愈痛愈好？

有些病人十分有毅力，明明感到劇痛，仍會硬著頭皮忍痛去活動，但任何運動，都不主張過度痛楚，痛是需要，但不要過量。的確，鬆關節是十分痛苦的過程，但如果太過痛，有機會會令炎症擴大，甚至拉傷其他位置。

因此，如果沒有專業人士特別建議，病人應量力而為，以自己接受到的痛楚程度為準則，以免加劇發炎情況或令肩關節受傷加重。

為何林景程身兼演員及物理治療師兩個身份？（按圖了解）

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