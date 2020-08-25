【手指公痛】常滑手機扭毛巾致「媽媽手」　3穴位減腫痛宜熱敷？

手腕、手指肌肉痠痛和繃緊，可能是因為「媽媽手」。「媽媽手」並非媽媽才有，不少打工仔、家庭主婦甚至學生都有可能發生，因日常不斷重複使用拇指和手腕，使手部肌肉繃緊造成，例如撳電話、用滑鼠、打字、做家務等。檢測一下你有否患「媽媽手」，看看如何紓緩痛症！ 撰文：註冊中醫師潘咨遐

近日，有不少患者前來就診時都不約而同地提出手腕有輕微腫脹，更出現痠痛繃緊，飽受「媽媽手」困擾！

「媽媽手」並非媽媽才有，不少打工仔、家座主婦甚至學生都會有！（toan_sieunhan/unsplash）

「媽媽手」是什麼？

「媽媽手」在醫學上稱為狹窄性拇指肌腱滑膜炎，是常見的都市病，主要影響拇指的活動能力。患者以女性居多，但不限於女性，經常重複使用拇指、用力過度，尤其做家務時常常扭毛巾、用手洗衣服、抱嬰兒、用力擠母乳等動作，因大拇指和手腕的姿勢及用力不當所致，所以又稱「媽媽手」。

狹窄性拇指肌腱滑膜炎（01製圖）

從解剖學上，拇指活動是靠「外展拇長肌」與「伸拇短肌」控制，前者控制拇指向外或向內移離食指，後者則控制豎起拇指動作。它們在一條具支撐功能的帶狀結締組織形成的管道下滑動，當肌腱發炎腫脹或結締組織增厚，令肌腱滑動不順暢，便會導致狹窄性肌腱滑膜炎。

媽媽手症狀：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

常用拇指上下滑動手機的人士也會增加患「媽媽手」的機會。（chadmadden/unsplash）

滑手機多會出現媽媽手

「媽媽手」常見於以下人士：

1. 常見於長時間抱小孩的媽媽們

2. 需做家務的主婦們，清潔時來回拭擦

3. 職業需長時間打字的人士（重複性動作）

如銀行工作人士（經常需要數鈔票）、小提琴或鋼琴演奏者、從事按摩人士、OL們需經常用釘書機釘單據。

4. 常用拇指上下滑動手機的人士（包括學生們）

滑動手機時，我們都會用虎口把手機提著，然後用拇指去觸碰螢光幕，長期使用手機會不斷重複地運用到拇指和手腕，同樣令手部肌肉變得緊張。

自我檢測有否患上「媽媽手」：（按圖）

穴位紓緩痛楚

按壓穴位有助緩解局部腫脹疼痛，並鬆解肌肉緊張，但謹記急性期期間切忌自行按摩。

看3個穴位位置：（按圖）

+ 3 + 2

熱敷亦有助紓緩

一般肌肉疼痛可透過冷敷或熱敷減輕痛楚，大家同樣可局部熱敷患處20分鐘，有助加速氣血循環，溫通經絡。但注意，急性期期間，即一郁動便痛、患處紅腫、感到患處發熱便不宜熱敷，有機會令病情惡化。

日常注意事項

1. 急性期期間切忌自行按摩，按摩前先向註冊中醫師查詢

2. 盡量避免重複過度使用拇指和手腕的動作，讓手部得到充分休息

3. 滑動手機的朋友應避免長期使用拇指重複單一方向運動，可以手機觸控筆代替，或使用電話半小時後，應休息10分鐘，減少長時間使用手腕動作

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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