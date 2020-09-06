【打嗝】胃脹打嗝或染幽門螺旋桿菌會致胃癌！5大症狀半夜會肚痛

三餐食無定時、經常無胃口、不時胃脹打嗝......可能是很多都市人的生活寫照。許多人都以為胃痛和消化不良是一般都市病，不適徵狀過一段時間便會減退，無須刻意理會。不過，臨床腫瘤科專科曾偉光醫生指，這些情況有可能是胃部感染幽門螺旋桿菌的徵兆，如長時間受感染不單會導致胃炎、胃潰瘍及十二指腸潰瘍，更可能增加患胃癌風險。 文：臨床腫瘤科專科曾偉光醫生

胃氣過多除了與飲食習慣丶吃飯時說話丶腸道過敏丶壓力和情緒丶等多種因素有關外，亦有可能是因為感染幽門螺旋菌。（資料圖片）

日常生活中總有些朋友常於餐前餐後不其然「打嗝」，此舉不時引來他人側目，令場面氣氛頓時變得尷尬。胃氣過多與飲食習慣丶吃飯時說話丶腸道過敏丶壓力和情緒丶大小胃部疾病等多種混雜因素都有關係，有些人亦可能會歸究於體質，卻不多人會聯想到與感染幽門螺旋菌有關。

幽門螺旋桿菌知多啲！（按圖了解）

其實，據研究顯示，香港平均每兩至三人當中便有一人感染幽門螺旋桿菌。幽門螺旋菌生命力頑強，是少數能活在強酸環境之下的細菌。它的抗酸特性使它不但不被胃酸殲滅，反而能誘發更多胃酸，造成胃部種種不適。長時間受感染不單會導致胃炎、胃潰瘍及十二指腸潰瘍，更可能增加患胃癌（本港第六大的癌症殺手）風險。

雖然大多數人感染幽門螺旋菌後都不會有病徵，能安然與細菌共存一生；但其餘少數患者卻有機會隨時病發，而當出現以下症狀時，更可能反映胃壁已有一定程度潰瘍或其他疾病，故應及早求醫。

幽門螺旋桿菌感染常見徵狀（按圖了解）

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1. 噯氣

打嗝成因衆多，如進食習慣及情緒影響等。與胃壁發炎或幽門螺旋菌感染有關的噯氣多伴有其他症狀，例如俗稱「火燒心」的胃酸倒流或腹痛。

2. 腹脹

腸胃產生過多的氣體，導致腹部飽脹或肚皮向外拉緊的感覺，腹部大小亦可能明顯增加。

3. 腹痛

腹痛是消化性潰瘍最常見的症狀，通常飯後兩至三小時或半夜空腹時感到灼痛或疼痛，情況可持續數天或數周。

4. 噁心

日積月累的消化性潰瘍會造成疤痕組織阻塞胃或腸，阻止排清食物，導致噁心，甚至食慾不振。

5. 嘔吐

嘔吐物帶血或看似咖啡渣般呈深棕色，最常見原因是消化性潰瘍引起的上消化道出血，需接受緊急治理。其他原因包括胃炎丶胃癌丶靜脈瘤丶食道撕裂等。

幽門螺旋菌香港感染率約為40%，即平均每兩至三人當中便有一人受感染。（Gettyimages）

吹氣測試可知是否感染

幽門螺旋菌已廣泛存在於世上數十萬年，至今仍在世界各地造成大量感染。中大近年一項研究推算，截至2015年全球有達44億人感染幽門螺旋菌，亞洲地區人口感染率更高達55%。幽門螺旋菌傳播途徑主要與受污染水源有關，但至於具體傳播規律則受社會的整體生活環境、飲食習慣甚至是遺傳影響。參考過往其他研究數據，香港感染率約為40%，即平均每兩至三人當中便有一人受感染。

若及早發現感染徵狀，透過簡單的吹氣測試，便可知道胃部是否受惡菌侵襲；約九成患者只需通過一項抗生素療程，即可徹底清除細菌，杜絕後患。要輕鬆戒走「打嗝」壞習慣，不如先正視背後成因，擺脫腹脹和噯氣的困擾，不必憂慮有失社交禮儀，也能更自在地品嚐食物的美味。

臨床腫瘤科專科曾偉光醫生（撰稿人授權提供）

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