【心臟病】防心血管疾病晚6時後別吃！頭4部位無故有紋心臟病高危

心臟好不好，從耳朵就看得出來！近年來已經有研究指出，心血管功能不好的人，因為長期缺氧，會導致結締組織萎縮，尤其是在耳垂的部分，會出現由下往上的斜切摺痕。中醫師指出，其實身體的4個部位，都可以用來觀察心臟的健康情形。

身體出現4種變化，可能是心臟病警號！（點擊下圖看清）

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1. 耳朵

一項刊登於《美國法醫學與病理學》的研究則指出，如果耳垂出現了上下走向的紋路，到達80％的案例中，都是心臟病的預測因素。台灣中醫師周宗翰指出，這種被稱為「冠心溝」的出現代表耳垂中富含彈性的「膠原蛋白纖維」缺血，缺血原因來自耳垂動脈萎縮、供血不足。

台灣翰鳴堂中醫診所醫師周宗翰指出，如果發現是耳垂上有「單耳不完全」的摺線，屬於較不嚴重的等級，其次為單耳完全性摺痕，最嚴重的是兩耳完全性對角摺線，患有心臟疾病的機率最高。

2. 印堂

有些人會習慣性的皺眉，但如果你沒有刻意皺眉，就已經有很深的紋路存在，就要小心了，且不只外觀上的紋路。如果是「印堂發紅」，可能是因為血壓比較高，需要留意出現中風的問題；但如果已經印堂發黑，就代表問題已經存在一段時間需要儘快處理了。

3. 山根

鼻子的「山根」，如果有凹陷、橫紋，表示血循狀態不佳。山根指的是兩眼內側眼頭之間的鼻樑低處，周宗翰指出，山根低陷或出現橫向細紋，代表平時身心壓力大，波動的情緒容易導致血壓起伏不定，上了年紀後就容易有心臟血管的問題。

4. 唇舌

周宗翰指出，如果你的舌頭兩側出現了暗斑，或是捲起舌頭的時候，發現血管出現暗沉彎曲的情形，都是因為氣血瘀滯所造成的現象。

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預防心血管疾病，6點之後就別吃東西了！

一項美國哥倫比亞大學的研究，在112名平均33歲的女性中開展了調查。受試者透過電腦或手機，記錄了他們在研究開始時的一週內以及12個月後的一週內，分別吃了什麼、吃了多少以及什麼時候吃的。

研究發現，大多數受試者會在下午6點以後進食，而這段時間之後攝入更多卡路里的人，往往心臟健康狀況較差，卡路里攝入佔全天比例每增加1％，心臟健康都會相應下降。

具體來講，在下午6點以後，攝入更多卡路里的女性，有可能血壓更高、體重指數更高、血糖長期控制狀況更差。而且，愈晚吃、吃得愈多的人，心血管健康下降的程度也愈高。

這項研究的主要作者、哥倫比亞大學醫學院Nour Makarem博士表示：「到目前為止，預防心臟病的生活方式研究，主要集中在我們吃什麼和吃多少，而這項初步研究結果表明，注意晚餐的時間以及晚餐中卡路里佔全天熱量的比例，可能是一種簡單降低心臟病風險的方式。 」

參考資料：Evening Meals Could Harm the Female Heart, Study Shows

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