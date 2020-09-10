【營養不足】想吃肉缺鋅損性功能？想吃什麼即身體缺什麼4大警號

閒着就想吃朱古力、飯前飯後都想吃薯片、甜食…原來這些對食物的渴求，或飲食慣，正反映身體缺乏某些營養素，長期下來更可能會對健康造成嚴重影響。

營養師宋明樺指，特別喜歡吃朱古力的人代表身體缺鎂，如果長期缺鎂，心跳律動會出現異常，情緒比較憂鬱、焦慮和躁動，甚至有睡眠障礙。（影片截圖）

台灣醫學節目《醫師好辣》其中一集提及，我們平日想食什麼，就代表身體缺什麼，例如特別喜歡吃朱古力的人代表身體缺鎂，如果長期嚴重缺鎂，更有機會導致心肌壞死。因此，千萬不能忽視身體告訴我們的小警號。

想食什麼代表身體缺哪些營養素？

1.沒事想吃朱古力：缺鎂

朱古力人人都愛吃，有些人更是三餐必備朱古力，總是有事沒事吃幾口才滿足。如果你特別喜歡吃朱古力，可能代表身體缺鎂。（按圖了解👇👇👇）

營養師宋明樺指，鎂有助心臟正常跳動、維持肌肉骨骼的健康、平穩血壓等功用。如果長時間缺鎂，心跳律動會出現異常，情緒比較憂鬱、焦慮和躁動，甚至有睡眠障礙，嚴重者甚至出現癲癇，或導致心肌代謝出現障礙，引發心肌壞死。

朱古力的原料可可含有豐富鎂質，因此，缺鎂的人可能會特別愛吃朱古力。（Unsplash/amirali mirhashemian）

身體長時間缺鎂，其實會自行調節，會想攝取多一些富含鎂的食物，而朱古力的原料可可含有豐富鎂質，因此，缺鎂的人可能會特別愛吃朱古力。宋明樺指，吃朱古力沒有問題，重要的是不要吃過量和高糖分朱古力。

2.想大口吃肉：缺鐵或缺鋅

你是無肉不歡的食肉獸嗎？如果你特別愛吃肉，可能代表身體缺鐵或缺鋅。（按圖了解👇👇👇）

鐵協助紅血球攜帶氧氣，如果長時間缺鐵會容易疲倦、嗜睡，甚至貧血或感冒，影響免疫功能。缺鋅除了使傷口癒合變慢外，亦會影響性功能，特別是男性精子數量及品質。

鐵和鋅的主要食物來源都是肉或海鮮，如果身體長時間不足，身體會想多吃這些食物補充。

3.飯前飯後都想吃甜食：缺鉻

飯後如果不吃一塊蛋糕或是一球雪糕，就好像覺得這一餐不完整？家庭醫生陳欣湄指，如果常常要吃完甜食，才算是一頓餐點的終結，可能是因為身體缺了鉻。（按圖了解👇👇👇）

可能因為平日三餐吃的米飯或麵食，當中的澱粉質含量沒有達到你覺得滿足的濃度，所以需要吃甜食來補足，反映你有糖尿病的潛在風險，嚴重者更可能出現代謝症候群，甚至三高（高血壓、高血糖、高血脂）問題。

糖尿病潛在風險的人的胰島素濃度和活性會漸漸下降，如果補充了一些含鉻的食物時，可以增高胰島素活性，令胰島素回復平衡。

4.無時無刻想吃麵包、薯片：缺色胺酸

如果你無時無刻想吃麵包、薯片，可能是代表身體缺色胺酸。（按圖了解👇👇👇）

色胺酸，是人體8種必需胺基酸的一種，是快樂的來源，可以令人心情愉悅，同時可治療失眠，如果長時間缺色胺酸，可能會演變成抑鬱。

薯片含較高碳水化合物，進食後令血糖上升，短時間內令人心情變好。（ Unsplash/ Alex manlyx）

家庭醫生陳欣湄指，麵包、薯片含較高碳水化合物，進食後令血糖上升，短時間內令人心情變好，亦可提升色胺酸的吸收率，如果你無時無刻都需要吃麵包、薯片，可能是屬於心情比較低落的群族。透過飲食調整色胺酸，影響血清素，可以改善情緒。

除了鎂、色胺酸、鉻、鐵和鋅外，維他命對維持健康亦非常重要，如缺乏維他命D、E、B12，更有可能影響記憶力。

▼含豐富維他命D、E、B12的食物：（按圖了解👇👇👇）

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