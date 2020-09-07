【記憶力】缺維他命B12、鈣6種營養素冇記性？5穴位合桃香蕉補腦

經常忘東忘西怎麼辦？都市人生活忙碌、工作壓力大，加上飲食不平衡，令身體缺少某些營養素，有可能導致記憶力愈來愈差。有營養師指，改善健忘問題可以由飲食入手，三文魚、合桃、牛奶、香蕉等食物都可以護腦。

飲食可以改善健忘的問題，不少營養素有保護腦細胞的功效，包括Omega-3脂肪酸、維他命D、維他命E、鈣、鎂等。（GettyImages）

認可營養師陳筠霖（Krista）指，很多成因會導致健忘，其中一個主因是生活與工作壓力有關。大腦記憶由短期記憶開始，儲存短期記憶的結構名為海馬體，當人長期在壓力狀態下會令腎上腺皮質醇分泌較高，影響海馬體功能，導致短期記憶變差。至於因腦退化症而影響記憶力的問題，則與大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退有關。

記憶力差因缺乏營養？

除了生活習慣外，飲食與記憶力之間又有什麼關係呢？（按圖了解👇👇👇）

美國有研究指出，失智症患者的維他命D水平低於輕度認知障礙或記憶力正常的人士。在認知障礙者中，估計70％至90％的維他命D不足。此外，哈佛大學附屬麻省總醫院的研究指出，人體需要維他命B12來製造紅血球、神經、DNA等，缺乏維他命B12可導致記憶力減退問題。有研究亦發現，血液內較低的DHA（Omega-3的一種）水平與大腦老化加速的跡象有關，有機會影響腦功能。

Krista表示，飲食可以改善健忘的問題，不少營養素可以保護腦細胞，包括Omega-3脂肪酸、維他命D、維他命E、鈣、鎂等，有助減慢細胞退化，改善記憶力。

Omega-3脂肪酸

Omega-3是一種多元不飽和脂肪酸，含有特別豐富的DHA及EPA，在人體中扮演重要角色，腦部、眼睛、神經系統等多項器官的細胞都需要它來維持正常的運作。它是一種強力抗氧化劑，可以保護腦細胞，免受自由基侵襲，預防記憶力退化。

含豐富Omega-3脂肪酸的食物：（按圖了解👇👇👇）

維他命D、E及B12

維他命D及E具有強大的抗氧化功能，有助保護大腦海馬體細胞避免氧化。維他命B12維持正常細胞的合成及保護神經組織構造，可以預防腦細胞退化而產生的記憶力衰退問題。

含豐富維他命D、E、B12的食物：（按圖了解👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

礦物質：鈣及鎂

腦細胞需要透過神經細胞傳遞訊息幫助儲存記憶，如礦物質不足或濃度下降，減弱神經系統之間傳遞訊息效率，影響記憶儲存。

含豐富鈣和鎂的食物：（按圖了解）

+ 2 + 2 + 2

Krista表示，日常進食不同種類的蔬菜及飲用牛奶、均衡進食豆腐、魚等食物，一般也不會太缺乏以上的營養素。如果有需要的話，可以考慮服用相關的營養補充品。不過，她提醒，如服用營養補充品應留意其含量，尤其是鈣及油溶性維他命D和E，如攝取太多，容易有結石或影響肝功能。

因此，攝取Omega-3脂肪酸、維他命D、維他命E、鈣、鎂等營養素時，盡量在新鮮食物上攝取會較佳，如需服用營養補充品前應諮詢醫生或營養師的意見。

除了食物，還可以按壓以下5大穴位，幫助增強記憶力及提神。（按圖了解👇👇👇）

「家營營養中心」營養師、認可營養師陳筠霖（Krista）

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