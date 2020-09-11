【薑茶功效】加紅糖改善經痛加蔥治感冒　4大注意事項去不去皮？

薑茶，是不少人常飲的保健飲品之一，特別是辦公室冷氣大，不少OL長期手腳冰冷，閒時都會沖一杯薑茶作驅寒或温暖脾胃之用。究竟薑茶還有哪些好處？是否人人都適合飲用？食薑和飲薑茶又有什麼分別？ 撰文：註冊中醫陳艷瑤

生薑性溫，可配合其他食材製成不同薑茶，針對不同的做法和用途，四季也可以飲用，尤其適合風寒感冒、胃寒嘔吐、宮寒痛經的人。（GettyImages）

在中醫的角度，我們煮食常用的生薑主要功效為促使發汗、温暖脾胃、止嘔、溫肺止咳，主治風寒感冒、胃寒嘔吐等寒症，更可解魚蟹毒，例如進食未煮熟的魚後腹瀉。

▼生薑有什麼功效？（按圖了解👇👇👇）

薑的好處

生薑性溫，可配合其他食材製成不同薑茶，針對不同的做法和用途，四季也可飲用，尤其適合風寒感冒、胃寒嘔吐、宮寒痛經的人。針對風寒感冒等症，於冬春季風寒當令，薑茶可散寒解表；而對宮寒痛經等症。於暑熱天氣可借助旺盛之陽氣，加強健脾祛濕散寒之力，於早上7時至9時氣血流注陽明胃經之時服用更佳。

肝炎患者慎服

不過，由於生薑為辛溫之品，陰虛內熱者忌服。陰虛內熱表現多為口燥咽乾、潮熱盜汗、手心、足心發熱、尿少色黃、大便乾結等。此外，肝炎患者須慎服薑茶，因為生薑中的薑辣素或會使肝細胞發生變性，引起肝功能失調。

生薑可配合其他食材製成不同薑茶，以下介紹兩款簡單又常用的薑茶：

▼紅糖薑：茶功效及做法（按圖了解👇👇👇）

紅糖薑茶：健脾祛濕，溫經散寒

功效：改善宮寒痛經。經前或經期小腹冷痛、熱敷後疼痛減少、身體四肢寒冷、經期延後、經量少、經色黯紅或夾有血塊等。經前或經期期間飲用尤其適合。

不宜：濕熱鬱結者，如經前或經期小腹刺痛而有灼熱感、經色黯紅穢臭、質地粘稠。

▼蔥薑茶：功效及做法（按圖了解👇👇👇）

蔥薑茶：辛溫發汗，解表祛寒

功效：

改善風寒感冒：怕冷、發熱、無汗、肢體酸痛、口不渴，或渴喜熱飲等症。

改善胃寒嘔吐：自覺胃中發涼、冷痛脹滿，或嘔吐清水，遇寒痛甚，得溫則緩（即進食寒涼食物時胃痛更嚴重，食溫熱食物胃較舒服）

不宜：

暑濕感冒：身熱汗出，但出汗後仍感熱，咳嗽痰黃，胸悶欲嘔

體虛感冒：反復感冒，倦怠乏力，氣短。

飲用薑茶注意事項

以上兩款薑茶可選擇生薑去皮與否。生薑性溫，而生薑皮則性涼，生薑去皮可增強生薑本身的溫中祛寒之力；而如果擔心服用薑茶太過燥熱，可選擇保留生薑皮一起煎服。此外，選用食材時要注意生薑新鮮與否，腐爛的生薑含有黃樟素，屬於毒性強烈的物質。

飲用薑茶注意事項（按圖👇👇👇）

根據《中國藥典》指引，生薑用量為每次3-9克，大約3-5小片。因其辛溫之性味，故必須按體質或病情需要而服，不可當作食材天天服食，應用治病的角度服用薑茶，服用前先咨詢醫生或專業人士意見。服用過量薑茶或會導致傷陰助火，陰虛火旺的情況，可能會出現形體虛弱、頭昏耳鳴、腰膝酸軟、煩躁易怒、潮熱盜汗、口乾咽痛等情況。

如何減少薑茶燥熱？

雙冬沙參茶：滋陰潤燥（按圖👇👇👇）

功效：改善口乾咽燥、潮熱盜汗等陰虛問題

不宜：感冒、發燒慎服

冰糖燉雪梨：滋陰清熱（按圖👇👇👇）

功效：改善陰虛內熱症狀，如咽喉癢痛，煩躁易怒等

不宜：腹瀉或大便質軟慎服

食薑和飲薑茶的功效有不同嗎？

炒過的生薑發汗解表能力會減低，而健脾祛濕的功效會增加。（gate74@Pixabay）

無論服食炒菜時的生薑、日式酸薑，或是服用薑茶，其功效皆取決於食材的性味和處理食材的方法。普遍來說，炒過的生薑發汗解表能力會減低，而健脾祛濕的功效會增加；而日式料理常見的酸薑用了食用醋醃製而成，加了醋的酸薑以改變了生薑本身的性味，功效固然不同。酸性收斂，減輕生薑宣散之力量，辣味亦會相應減少，主要功效是溫中止嘔、增加食慾。

此外，一般炒菜除了生薑，還會用到薑黃或薑黃粉，但不要與生薑混淆。薑黃是另一種植物薑科薑黃 (Curcuma longa L.) 的根莖，薑黃能活血祛瘀，行氣止痛，主要用於脘腹脹悶作痛等症，與生薑的功用不盡相同。

註冊中醫陳艷瑤（受訪者提供）

雖然薑茶有很多好處，但飲用不當會引致身體不適。（按圖👇👇👇）

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