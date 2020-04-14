【薑茶】飲錯薑茶失眠尿頻　日食多少薑至啱？有種人一定要戒！

當咳嗽感冒時，很多人都會泡薑茶做居家治療，它也很常用在緩解胃不適及噁心、孕婦晨吐（Morning sickness），以及一些身體疼痛症狀。薑茶雖然有助於免疫功能的恢復，但喝太多恐帶來副作用，以下列出其2大隱藏風險，提醒民眾要注意攝取的量，尤其對正在接受藥物治療者更要留意。 文：Jiasheng Li 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

薑茶飲用不當會引致身體不適？（點圖放大閱讀）↓↓↓

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薑茶不宜超過4克 過量恐引腸胃不適

很多人認為薑可以提高膽汁的分泌量，但這要考量到服用者的膽囊狀況，少量的服用可達到輕瀉（Laxative）的作用，但在空肚的情況下，它可能會導致腸胃不舒服、脹氣、胃灼熱（Heartburn）。

此外，薑所含有的薑油（Gingerol）成分將刺激胃酸的分泌，它像似辣椒素（Capsaicin），可能會導致胃不舒服，因此建議搭配梳打餅或其他醣類食用，若以薑根熬煮，成人1天不宜吃超過4克；2~6歲的小孩不要超過2克。

對薑過敏的人，除了肚子會不舒服，其他常見症狀還包括：嘴巴刺痛、皮疹，以及眼睛搔癢，這就是所謂的口腔過敏綜合症候群（Oral allergy syndrome，簡稱OAS）。如果您在睡前喝薑茶，可能還會導致失眠；加了檸檬會頻尿；薑汁汽水則會惡化膽囊疾病；而薑黃更會提高血中的尿酸，並影響藥物治療。

如果您在睡前喝薑茶，可能還會導致失眠；加了檸檬會頻尿；薑汁汽水則會惡化膽囊疾病。（Dominik Martin／Unsplash）

小心血糖血壓過低 分娩前後先別喝

一般人喝薑茶是好的，即使喝多了也不會有明顯的副作用，至多只會覺得輕微暈眩而已，因為薑有降血壓的效果，所以它也可作為糖尿病（Diabetes）的輔助治療。真正問題不是不能喝，而是喝的時間，對患有糖尿病或血壓很高的人來說，切勿和藥物一起服用，這可能造成血壓和血糖過低，且影響心率。

由於薑含水楊酸鹽（Salicylate），指有破壞血小板性並稀釋血液的作用，建議有血塊及大量失血的人勿食用，若同其他藥材一起吃更是危險，包括像大蒜、丁香、紅三葉草、人參。

因此，各位媽媽在分娩前後都請暫時別食用薑，而為確保生產順利，也一樣先戒「薑」，根據巴勒斯坦納賈赫大學（An-Najah National University）醫學與健康科學系所的研究，因為它可能會提高流產的風險，以孕婦而言，安全的薑攝取量一般為1天1500毫克，但務必在規劃飲食時與專業醫生商量好。

孕婦在分娩前需避免食用薑，以確保生產順利。（freestocks.org/Unsplash）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：小心喝過量！薑茶2大隱藏風險請留意】