【腦中風】30歲網紅突無力腦中風　年輕中招5大原因行唔穩要小心

腦中風，有年輕化的趨勢，年輕人出現腦中風逐漸普遍，主要因血壓高、膽固醇高、血糖高，欠缺運動等因素，增加患腦中風的風險。30歲台灣網紅「姆士捲雜物誌」早前被診斷腦中風；而去年健身網紅「筋肉爸爸」37歲時也曾中風；可見，年輕人也不能忽視中風的風險。究竟腦中風有什麼須注意？日常又應如何預防？

腦中風其實也有先兆，假如能掌握辨認中風的口訣，及時在黃金時間內就醫，或可大大降低腦中風所帶來的影響（按圖）：

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1）年輕人不會中風？

台灣健身網紅「筋肉爸爸」，去年37歲亦中風，幸而在黃金三小時內送醫救治，經過治療觀察後，逐漸康復。而網紅「姆士捲雜物誌」就在社交平台透露，30歲、不煙不酒，在5月時，「以為自己只是太累，結果連撐起身體的力氣都沒有，就這樣癱了下去，躺在地上握著手機，趕快打電話給家人」。後來他被診斷出腦中風。

神經外科專科醫生黃秉康表示，年輕中風的案例其實不少，有的由於是後天生活習慣影響，有的是因先天性疾病，更有的是成因不明。很多時導致年輕中風的問題，在平日可能都沒有什麼明顯病徵，以致很難被察覺，但患者卻突然之間就中風，可謂防不勝防。

▼以下是部分導致年輕中風的原因（按圖👇👇👇）：

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年輕並不代表病情會較輕，也有年輕患者會終身癱瘓；中風的嚴重程度、後遺症和併發症最主要都是與中風的原因、類型以及受影響的腦細胞位置、範圍等有關。但如果受損程度接近，年輕患者的復原能力通常會較長者好。

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2）腦中風先兆？

腦中風前其實會出現一些先兆徵狀，主要分為4大類（按圖👇👇👇）：

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3）如何判斷腦中風？

▼辨別中風特徵的口訣正好是代表「快速」之意的「FAST」（按圖👇👇👇）：

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4）腦中風高危因素？

台灣衛福部金門醫院神經內科李怡蓁醫生強調，目前沒有任何儀器可以檢測出一個人是否快要中風，但可藉由血糖、血壓、膽固醇等八大中風危險因子來評估中風的可能性。

▼若您有3個項目以上屬於高風險區，建議尋求醫生的建議，積極控制中風危險因子（按圖👇👇👇）：

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除了以上的危險因子外，如你曾出現小中風，也要格外小心。小中風的徵狀與典型中風類似。雖然有關徵狀只會維持數分鐘至數小時不等，但已是出現嚴重中風的警號，發病時可導致腦神經系統永久受損，甚至致命。小中風後中風風險測試

小中風後的1星期至90日，出現中風的風險會大大增加，你可透過以下「ABCD分數」評估小中風後的中風風險（按圖）：

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5）腦中風黃金治療期？

中風治療要把握時間，從出現症狀至注射血栓溶解劑治療的時間，一定要在3小時之內。血栓溶解劑將會增加中風患者33%復原的機會。然而血栓溶解劑並非全然沒有副作用。每100位患者約有6個人使用後會發生腦部出血，但研究顯示不會增加患者死亡率。

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6）預防腦中風？

無論是什麼年紀，都應該要為預防中風做準備，尤其如果「中」了多項高危族因素，或者曾經中風等的話，就更加要小心為上

▼預防中風小貼士（按圖👇👇👇）：

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