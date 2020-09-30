【坐骨神經痛】背痛無力行路都難？4種維他命助紓緩食生蠔花生醬

很多人似乎都有坐骨神經痛的問題，坐骨神經痛的症狀包含下背痛、腳痛、刺痛、麻木、無力或行走困難等，除了接受醫生的治療之外，患者還可以透過一些食物，幫助改善症狀，我們接下來將介紹對病情有幫助的維他命和食物。 文： CihRong Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼緩解坐骨神經痛應該吃什麽？（按圖了解👇👇👇）

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1. 維他命B6

維他命B6也稱作比哆醇（Pyridoxine），能夠減少坐骨神經痛的麻木與刺痛症狀、產生紅血球、幫助合成體內的蛋白質，並增加多巴胺（Dopamine）和血清素（Serotonin）的產量，此外，周邊神經受到傷害時，維他命B6能降低身體其他部位發生神經病變的風險，且能協助神經訊息傳遞。

至於攝取維他命B6的來源，香蕉、番茄、花生醬、鷹嘴豆、大豆、菠菜、核桃、家禽等食物中，皆能輕鬆攝取到維他命B6。

2. 維他命B9

維他命B9也就是俗稱的葉酸（Folic Acid），能幫助身體產生更多的紅血球、協助細胞生成、減輕背部和下肢的坐骨神經痛、幫助合成DNA，並改善肌肉的協調性，此外，維他命B9能避免坐骨神經損傷，對孕婦來說，葉酸則是寶寶腦部和神經系統發育的重要營養素，有助於預防胎兒先天性神經缺陷。

富含維他命B9的食物包含豆類、豌豆、皇帝豆、蘆筍、全麥、蘑菇、花椰菜、橙汁、蕪菁、牛油果及肝臟等食物。

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3. 維他命B12

維他命B12也稱作鈷胺素（Cobalamin），能幫助神經系統運作、修復受損的神經，並改善細胞生成情形，此外，維他命B12還能防止肌肉收縮、改善肌肉協調、強化較弱的肌肉、減少神經腫脹和刺激、降低神經病變的風險，以及緩解背部和下肢的神經疼痛。

生蠔、螃蟹、三文魚、吞拿魚、牛肉、龍蝦、肝臟、羊肉、水牛芝士（Mozzarella Cheese）、瑞士芝士（Swiss Cheese）及巴馬臣芝士（Parmesan Cheese）皆為富含維他命B12的食物。

4. 維他命C

根據《維他命與礦物質解密》（暫譯，原文書名為Vitamins and Mineral Demystified）一書的作者──史帝夫．布雷克（Steve Blake）博士所述，維他命C早已用來增強免疫力，並避免坐骨神經受到永久性的損害，除此之外，它不僅有助於身體鎖水、減緩坐骨神經痛、降低神經發炎等情形，還能提升神經系統運作，並加快身體自我療癒速度。

如此多功效的營養素，平時多吃水果，例如：橙、鳳梨、葡萄柚、番茄、菠菜、士多啤梨、車厘子、椰菜、哈密瓜等，就能攝取到足夠的維他命C。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：坐骨神經痛不停！4種維生素助緩解】