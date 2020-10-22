【保溫杯】牛奶放半小時細菌激增10倍！勿放3類飲料咖啡得唔得？

秋冬季節氣溫下降，不少學生、上班族也開始拿出保溫杯，習慣裝熱茶、熱咖啡給自己暖暖身或提神，夏天也有人喜歡拿來「保冷、保冰」，然而台灣毒物教母譚敦慈就提醒，並非所有飲料都適合裝進保溫瓶，裝錯還會使瓶內的塗料掉漆，反而將毒素通通吃下肚！

保溫瓶3類飲料不宜放

保溫瓶用對方法，才能喝的健康！台灣林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈就多次在公開講座及書中撰文指出，保溫瓶內的塗層，無論裝熱水、咖啡、茶都是安全的，但盡量不用來「裝冰塊」與「酸性飲料」！因為冰塊會容易導致塗層刮傷，而盛裝果汁、可樂、汽水等酸性飲料，也會導致塗層受到破壞，更可能導致重金屬溶出。

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另外加上近年減少塑料使用的環保意識提高，更有許多民眾出門自帶環保杯、保溫杯出門盛裝飲料，很常詢問保溫瓶可否用來裝「豆漿、牛奶」等蛋白質飲品，譚敦慈也表示，保溫杯保溫又保冷，很可能一放就喝了一整個早上與下午，蛋白質飲料盛裝，但不能放太久避免變質，短短半小時，細菌數就能滋生數十倍！

保溫瓶使用６大須知

她也提醒，市售保溫瓶過百種，最好選擇素面瓶身，少烤漆的不鏽鋼材質，避免使用久了，烤漆容易脫落，此外裝熱飲的時候，也要注意要低於蓋子以下3公分，避免內層的矽膠或塑膠蓋長期接觸熱飲，而使用完畢後保溫瓶也要定期清洗，並倒扣晾乾，切勿放入烘碗機造成材質變形。

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