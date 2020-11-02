【手麻痺】中風糖尿患癌5大隱藏疾病　4條橡筋手指操紓緩手麻痺

手麻痺是經常使用雙手所致，除了勞損引致腕管綜合症（滑鼠手），更可能是其他疾病的先兆，例如糖尿病和中風，甚至是癌症先兆？台灣TVBS頻道節目《健康2.0》其中一集便提到手麻痺可能反映有什麼身體問題，和有什麼紓緩痛症的方法。想知自己有冇滑鼠手，可以做個30秒的自我檢測。

都市人經常使用電子產品，手麻手痛十分常見，節目歸納出手麻痺的可能成因。

手麻5個可能原因

▼手麻原因：（按圖👇👇👇）

1. 一隻手臂痠麻：骨刺、神經受壓迫

手麻過一陣子就會沒事？甩手後會得到紓緩？如果甩手後不再感到麻痺，可能是血液循環差造成手麻，若然沒有改善則可能是脊椎出現問題，或有神經壓迫。很多人常因久坐、姿勢不良，患頸椎關節病，導致頸椎間盤突出或頸椎骨質增生，繼而壓迫到鄰近的神經就會引發手麻。

復健科醫師侯鐘堡分享個案指，有位患者手臂痠麻了2年，以為是肩頸僵硬造成，檢查後才發現頸椎因神經壓迫太久，令肌肉萎縮，並長出骨刺（骨頭長出來的突出物，是骨質增生，屬於正常的關節退化，在任何關節都有可能出現）。

如果脊椎本身出問題，從兩側肩膊到整隻手也感麻痺；而骨刺或其他原因導致神經根被壓迫，通常會壓到單側的神經根，只有某一隻手臂痠麻，不會整隻手麻痺，多數是小區域。

如何判斷肌肉肩頸僵硬、或已經壓到神經？

▼簡單檢測得知有否出現頸椎神經壓迫：（按圖👇👇👇）

2. 手掌3指半麻痺：腕管綜合症（滑鼠手）

手部長期做同一個動作或過度使用，手腕的正中神經受到壓迫而造成腕管綜合症（即滑鼠手）。用電腦時手掌屈曲的角度太大、經常用電腦、做家務等長期使用雙手，造成韌帶發炎，發炎後會變厚，壓住底下的神經，造成神經無力。

▼腕管綜合症症狀：

1. 拇指球位置正常是鼓起的，第3期的患者會凹下去，肌肉已經萎縮，很難醫治

拇指球位置（台灣TVBS頻道節目《健康2.0》截圖）

2. 手掌只有３指半手指麻痺，包括拇指、食指、中指及一半的無名指

3. 手背則在拇指、食指、中指指甲麻痺

▼30秒測自我檢測：（按圖👇👇👇）

不少打工仔、家座主婦甚至學生都會有滑鼠手！（toan_sieunhan/unsplash）

3. 伴隨腳、臉、身體半邊麻木：中風

除了手麻，腳、臉、身體半邊麻木更可能是腦中風徵兆，江坤俊表示，單純的手麻可能是小中風，若特定部位小中風（例如腦幹小中風），可能只會出現局部麻木感；一般腦中風，麻木的範圍較大，一般是整個身體的半側。

不過，只有手麻的症狀也不一定代表患上中風，如果有其他中風的先兆便要多加留意！

▼中風先兆：（按圖👇👇👇）

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4. 腳比手更麻：糖尿病

由於糖尿病患者的周邊血管循環較差，故容易出現四肢麻木。北安聯合診所骨科主任羅仕雋解解釋，血管雖然佈滿全身，但因雙手離心臟較近，所以雙手麻痺的情況會較輕微，反而雙腳會更麻痺。

此外，糖尿病患者未梢血液循環不良，因此麻木感通常是從末端開始，亦即手指及腳趾位置，且一般來說身體兩邊的麻木感會對稱。

▼糖尿病症狀：（按圖👇👇👇）

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5. 伴隨肩膀、腋下內側麻木：癌症

手麻更可能是癌症先兆！腫瘤導致的麻木感不是單一的症狀，當腫瘤長在身體不同位置，壓迫到不同神經時就會有各異的麻法。

江坤俊曾遇過的患者因為乳癌的骨頭轉移，壓迫到神經根導致肩膀麻痛。而肺癌也可能會壓迫到腋下附近的神經，導致腋下和手臂內側麻木。

▼癌症先兆：（按圖👇👇👇）

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常用拇指上下滑動手機的人士也會增加患「媽媽手」的機會。（chadmadden/unsplash）

紓緩手麻只需暖水、4條橡筋？

1. 橡筋紓緩法（按圖👇👇👇）

利用橡筋訓練握力，增加手指和手臀的肌力，以改善疼痛和麻痺。

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2. 浸暖水運動（按圖👇👇👇）

骨科醫師羅仕雋指睡覺時經過一整晚沒有活動，早上起床時手麻情況是最嚴重，可以起床時做一次，有時間的話便早、午、晚各泡一次。

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