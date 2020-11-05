靜脈曲張等於現青筋？皮膚白脂肪少青筋暴現4個可能伴胸痛要小心

網路上時常流傳一些冒出青筋代表內臟哪裡有毛病的文章，讓人擔心青筋冒出來是不是就代表哪裡生病了、是不是哪裡沒排出毒，有毒素累積。但皮膚冒出青筋其實在大多數情況下，是正常且健康的。

皮膚上的青筋

青筋雖有個「筋」字，但其實並不是筋脈，而是靜脈血管。靜脈血管裏頭裝著缺氧的血液，要將血液運輸回心臟幫浦，重新出發去肺部進行氧氣交換。而因為光學錯覺，使暗紅色的靜脈從皮膚上看來，呈現青藍色的。人體血管密密麻麻，如葉脈延伸分布於體內各個角落，而較淺層的靜脈容易被看見，更容易因為一些生理性因素浮凸，而被稱為「爆青筋」。

網路時常流傳一些冒出青筋代表哪裡有毛病的文章，更容易讓人擔心青筋冒出來是不是哪裡生病了，彷彿這樣是不健康的事。但冒出青筋其實有著幾個很常見的自然因素。

▼4個爆青筋正常原因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 年齡因素

隨著年齡增長，老年脂肪容易流失，使得青筋容易浮現。因此許多老年人手上會有很明顯的青筋浮凸。

2. 皮膚顏色

皮膚白皙的人，因為皮膚更透，會更容易看見青色血管。

3. 運動

運動時肌肉會鼓凸起，將靜脈向外層推，使青筋明顯浮於皮膚上。而血流量增加，也會使血管明顯突出。有些具有運動習慣的人，因血流供給量增加，使血管代償性增粗也會看起來很明顯。與靜脈曲張不同的是，普通凸起的青筋會因為回復靜態時緩緩沉回皮膚。而靜脈曲張病變的血管則會成團扭曲，一直存在於皮膚上。

4. 體脂肪低

皮下脂肪薄，無法覆蓋住靜脈血管而凸出。

另外妊娠期因血容量增加也會使靜脈明顯凸起，或是有些人天生血管就浮。但大多數的情況下，青筋突起是正常且健康的。不過如果爆青筋伴隨胸痛、呼吸困難、呼吸急促，就要擔心可能是靜脈相關的病變。

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