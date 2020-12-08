【背痛】女星傷肩服藥胃痛確診胃癌！肩背3位置痛心肝脾胃大件事

腰痠背痛大家可能都經常發生，以為疲勞或太累所致，不過原來背痛也可能是內臟健康響起的警號，甚至是癌症的先兆！台灣女星練舞拉傷，服止痛藥後胃部不適，後來才發現是胃癌。究竟背部不同位置疼痛，是哪裡出現問題呢？若日常只是腰痠背痛，又可如何紓緩呢？

背痛或許是常見的痛症，但背痛亦有機會是其他疾病產生的「轉移痛」，不一定是肌肉問題。台灣節目《健康2.0》就為大家解構了背痛隱藏的種種健康危機。

▼ 台灣藝人唐玲因練舞拉傷，服止痛藥後胃部不適，後來才發現是胃癌！（按圖 👇👇👇）

▼ 同場加映：胃癌有咩病徵？（按圖 👇👇👇）

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背痛和胃癌有關？

中山附醫家醫科醫師陳欣湄指，有些人胃部出現不適，不一定是胃部問題的徵兆；有時胃有問題，反而會在身體其他地方出現痛楚，即是俗稱的「轉移痛」。胃、胰臟和膽囊，位於我們肚子的地方，所以有時候會從我們的背部作出反射，令背部產生疼痛。

不過，陳醫師提醒，當你出現一個拉傷，或在身體某部分出現受傷的疼痛，先不要太緊張，而是細心觀察這個疼痛，經過一些治療後有沒有改善。例如今天受傷，但休息了一段時間約2周後便康復了，那就不用擔心，不太會是內臟問題。可是，如你不管怎麼休息，症狀卻慢慢出現，甚至持續加劇，就要小心，這有可能不是表面的痛，而是內臟器官出現了問題。

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▼背痛背後隱含什麼問題?（按圖 👇👇👇）

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後背痛：胃炎、主動脈剝離

三個比較常見的轉移痛中，其中一個容易被忽略的地方就是後背。後背痛很容易被忽略的原因，是因為很多人都有腰痠背痛的問題，所以當你長期腰痠背痛，就會覺得是拉傷，就會很容易忽略了這個毛病。

中西醫師黃獻銘補充，在食道和胃中間交織的是賁門。賁門，負責鎖住我們的胃酸，讓它可以盡量不要逆流。而這一個賁門，那麼一小塊肌肉，要發揮最大的功能，其實要靠很大部分是橫膈膜幫忙壓著，而橫膈膜功能不健全的人，就會令賁門少了一個好幫手，讓胃酸容易亂跑，那對於慢性發炎便可能較難控制。因此，胃不好，就會從背部裡面表現出來，首當其衝出現的徵狀，便是背痛。

另外，背痛是主動脈剝離（主動脈撕裂）的典型徵狀，台灣藝人黃鴻升（小鬼）早前就因主動脈剝離逝世。

▼ 什麼是主動脈剝離？死亡率竟高達5成？（按圖 👇👇👇）

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左肩痛：心肌梗塞、脾破裂

節目中提及，左肩痛除了是大家知道心肌梗塞的症狀外，也可能是脾破裂的訊號。脾臟或許是大家不太熟悉的器官，在胃往左邊延伸就是脾臟，大概在左上腹的位置。脾臟是蓄血液的一個地方，所以當它裂開的時候，血滲到腹腔，就可能會出現刺激性的拉扯感，所以便會出現左肩痛。

▼ 患者初時左上腹痛，以為胃痛，後來左肩痛，最後原來是脾臟有事！（按圖 👇👇👇）

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假設你是腹腔合併到左肩都出現疼痛，就可能代表脾臟有破裂的風險；可仔細想想最近有沒有被撞到，有沒有受傷，先排除其他因素。

基隆長庚胃腸科醫師錢政弘指，如人體失去脾臟，免疫功能會下降，特別容易會細菌感染。切去脾臟的人，患上敗血症或感染的機率，是正常人的三倍。所以特別要注意肺炎鏈球菌感染，建議要打疫苗預防感染。

▼ 同場加映：背痛有可能係呢啲病？（按圖 👇👇👇）

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右肩痛：肝膽問題

右肩痛較常見的問題是膽囊炎，錢醫師指，膽囊炎的患者有時候會肩膀痛、肩胛骨痛。而右肩痛的另外一個原因則是腫瘤。

他在節目中分享，曾有一名68歲男性，早上起床時，他的右邊肩膀開始痛，覺得是自己昨晚沒有睡好，之後決定午睡，看看情況有沒有好轉。結果睡到下午時，患者發現到胸部的地方開始痛；晚上痛楚更慢慢往下延，延到右上腹痛，結果被送往急症室。

急症室醫師起初診斷為膽結石發作，為患者進行超音波檢查後，卻發現沒有膽結石，但發現肝臟有腫瘤。其後再做電腦斷層檢查發現，患者9公分的肝癌腫瘤破裂。橫膈膜有神經，而患者6公分的血塊流到肝臟和橫膈膜的中間，形成轉移痛，產生肩痛。

因此，如你肩痛長久仍不能復元，就要小心可能是患有其他疾病！

鬆筋膜操

在排除內臟引起疼痛後，仍有腰痠背痛，可做這個鬆筋膜操，有助呼吸變得舒暢、輕鬆，並有助紓緩肩頸痠痛。

▼ 鬆筋膜操點樣做？（按圖 👇👇👇）

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