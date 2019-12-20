【背痛】心肌梗塞或有左肩疼痛　 11種疾病可能出現腰酸背痛

現代人多多少少會有腰酸背痛的問題，而背痛經常是因為運動不足所造成的肌肉酸痛，或是睡姿不正確、長期使用3C用品所導致的肌肉僵硬。人體的背部包覆了許多臟器以及與其相連的神經，只要背部突發性地劇烈疼痛或是持續了很長一段時間的疼痛，那就要小心可能是內臟所傳達的危險訊息。所以當你感覺到不同於肌肉僵硬、痠痛的痛感時，可以對照一下文中圖片的部位，注意一下自己的疼痛的位置以及狀況，盡快就醫找出真正的原因。

不同背痛位置代表什麼疾病警號？點擊下圖看清！

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1. 心絞痛、心肌梗塞

心絞痛的痛點除了是心臟，因為受阻，當心臟血流往上輸送腦部卻送不上去時，會產生暈眩，心臟神經支配靠近左胸也會產生轉移性左邊肩膀疼痛不適。

2. 心肌梗塞

心肌梗塞會出現「放射狀疼痛」，從胸悶、胸痛到左側肩膀、後背痛，再痛到下巴甚至牙齒。

3. 椎間盤突出

彎腰搬運重物、長時間彎腰工作、瞬間扭腰，或曾發生車禍的人，因為脊椎長期承受過大的壓力，或是遭遇突然的撞擊力，容易有椎間盤突出的問題。

腰部椎間盤突出患者通常先有下背痛，接著臀部也會有痛感，然後是大腿後外側及足部，有刺痛感與麻木感。

4. 十二指腸潰瘍

深夜痛醒患者，是十二指腸潰瘍的症狀。疼痛範圍最常發生於上腹部範圍，也可偏向左右側，輻射性疼痛可到達背部及前胸，有時易誤為心肺疾患或背神經痛。痛的程度有時近似燒、灼、絞、咬等性質，但很少有痛得不可忍受。

小心！背痛位置可能是警訊（Heho健康授權提供）

5. 急性主動脈分離

當急性主動脈剝離發生時最典型及重要的症狀為劇烈的胸痛（有90%的病人會有），一般都描述為撕裂的疼痛，而隨著血管內膜和中層順著血流剝離，疼痛也會由前胸移到背部上方然後移到背部下方。

6. 腎盂腎炎

大都由細菌感染引起，一般伴下泌尿道炎症。腎盂腎炎可分為急性及慢性兩期，慢性腎盂腎炎是導致慢性腎功能不全的重要原因。症狀有頻尿、解尿困難，一側或二側腰痛、畏冷、顫抖、發高燒、全身虛弱，可能出現腹痛、噁心、嘔吐等情形出現。

7. 腎結石、尿路結石

由於腎臟黏膜沒有能夠感覺到痛的神經，通常腎臟中的結石不會疼痛，但是尿液累積在腎內造成水腎症，會引起劇烈疼痛。而腎臟因此腫大，也會造成背部、腹部疼痛。

當石頭還小或是還在腎臟，有時病人並不感覺痛，或僅是隱隱作痛。直到石頭變大到刺激腎臟包膜、或是掉到輸尿管造成阻塞，才會有突發性的疼痛。腎結石引起的疼痛多在腰側肋骨，常是突然間產生的疼痛，並不會因姿勢轉換就減少疼痛。輸尿管結石引起的疼痛常會延伸至鼠蹊部、男性的睪丸或女性的外陰部。

8. 急性胰臟炎

感到疼痛的地方，是上腹部（肚臍上附近胸口的下面）和對應的背部位置。從肚子到背部有像穿透般的疼痛，劇痛到甚至不能站立。這種疼痛不是短時間而是持續性的，隨着疼痛的逐漸增強，幾小時後達到疼痛的巔峰。不僅是背部疼痛，也會引起腹痛，身體向後仰的話疼痛會變強。

9. 胰臟癌

初期幾乎沒有症狀，但你可能會出現腹痛和背部疼痛的難受。若是出現腹痛、背痛、食慾不振、黃疸、褐色尿、發燒等症狀，透過胃鏡檢查而未有任何異常時，便可能須懷疑是胰臟或膽道出現異常，需就醫進行進一步的檢查。

10. 慢性胰臟炎

上腹痛或肚臍周圍疼痛，並轉移至背部和兩側腹部（典型），左上腹會疼痛並常擴散放射至背部，進食油膩、油炸及高脂肪食物或喝酒及採俯臥姿勢時疼痛會更加劇，屈膝彎腰會減輕疼痛。

11. 骨質疏鬆症

骨質疏鬆導致脊椎骨折的狀況很常見，特別是老年人因為骨質密度低，加上脊椎變形、重心變化，使得脊椎承受過大的壓力，發生脊椎骨折。女性的脊椎骨折常見於更年期過後，骨質疏鬆厲害的病人身上。隨著女性荷爾蒙的分泌減少，骨質流失的情形會更加劇。

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心肌梗塞典型徵狀包括（按圖了解）：

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