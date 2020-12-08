【減肥】啤酒肚變馬甲線！毋須節食3大懶人瘦肚法躺着也能瘦

肚子老是一團肥肉瘦不下來？雖說天氣漸涼，保暖毛衣紛紛出動，肥厚的脂肪能靠衣服遮掩，但為了健康絕不能放任它日益長大。想要替肥肚刮油鏟肉，台灣減肥教父邱正宏醫師推薦3招「懶人瘦肚法」，讓你在家躺著也能瘦，只要靠著飲食加上簡單的腹肌訓練，就能讓啤酒肚幻化成性感馬甲線。

▼3招懶人瘦肚法（按圖 👇👇👇）

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成功減重7分靠飲食、3分靠運動，但對於懶人來說，想要瘦身體任一部位都不容易。台灣邱正宏醫師找出3個方法，有望幫助懶人和肥肚說掰掰。

第一招為「餐中大量吃蔬菜」，富含膳食纖維的蔬菜可佔據胃部空間，降低熱量攝取，以達到燃燒多餘脂肪的效果，間接刮除肚子的肥油。

第二招是「餐中大量喝白開水」，邱正宏解釋，很多大肚子的人因腸道囤積很多宿便，因此靠著多喝水能改善便秘問題，一旦糞便排出就能讓肚子消退一些。只要靠著吃蔬菜和喝白開水，減少熱量攝取還能有效燃脂。

很多大肚子的人因腸道囤積很多宿便，因此靠著多喝水能改善便秘問題，一旦糞便排出就能讓肚子消退一些。（YouTube@愛瘦美網路傳媒《邱醫來了》截圖）

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至於過去有網友質疑「餐前餐後喝白開水，恐影響消化」，邱正宏醫師也指出，許多人有胃酸逆流、消化不良的問題，常引發腹脹、腹痛及食慾差，事實上胃部有問題稱為胃黏膜發炎，其可分為急性及慢性發炎，引發的原因幾乎一樣。急性胃炎如食物中毒、病毒感染、細菌感染、過量酒精刺激或長期用藥而導致胃黏膜受損，若經過3個月未治癒，慢慢會演變為慢性胃炎，就會產生腹痛不適、胃酸逆流等症狀。

「這些原因沒有一樣是因為你沒吃東西或吃少了，或者是喝水導致的胃發炎！」邱正宏醫師直言，胃會不好不是因為水喝多喝少、吃多吃少所導致，而是本身就有胃部疾病，只是喝水使胃病症狀變明顯，勿將因果顛倒。

最後一招「平躺盡量練腹肌」！邱正宏醫師強調，不用很辛苦做仰臥起坐，只要平躺後兩手撐床板，將兩腿平平的往上抬至40度，每天做3組、一組20下，能使腹部漸漸變緊實，「這是一種耐力加一點點阻力的運動，有機會燃燒脂肪，增加腹部肌肉量」。由於腹部本身由腹直肌及腹斜肌所組成，當肌肉反覆收縮後，有利於脂肪燃燒，持之以恆腹肌就會出現線條了。

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