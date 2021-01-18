【耳屎】抗菌促代謝滋潤耳朵　別撩耳屎3原因免中耳炎愈撩愈多

耳屎需要自行清理嗎？還是讓它自然掉下？不少人會自選擇自行掏耳，但你有否留意到，棉花棒的包裝上，都標明「不能在耳道使用」嗎？其實，無論你用的是棉花棒、耳挖，抑或是手指頭等等，盲目地伸進耳道，都有可能反過頭來令耳垢愈推愈入，嚴重的更可能會引致耳道發炎。

耳垢的作用

▼耳垢是每個人必然產生的分泌物，必然有它的用途，在了解它應否自行處理前，先看耳垢的4大作用。（按圖了解👇👇👇）

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耳垢其實是身體的天然滋潤液，它可以防止耳道內的皮膚乾燥，同時可抓住空氣中的灰塵和阻截污物進入，保護我們的內耳。耳油則負責吸收耳道內的死皮和皮屑，以便一同經代謝排出體外。而耳垢內的酵素，其實是可以預防細菌和真菌經耳朵進入身體。

耳垢的形成是根據種族、年齡、生活環境、日常飲食等而各有不同，雖然叫耳「垢」，但其實有耳垢才是一隻健康的耳朵。

▼同場加映：除了耳屎，還有甚麼原因導致耳道堵塞（按圖了解👇👇👇）

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不應自行掏耳的原因

雖然掏耳帶來爽快舒暢的感覺，然而，在健康的角度上，是絕對不建議自行清潔耳朵。美國American Academy of Otolaryngology/Head and Neck Surgery Foundation，就有明確的指引表示強烈不建議將棉花棒塞入耳朵，並可分成以下三大原因：

▼按圖看不應自行掏耳的原因：

1. 沒有必要

耳朵本身就具備自行清潔的能力，毋須額外清潔，多出的耳垢會透過新陳代謝，順着耳道的表皮細胞排出。再者，耳垢是天然覆蓋你整隻耳朵，不論內外，根本是無法完全清除，況且長期主動清理耳垢，反而會令耳垢自行排出的功能變弱，變相令耳垢堆積的機會增加。

即使有些人天生的耳油分泌較多，又或是一些上了年紀的人，耳垢會較偏硬和乾，這是很平常的，但無論是以上的哪一種情況，都不應該自行去挖。

2. 影響聽力

把棉花棒伸入耳朵，可能會弄傷耳道或者耳膜。就算用的不是棉花棒而是耳挖，都難免容易將耳垢愈推愈入，這樣不但會令耳垢難以自行排出，更會令內耳感到有壓力，繼而影響聽力。

3. 易引致炎症

若棉花棒把耳垢推得更入，變相更難清理，而被推近耳膜的耳垢，除了清理時有波及耳膜的風險，更有可能會引起中耳炎等炎症。

▼同場加映：2個穴位有助排出耳垢（按圖了解👇👇👇）

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耳屎如何清除

耳垢過分堆積，確實是一種病症，醫生會稱之為「耵聹分泌過多」。耵聹，亦即是俗稱的「耳屎」，分泌過多可以在市面購買潔耳液，軟化耳垢後方便排出，又或者更好是直接向耳鼻喉醫生尋求協助，醫護人員會用專業的儀器和工具去除過量的耳垢。

▼同場加映：點圖了解5種顏色的耳垢反映什麼？（按圖了解👇👇👇）

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用棉花棒、耳挖清理耳垢，見到耳屎出來的一瞬間或許會有無限的快感，但久而久之，卻反而會令耳道發炎，到時就後悔莫及。要明白耳垢是必然會存在，是對我們身體好的分泌，正常的情況下讓它自然排出才是最好的方法。

（資料來源：哈佛健康雜誌）