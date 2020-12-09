彩色口罩｜含菌量與肉檔抹布一樣！色愈多菌愈多易皮膚炎點揀好？

新冠肺炎持續爆發，口罩不可或缺。市面的口罩推陳出新，愈來愈多七彩顏色和款式的口罩選擇，但有指這些含有顏料的彩色口罩有致癌物質。早前TVB《東張西望》便委託專家進行測試，發現彩色口罩的含菌量竟然與肉檔的抹手布一樣多，致癌物質則......

新冠肺炎下，口罩成了日常必需品。一般的醫療口罩以藍、綠和白色為主，但現時市面卻愈來愈多不同顏色和印花的口罩，方便大家「襯衫」！加上臨近聖誕，不少聖誕版口罩推出市面，究竟這些口罩對健康有無害？

彩色口罩的含菌量竟然與肉檔的抹手布一樣多，更有指彩色口罩會致癌？（《東張西望》截圖）

彩色口罩含菌量多？

早於70年代便有一項美國研究指，彩色的染料有助細菌增長，同樣原理，彩色口罩會較易有細菌增長？TVB節目《東張西望》早前就「彩色口罩與抗菌能力」委託專家進行測試，隨機抽樣市面上12款口罩實驗，當中7款是彩色及彩色印花口罩，另外5款分別是藍、白和黑色的純色口罩。

▼實驗詳情及結果（按圖👇👇👇）

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香港公開大學科技學院科學學系副教授史東甫博士解釋，彩色口罩的含菌量較高有2個可能原因。

▼點解彩色口罩比純色口罩多菌？（按圖👇👇👇）

可是，實驗無法證明所有彩色的口罩必然會增加細菌，但結果反映，實驗中愈色彩斑斕的口罩測出的含菌量就愈高。

口罩色素有機會增加皮膚過敏風險

口罩的染料是什麼？節目中就有提及，口罩主要的顏色是由色母粒上色的，色母粒是由一些樹脂和高濃度顏料組合而成、帶有色彩的塑膠粒，加在塑膠裡，然後經過塑膠的工藝造成顏色不織布，再經過加工製成彩色口罩。

皮膚及性病科專科醫生林旭強指，口罩含有色素、部分物質或釋放甲醛、黏合劑（膠水）也有機會使部分人皮膚過敏，出現痕癢、紅疹、皮膚發炎、腫脹。

此外，戴口罩時下巴和臉頰位置的濕度和溫度會相應上升，增加細菌滋生的機會，如果皮膚有損傷或本身有皮膚過敏的人士，細菌會隨之入侵皮膚，令皮膚細菌感染，出現紅腫、滲水、流膿、感到皮膚痛楚。

如果戴口罩後感到皮膚痕癢等過敏情況，應轉換其他品牌的口罩。（梁鵬威攝）

彩色口罩含致癌物？

早前，台灣有報道指當地有顏色口罩被檢驗出含致癌染料，包括偶氮色料含量超標等。根據台灣消保處解釋，用來為口罩染色的偶氮色料並非必要。只是紡織品經常會加入偶氮色料染色，有機會經由皮膚接觸和呼吸誘發致癌。

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《東張西望》就此抽取8款不同顏色的口罩，進行了甲醛含量、可致癌芳香胺染料測試。幸好測試結果令人安心，8款口罩均沒含致癌物偶氮染料和甲醛。不過，若然擔心健康的話，選擇純色口罩便萬無一失！

口罩應如何選擇？

坊間的口罩其實較少列出詳細的成分和物料，所以當戴口罩時感到皮膚痕癢等過敏情況，應即時停止使用。林醫生表示，從皮膚健康角度，一般會建議市民使用外科口罩，而N95口罩較為焗身，易令皮膚出油及閉塞毛孔，較不適合有皮膚問題的人士。

▼同場加映：點戴口罩防疫最有效？（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：口罩的防菌能力比款式更重要，口罩防護標準要點睇？（按圖👇👇👇）

戴口罩經常「焗出」暗瘡和油脂粒，甚至濕疹？林醫生就提出數個戴口罩時的護理皮膚貼士！

▼保持皮膚健康貼士：（按圖👇👇👇）

▼同場加映：天然護膚食物（按圖👇👇👇）

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林醫生提醒，如果戴口罩後出現濕疹應求診，部分患者或需要用類固醇和非類固醇藥膏，如果沒有積極處理，再戴口罩或令濕疹惡化！

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