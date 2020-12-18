腎結石｜尿少混濁有異味7症狀　有3種痛結石或移位預防6招多吃橙

腎結石是一般常見的泌尿道疾病，如果平時水分攝取不足，尿液過於濃稠，含有許多物質，例如尿酸、草酸鹽、草酸鈣，便可能形成結石；腎結石有兩種可能，第一是停留在腎臟，第二是沿著泌尿道向下移動，並隨著尿液排出。 文：CihRong Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

腎結石症狀早期不明顯

早期的腎結石不會感到明顯症狀，因為結石還很小，通過輸尿管時不會引起疼痛，然而，隨著結石愈來愈大，可能會阻礙尿液流動，嚴重時使患者痛苦不堪，甚至出現血尿。當然，結石的大小不完全跟疼痛程度有關，不管結石大顆或小顆，只要停留在腎臟某的區域時，就可能帶來不適，一旦在腎臟內或沿著輸尿管移動，會出現不同程度的疼痛。

▼腎結石症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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腎結石疼痛症狀

疼痛的症狀跟結石的位移有關，許多患者可能感覺到以下幾種疼痛，其感覺可能是一陣一陣的，出現幾分鐘便消失不見，但10分鐘後又再度出現，在某些情況下，疼痛強度改變，持續時間也變得更長，結石在不同位置時，疼痛強度也會不同，以下是3種腎結石的疼痛症狀：

1. 背部或下腹部一側劇烈疼痛。 2. 疼痛向下蔓延至腹股溝。 3. 疼痛突然出現，隨著時間愈來愈痛。

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其他7種腎結石症狀

除了上述幾種疼痛外，可能還有下列7種症狀：

1. 感覺排尿困難，尿量少，甚至出現疼痛感。 2. 排尿變細。 3. 尿液混濁且有異味。 4. 頻尿。 5. 血尿。 6. 噁心與嘔吐。 7. 發燒或發冷。

▼同場加映：預防腎結石（點擊下圖看清！👇👇👇）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：腎結石解密(上篇)：疼痛症狀有這些】