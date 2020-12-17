飲茶｜冬天宜飲伯爵普洱驅寒解便秘　加2材料功效升有類體質不宜

氣溫急跌，天氣寒冷令人又凍又眼睏，最適合飲杯茶暖身和提神。茶有助養生防病，但中醫提醒，鐵觀音、綠茶、普洱、烏龍茶等並非人人適宜，冬天飲茶又有什麼要注意？

中醫認為飲食應根據節氣，飲對了茶，可發揮相應的養生功效！民間流傳著四季飲茶智慧，即「春飲花茶、夏飲綠茶、秋飲青茶、冬飲紅茶」，有指冬天飲寒涼的茶如綠茶會使身體更寒，夏天飲溫熱的茶則易上火，那麼現在冬天應飲紅茶嗎？

冬天飲寒涼的茶如綠茶會使身體更寒，夏天飲溫熱的茶則易上火？（Thought Catalog/Unsplash）

冬天宜飲紅茶？

註冊中醫師潘咨遐指，冬天的確適宜飲紅茶，包括伯爵茶、英式紅茶也屬紅茶。紅茶性偏溫，有助大家在冬天健胃、暖胃散寒、助消化、溫陽活血，可養人體陽氣，陽氣充足可增強抵抗力。不過，紅茶並非人人也適合飲用，哪類人要少飲？

▼紅茶啱咩人飲？唔啱咩人？（按圖👇👇👇）

潘醫師提醒，飲紅茶不宜過量，因過量會出現失眠、心悸、腸胃不適等症狀！

冬天風大，不少人都會加添衣物保暖，飲茶也有一定暖身功效。（Sarah Vilardo/unsplash）

飲茶加桂花 暖身又暖胃

不少人飲茶都會配搭不同食材或花茶，除了添加茶飲的味道，更可加倍茶飲的養生功效。潘醫師建議大家可以在冬天飲茶時，在茶中添加桂花或玫瑰花。

▼茶飲食療一：桂花陳皮茶（按圖👇👇👇）

▼茶飲食療二：紅棗枸杞玫瑰茶（按圖👇👇👇）

其他適宜冬天飲用的茶

除了紅茶，潘醫師亦推介大家可在冬天多飲熟普洱茶和武夷山大紅袍。

熟普洱茶（屬黑茶）：性質溫熱、潤胃、解便秘

武夷山大紅袍（屬青茶/烏龍茶）：性質比較溫性，有助暖胃；對腸胃負擔少，適宜胃寒人士（吃生冷後出現胃痛、胃脹）

普洱茶適合冬天季節飲用，性質温和，有潤胃、清腸之效。(吳鍾坤攝)

飲茶要看體質

▼不同茶的功效：（按圖👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

黑茶（雲南普洱茶）

普洱屬黑茶的一種，潘醫師指黑茶的性偏溫醇，味性溫熱，可溫胃養胃、消滯去膩。因此，黑茶適宜大多數人，但陰虛內熱體質人士不宜飲用，飲後會容易上火。

▼黑茶啱咩人飲？唔啱咩人？（按圖👇👇👇）

青茶/烏龍茶（大紅袍、鐵觀音、水仙等）

而大紅袍屬青茶/烏龍茶的一種，具提神醒腦、去膩消食、生津止渴、下氣醒酒之效。

▼青茶/烏龍茶啱咩人飲？唔啱咩人？（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

綠茶（碧螺春、龍井、鐵觀音等)

吃太多「熱氣」食物，綠茶就正正有助清熱降火。綠茶性寒涼，有助清熱降火、生津止渴、消解暑熱，所以較適合夏季飲用。

▼綠茶啱咩人飲？唔啱咩人？（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

花茶

感到困倦鬱悶時，花茶的芳香就有助提神，洛神花茶和蝶豆花茶是常見的花茶之一。洛神花茶具利氣消食、清熱利水、生津止渴之效，而蝶豆花茶有助安眠、安撫情緒，但以下人士都不宜飲用：

▼洛神花茶、蝶豆花茶唔啱咩人飲？（按圖👇👇👇）

麥茶

麥茶主要由大麥、麥芽炮製，味道甘甜，性味平和，有平胃止渴、寬胸、消滯的功效，特別適合夏天暑熱時飲用。

▼麥茶啱咩人飲？唔啱咩人？（按圖👇👇👇）

潘醫師提醒大家，大部分茶都不宜睡前飲用，以免出現失眠。另外，亦忌空腹飲用，否則會引致腸胃不適。

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

相關文章：【保暖】氣溫急降點冚被最暖？瞓覺暖笠笠6招揚吓張被都暖啲！