湯圓熱量排名｜芝麻熱量是奶黃2倍！吃逾6粒傷脾胃每粒要嚼幾次？

冬至吃湯圓，是中國的傳統習俗，寓意「團圓」、「圓滿」，而且還要好事成雙，最少兩粒。雖然糯米湯圓有助養胃益氣，不過糯米較難消化，宜少量進食，而且不同配搭的甜湯也有不同功效，以下中醫推介了三款甜湯底及一款消滯降脂茶改善腸胃不適。 撰文：健福堂中醫診所註冊醫師方麗璋

湯圓食少有養胃益氣，健脾補氣的功效；只要一多食，就會出現反效果，可能會引起消化不良、積滯、胃脹痛、嘔吐、曖氣等症狀出現（komasan_zura@instagram）

湯圓的主要成分是糯米粉。糯米歸胃、肺、脾經，藥性溫味甘，有助養胃益氣，健脾補氣；雖然有歸肺經，但功效和針對症狀以脾胃為主。

▼湯圓知多啲（按圖 👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

湯圓最適合脾胃虛弱人士如面色蒼白、手足偏冷或冷、虛汗（晚上出汗多）、自汗（白天少活動亦易出汗）、易腹脹、腹瀉、大便稀溏等人士食用。不過，要留意的是，糯米質粘難消化，宜少量進食，慢慢補益。

此外，濕疹、易便秘、有痰黃或白、口臭、易煩燥等人士要少食湯圓；孕婦慎食；有胃腸或胰臟疾病，如胃炎、胃潰瘍、胰臟炎、胰臟癌等、手術前後、大病初癒、患病中要禁食湯圓。

每日最多６粒

糯米少吃可養胃益氣，健脾補氣的功效；只要一多食，就會出現反效果，可能會引起消化不良、積滯、胃脹痛、嘔吐、曖氣等症狀出現，可令脾虛症狀加重，因此，吃湯圓時需要注意份量。

食用湯圓份量：

正常成人：每日約4-6粒為宜。

兒童10歲以下，老年人65歲以上：每日約2-3粒為宜。

脾胃虛弱人士：每日約1-2粒為宜。

▼同場加映：湯圓是高卡高脂的食物之一，不小心吃太多隨時會增磅，記者在市面上隨機挑選了16款湯丸，看看它們的卡路里及脂肪含量有多少。（按圖 👇👇👇）

+ 11 + 11 + 11

其他吃湯圓注意事項

1.多咀嚼：每顆湯圓應共咀嚼20至40次，咀嚼不足可由健脾變傷胃損脾，可引致胃脹或痛、腹脹痛、曖氣不舒、睡眠品質下降，更有機會阻塞食道。

2.湯圓隔夜或變硬，會令脾胃損傷，可引致消化不良，嚴重可致胃出血。

3.睡前食湯圓難消化，可影響睡眠品質。成人宜睡前4小時以上食用湯圓，而小童、老人、脾胃虛弱人士宜睡前6-8小時以上食用湯圓。

吃湯圓時可以按個人體質選擇湯底，較為常見的包括薑湯、紅豆湯及桂圓紅棗湯。

▼湯圓湯底要點揀？（按圖 👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

1.薑湯

功效：增加散風寒和止嘔功效、加強暖胃之力。

適合：手腳冰冷、怕冷、面色蒼白、大便稀溏、腹痛喜按。

2.紅豆湯

功效：增加通經活血之效

適合：血瘀不散、通經止痛、腹痛、腹脹、經閉（月經不通）等人士。

忌與動物內臟同吃。

3.桂圓紅棗湯

功效：加強補益心脾之力，可補血安神

適合：心悸、健忘、失眠、頭暈、月經量少、易倦等人士。

芹菜、香菜、陳皮等食材含有較多的纖維素，亦有芳香醒脾，開胃消滯的作用，在家煮湯圓時加以搭配一同煮湯，能減少湯圓的甜膩。 （資料圖片）

加陳皮煮湯芳香醒脾

以上三種糖水屬溫性，宜天氣寒冷時食用，食用當天不宜同天進食太多溫熱食物，如牛羊腩煲、老火濃湯等，以免溫補太過，可引致口舌生瘡、便秘、身體發熱等上火症狀。飲用時亦不要配搭生冷冰涼的食物，如冷熱共食，會損傷脾胃。

此外，湯圓粘膩較難消化，因此不要與肥膩、油炸等難消化的食物同食，煮湯圓的湯底也不應該過甜。而芹菜、香菜、陳皮等食材含有較多的纖維素，亦有芳香醒脾，開胃消滯的作用，在家煮湯圓時若能加以搭配一同煮湯，則能減少湯圓的甜膩。

如不小心吃太多湯圓，可以飲用山楂麥芽茶，有助改善腸胃不適的情況。

▼山楂麥芽茶：消積滯，降脂（按圖 👇👇👇）

健福堂中醫診所註冊醫師方麗璋（撰文者提供）

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