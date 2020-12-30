【眼中風】眼皮黃斑瘤唔痕唔痛因膽固醇高！眼中風3大先兆會致盲

中風可致命，眼中風亦可使人失明，絕不可忽視。眼上突然長出似油脂粒的粒粒便要注意，這可能是高膽固醇的警號，有眼中風的風險！眼中風有什麼先兆？可以如何預防？降膽固醇要怎樣吃？ 撰文：眼科專科醫生湯文傑

膽固醇在人體組織中有重要的作用，可是，體內過多的膽固醇可能對全身和眼睛健康造成嚴重後果，尤其是被稱為「壞膽固醇」的低密度脂蛋白（LDL）。當膽固醇積聚，會令血管收窄。若發生在心臟冠狀動脈，可導致心臟病發作；若發生在大腦血管則是中風；若發生在眼睛就稱為「視網膜動脈閉塞」，俗稱「眼中風」，有機會引致失明。

眼中風有機會引致失明。（christianw/unsplash）

眼中風成因

50多歲的林先生，在六、七年前起「中年發福」，愈來愈喜歡吃，只是偶有運動，但在歷時一年的疫情中運動量大大減少。

早前天氣轉冷，他為了禦寒進食了羊肉煲及肥牛火鍋，幾天後他照鏡時發覺眼睛上方出現微黃色的粒粒。雖然黃色粒粒沒有痛感，但他還是去看了家庭醫生，再轉介眼科醫生，檢查之下，原來林先生已有「眼中風」的風險，須盡快控制以減低風險！

煎炸肥膩食物固然好味，但長期吃會令壞膽固醇增多，誘發眼中風。（nate_dumlao/unsplash）

眼中風3大先兆

▼根據檢查，他有3個眼中風的先兆：（按圖 👇👇👇）

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1. 眼皮黃斑瘤：眼上方長黃色粒粒

林先生眼睛上方的粒粒，其實是一種眼皮黃斑瘤（Xanthelasma）。脂質在皮膚真皮層積聚，所以呈現黃色斑塊，不帶痕癢或疼痛感，若不理會面積則有可能變大。

雖然它沒有什麼害處，但卻可能反映病人本身有高膽固醇問題，亦有機會是「眼中風」的先兆之一。

*主要是反映他膽固醇過高，而不是代表他一定會「眼中風」。

油脂粒還是眼皮黃斑瘤？

眼皮上長出黃色粒粒，有時會像油脂粒，不容易分辨，所以建議大家若眼皮出現類似粒粒持續數星期不退，應諮詢醫生，最重要得知這些粒粒是否反映自己已有高膽固醇問題。

2. 角膜弓：角膜外側附近有藍色環

經眼科醫生檢查後，林先生還有另外兩個眼中風的常見先兆，其中是角膜弓（Arcus senillis）。角膜弓會在角膜外側附近形成藍色環，由於它是良性的，故不會影響視力，但亦可能表示膽固醇過高，有眼中風的風險。

*主要是反映他膽固醇過高，而不是代表他一定會「眼中風」。

3. 斑塊：眼內小動脈觀察到斑塊

斑塊（Hollenhorst）即在眼內小動脈觀察到的斑塊，這是一個非常嚴重且可能導致失明的症狀。這些斑塊常會阻止血液進一步流動，因而堵塞該動脈，並導致供血的組織死亡，導致真正的「眼中風」。

*斑塊反映了他的血管已出現堵塞，除了有機會眼中風，身體其他血管也有堵塞的高風險，必須仔細檢查！

眼中風高危人士

林先生十分後悔連續吃了羊肉煲和火鍋，引致上述症狀。但醫生向他解釋，短短幾天內吃大量肥膩食物雖有機會令膽固醇上升，卻很少會因一兩餐飯就眼中風。

眼中風和腦中風一樣，通常與長期飲食不當、缺少運動有關，而先天遺傳因素、吸煙、飲酒也有一定影響。

▼眼中風的高危人士：（按圖 👇👇👇）

要預防「眼中風」，早期發現和控制膽固醇（奉行少油少糖的飲食習慣）是最有效的。林先生必須開始嚴格控制膽固醇，定期檢查眼底黃斑區血管，這個冬天餘下的日子也要吃得清淡一點了！

眼科專科醫生湯文傑（撰稿人授權提供）

▼同場加映：改善膽固醇水平日常便須注意飲食，要減少攝取飽和脂肪，可有效降低壞膽固醇水平！（按圖 👇👇👇）

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▼同場加映：減少攝取高反式脂肪食物也可降低壞膽固醇水平！（按圖 👇👇👇）

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