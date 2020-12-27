【每日三分鐘】背刺痛延伸一側屁股腳痛　3式瑜伽紓緩坐骨神經痛

腰痠背痛可能是都市人的通病，不過「坐骨神經痛」患者的症狀就更為嚴重，包含下背痛、腳痛、刺痛、麻木、無力，甚至行走困難等。做瑜伽可有助紓緩及改善坐骨神經痛的所引起痛症。

坐骨神經痛除了接受醫生的治療外，還可以如何透過瑜伽改善問題？下面就由瑜伽老師林巧婷為大家推介3個有助紓緩坐骨神經痛的瑜伽動作。

坐骨神經痛成因

▼ 常見引發坐骨神經痛的原因，常與脊柱的病變有關（按圖 👇👇👇）：

+ 2 + 2 + 2

▼ 當坐骨神經出問題時，痛的範圍可不小，患者可能從下背一路痛到屁股及整條腿。幸好通常只影響「單側」的屁股及腿，僅有少數人是兩側一起來。每位患者的痛法未必一樣，究竟坐骨神經痛有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）：

相關文章：【坐骨神經痛】糖尿病、肥胖高危發病 6大貼士紓緩坐骨神經病

3式紓緩坐骨神經痛

動作一：半牛面式變化形

半牛面式變化形 （Half Cow Face Pose Variation），可伸展大腳外側及臀部肌肉，配合前彎動作，更可拉長下腰背肌肉﹐幫助紓緩及改善坐骨神經痛。

動作示範

▼ 半牛面式變化形應該點做？有咩常見問題？（按圖 👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

注意事項：

• 以上動作適合大部份人士練習。 • 如練習時感到任何痛楚或不適，請立刻停止練習，並諮詢專業人士的意見。 • 腳踝、膝頭或髖受傷者，於練習時請額外小心，避免造成痛楚。 • 孕婦練習此動作時不要前彎，避免壓到肚子，練習前請諮詢專業人士的意見。

動作二：仰臥鴿子式

仰臥鴿子式（Reclined Pigeon Pose）幫助伸展大腿外側至臂部的肌肉，特別是經常導致坐骨神經痛的梨狀肌。

動作示範

▼ 仰臥鴿子式應該點做？有咩常見問題？（按圖 👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

注意事項：

• 以上動作適合大部份人士練習。 • 如練習時感到任何痛楚或不適，請立刻停止練習，並諮詢專業人仕的意見。 • 膝頭或髖受傷者於練習時請額外小心，避免造成痛楚。 • 孕婦可以只練習步驟1，避免壓到肚子，練習前請諮詢專業人仕的意見。

▼同場加映：除了運動，坐骨神經痛患者還應避免吃容易提高血糖，和對心血管有害的高油高脂食物，以免令身體組織更發炎，並對神經造成更大的壓迫。有哪些食物要避免食？（按圖了解👇👇👇）

相關文章：【坐骨神經痛】紓緩唔只靠運動！維他命B12助肌肉放鬆多吃比目魚

動作三：坐姿扭轉式

坐姿扭轉式（Seated Half Spinal Twist）可伸展大腳外側﹑臀部及腰背肌肉﹐有助紓緩，並改善坐骨神經痛。

動作示範

▼ 坐姿扭轉式應該點做？有咩常見問題？（按圖 👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

注意事項：

• 以上動作適合大部份人士練習。 • 如練習時感到任何痛楚或不適，請立刻停止練習，並諮詢專業人士的意見。 • 懷孕期間需暫停此練習。

瑜伽老師林巧婷（E-RYT 500）（由受訪者提供）

相關文章：【每日3分鐘】肚凸凸咪以為肚腩！盆骨前傾易腰痛簡單4招肌肉放鬆