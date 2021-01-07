【中風】頻打呵中風先兆？或患有呢3種疾病伴隨胸悶背痛要小心！

隨著天氣愈來愈好睡，昏昏欲睡的每日帶來連連呵欠，看似是個再正常不過生理現象，但如果太頻繁打呵欠，甚至一口氣打個5、6個，那有可能並不是單純疲累的關係，有可能是某些疾病的徵兆。

▼3種重大疾病前兆讓人打呵欠（點擊下圖看清！👇👇👇）

3種重大疾病的可能威脅

1. 心血管疾病

心臟負責供給全身及大腦的血液，如果心臟出現問題，比如冠心病、心肌炎症、瓣膜病等，就會導致心臟的供血功能下降，同樣會引起大腦的缺血缺氧，也會不斷的打呵欠。而如果有心臟病史的人如果出現密集打呵欠的狀況就需要特別注意，可能預警著你的心臟功能正在衰退。

而如果心臟病患除了打呵欠之外，還伴隨著胸悶、背痛、全身無力與冒冷汗等症，就應該儘快到醫院就診，以免延誤病情。

2. 頸椎病變

頸椎是身體的一個重要的器官，因為是連接大腦於軀幹的重要環節，所有的神經都是通過頸椎到軀幹的，因此，如果頸椎出問題，就會直接影響神經的傳導。

腦部血管的供血是從心臟經過頸椎動脈送到大腦，頸椎病就是各種原因導致的頸椎增生導致椎管狹窄，會導致大腦缺血、供氧不足，而會頻繁的打呵欠。而如果頸椎病嚴重的話，還常會有雙手發麻、走路不穩的症狀，就需儘快就醫。

3. 腦中風

打呵欠可以使胸腔內的壓力下降，使靜脈回流心臟與心臟輸出的血量增加，讓腦細胞的缺血缺氧暫時獲得改善。而當人的動脈粥樣硬化、管腔變窄、血管壁彈性降低，致使流向大腦的血液量減少時，就會讓人呵欠連連，一直打呵欠。而臨床觀察發現，有60%到80%的中老年腦中風患者，在發病前5到10天內，都有頻繁打呵欠的現象。

因此，患有高血壓、糖尿病、高血脂症等心腦血管疾病的中老年病患，如出現無誘因的頻繁呵欠現象、產生突發性眩暈、步履蹣跚無力、流鼻血、血壓異常的情況應當心腦中風發生的危險，及時去醫院診療。

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