【心臟病】素食對心臟有益？　4類食物配搭湯水可護心（附食譜）

心臟病應否多吃素？有說法指心臟病與動物脂肪有關，素食或多或少有助改善病情。不過，對身體健康重要的營養如維他命B、鐵質等，較常見於肉類，所以若減少吃肉，應特別注意素食餐單別缺少了包含這些營養的食物。註冊營養師李樂成撰文羅列四類食物，不怕因沒吃肉而令身體營養不足！
撰文：註冊營養師李樂成
近期的科學及營養研究都指出，動物的脂肪與很多的都市疾病有關，如心臟病及癌症等，轉吃素便可減低身體被這些動物脂肪的影響。然而，有某些營養素是很難藉吃素吸取的，例如維生素B12及鐵質。一個懂配搭素食者才可以有效地保持身體的健康！
只要懂得挑選，素食的營養價值不見得遜於肉類。（Maarten van den Heuvel/unsplash）
怎樣才算為懂配搭的素食者呢？答案就是要每天進食以下四大種類的食物（按圖）：
1. 全麥及五穀類
如紅米、白米、麵包、麥皮等，它們含有豐富的維生素B雜、纖維素及澱粉質。要吸收足夠的澱粉質，才能滿足身體對熱量的基本要求，尤其是在這段寒冷的時期
2. 硬果類
如花生、杏仁、合桃及白果等，它們含有很高的維生素E，對抗氧化十分有效，而其他食物含維生素E份量都頗低。另外這類食物亦有蛋白質及鈣質，對維持健康都很重要
3. 豆類及乾豆類
如黃豆、眉豆、紅豆及黃豆制品，如豆腐、豆漿等。這些食物除了含蛋白質外，亦提供大量的可溶性纖維，幫助控制膽固醇及血糖，另外亦含鈣質及鐵質
4. 蔬果類
任何深綠色及橙紅色的蔬果都含豐富的胡蘿蔔素及維生素C，亦有鈣質及鐵質，如菜心、芥蘭、西蘭花、紅蘿蔔等，所含纖維素可幫助大腸蠕動，防止便秘。水果方面要選維生素C高的，如橙、柑、西柚等，因身體不能儲存維生素C， 所以每天都要吸取
少量瘦肉反更有助均衡營養
若不是因信仰或一些必須吃素的原因，吃少量瘦肉類，對心臟病病友來說，是更易達到營養均衡的飲食。相反，因素食本身的脂肪含量低，為了提高食慾，在煮調時往往會煎炸或使用較多油，尤其是出外進食齋菜，所以要小心留意。
素菜本身味道較淡，有些素食者為了提高食慾，可能使用較多油或調味料（Toa Heftiba/unsplash）
編按：除了注意正餐的飲食習慣，心臟病患者還可以透過湯水補充營養，以下由營養師推介數道護心湯水！
低脂湯水篇：（按圖了解）
竹笙蓮藕冬菇湯
材料：竹笙二兩、冬菇六隻、蓮藕十二兩、瘦肉八兩
做法：
1. 竹笙浸軟洗乾淨，汆水後再洗乾淨
2. 冬菇浸軟後去蒂
3. 洗乾淨蓮藕，切件
4. 洗乾淨瘦肉，汆水後再沖乾淨
5. 燒滾適量水，放下所有材料，煲滾後改慢火煲兩小時
紫菜冬瓜肉粒湯
材料：紫菜一塊、雞蛋一隻、冬瓜十兩、薑一片、瘦肉（切粒）六兩
肉粒調味料：生抽3/4茶匙、生粉半茶匙、糖1/4 茶匙
做法：
1. 將紫菜沖洗乾淨，撕成小塊
2. 冬瓜去皮洗淨切粒
3. 瘦肉洗淨，汆水並以調味料拌勻
4. 雞蛋拌勻
5. 燒開一鍋水，下薑片冬瓜粒略滾後，加入瘦肉粒及紫菜，再滾至瘦肉熟時，加入蛋液及少量鹽調味便可
紫菜 / 塘蒿菜豆腐肉片湯
材料：紫菜一塊、塘蒿菜八兩、瘦肉二兩、豆腐一塊、蔥一棵
做法：
1. 將紫菜/塘蒿菜沖洗乾淨撕成小塊
2. 瘦肉洗淨，汆水後，用少量糖，少量鹽，生粉醃之
3. 豆腐切片
4. 待水滾後，先加入瘦肉粒煲半，再加豆腐、紫菜/塘蒿菜滾半小時，加少量鹽及蔥粒調味便可
金針雲耳烏雞湯
材料：金針半兩、瘦肉六兩、雲耳半兩、紅棗2至4粒、節瓜一棵、烏雞一隻、鹽少量
做法：
1. 金針和雲耳用水浸片刻，清洗乾淨
2. 節瓜去皮，洗乾淨後切厚片
3. 洗乾淨烏雞 (剝去雞皮不用) 和瘦肉，汆水後再沖乾淨
4. 紅棗去核後洗乾淨
5. 燒滾適量水放下所有材料，水滾後改慢火煲兩小時半，下少量鹽調味即成
薄血湯水篇：（按圖了解）
栗子煲烏雞湯
材料：新鮮栗子肉八兩、瘦肉或排骨六兩、烏雞半隻（可以用乳鴿、水鴨）代替)、薑一片
做法：
1. 栗子肉入熱水裡浸透，去衣
2. 雞（去皮）及豬肉出水過冷河待用
3. 待水煲滾，放入各料旺火轉微火煲兩小時，以少量鹽調味
蘋果雪梨瘦肉湯
材料：瘦肉五兩、梨（去心，切片）一個、蘋果（去心，切片）兩個
做法：
1. 瘦肉洗淨，出水，切粒
2. 待水滾後，先入豬肉粒煲半小時
3. 再入梨，蘋果續煲半小時，以少量鹽調味
粉葛鯪魚湯
材料：粉葛（切片）八兩、鯪魚一條、瘦肉（切片）五兩、薑兩片
做法：
1. 將鯪魚除腸臟，洗淨，並將兩面煎香（少油）待用
2. 瘦肉洗淨，出水
3. 待水滾後，將所有材料加入煲內，煮約兩小時
紅蘿蔔牛月展湯 / 豬月展湯
材料：紅蘿蔔八兩、豬月展或牛月展半斤
做法：
1. 紅蘿蔔去皮，洗淨，切小塊
2. 牛／豬月展洗淨，出水，切片
3. 待水滾，將所有材料放入煲內，水再滾後，改用慢火煮約兩小時半，下少量鹽調味即可
【本文獲心臟病友互助組織「關心您的心」授權轉載，原文刊登於此】
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