【心臟病】素食對心臟有益？　4類食物配搭湯水可護心（附食譜）

心臟病應否多吃素？有說法指心臟病與動物脂肪有關，素食或多或少有助改善病情。不過，對身體健康重要的營養如維他命B、鐵質等，較常見於肉類，所以若減少吃肉，應特別注意素食餐單別缺少了包含這些營養的食物。註冊營養師李樂成撰文羅列四類食物，不怕因沒吃肉而令身體營養不足！ 撰文：註冊營養師李樂成

近期的科學及營養研究都指出，動物的脂肪與很多的都市疾病有關，如心臟病及癌症等，轉吃素便可減低身體被這些動物脂肪的影響。然而，有某些營養素是很難藉吃素吸取的，例如維生素B12及鐵質。一個懂配搭素食者才可以有效地保持身體的健康！

只要懂得挑選，素食的營養價值不見得遜於肉類。（Maarten van den Heuvel/unsplash）

怎樣才算為懂配搭的素食者呢？答案就是要每天進食以下四大種類的食物（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

1. 全麥及五穀類

如紅米、白米、麵包、麥皮等，它們含有豐富的維生素B雜、纖維素及澱粉質。要吸收足夠的澱粉質，才能滿足身體對熱量的基本要求，尤其是在這段寒冷的時期

2. 硬果類

如花生、杏仁、合桃及白果等，它們含有很高的維生素E，對抗氧化十分有效，而其他食物含維生素E份量都頗低。另外這類食物亦有蛋白質及鈣質，對維持健康都很重要

3. 豆類及乾豆類

如黃豆、眉豆、紅豆及黃豆制品，如豆腐、豆漿等。這些食物除了含蛋白質外，亦提供大量的可溶性纖維，幫助控制膽固醇及血糖，另外亦含鈣質及鐵質

4. 蔬果類

任何深綠色及橙紅色的蔬果都含豐富的胡蘿蔔素及維生素C，亦有鈣質及鐵質，如菜心、芥蘭、西蘭花、紅蘿蔔等，所含纖維素可幫助大腸蠕動，防止便秘。水果方面要選維生素C高的，如橙、柑、西柚等，因身體不能儲存維生素C， 所以每天都要吸取

少量瘦肉反更有助均衡營養

若不是因信仰或一些必須吃素的原因，吃少量瘦肉類，對心臟病病友來說，是更易達到營養均衡的飲食。相反，因素食本身的脂肪含量低，為了提高食慾，在煮調時往往會煎炸或使用較多油，尤其是出外進食齋菜，所以要小心留意。

素菜本身味道較淡，有些素食者為了提高食慾，可能使用較多油或調味料（Toa Heftiba/unsplash）

編按：除了注意正餐的飲食習慣，心臟病患者還可以透過湯水補充營養，以下由營養師推介數道護心湯水！

低脂湯水篇：（按圖了解）

+ 6 + 5 + 4

竹笙蓮藕冬菇湯

材料：竹笙二兩、冬菇六隻、蓮藕十二兩、瘦肉八兩 做法： 1. 竹笙浸軟洗乾淨，汆水後再洗乾淨 2. 冬菇浸軟後去蒂 3. 洗乾淨蓮藕，切件 4. 洗乾淨瘦肉，汆水後再沖乾淨 5. 燒滾適量水，放下所有材料，煲滾後改慢火煲兩小時

紫菜冬瓜肉粒湯

材料：紫菜一塊、雞蛋一隻、冬瓜十兩、薑一片、瘦肉（切粒）六兩 肉粒調味料：生抽3/4茶匙、生粉半茶匙、糖1/4 茶匙 做法： 1. 將紫菜沖洗乾淨，撕成小塊 2. 冬瓜去皮洗淨切粒 3. 瘦肉洗淨，汆水並以調味料拌勻 4. 雞蛋拌勻 5. 燒開一鍋水，下薑片冬瓜粒略滾後，加入瘦肉粒及紫菜，再滾至瘦肉熟時，加入蛋液及少量鹽調味便可

紫菜 / 塘蒿菜豆腐肉片湯

材料：紫菜一塊、塘蒿菜八兩、瘦肉二兩、豆腐一塊、蔥一棵 做法： 1. 將紫菜/塘蒿菜沖洗乾淨撕成小塊 2. 瘦肉洗淨，汆水後，用少量糖，少量鹽，生粉醃之 3. 豆腐切片 4. 待水滾後，先加入瘦肉粒煲半，再加豆腐、紫菜/塘蒿菜滾半小時，加少量鹽及蔥粒調味便可

金針雲耳烏雞湯

材料：金針半兩、瘦肉六兩、雲耳半兩、紅棗2至4粒、節瓜一棵、烏雞一隻、鹽少量 做法： 1. 金針和雲耳用水浸片刻，清洗乾淨 2. 節瓜去皮，洗乾淨後切厚片 3. 洗乾淨烏雞 (剝去雞皮不用) 和瘦肉，汆水後再沖乾淨 4. 紅棗去核後洗乾淨 5. 燒滾適量水放下所有材料，水滾後改慢火煲兩小時半，下少量鹽調味即成

薄血湯水篇：（按圖了解）

+ 5 + 4 + 3

栗子煲烏雞湯

材料：新鮮栗子肉八兩、瘦肉或排骨六兩、烏雞半隻（可以用乳鴿、水鴨）代替)、薑一片 做法： 1. 栗子肉入熱水裡浸透，去衣 2. 雞（去皮）及豬肉出水過冷河待用 3. 待水煲滾，放入各料旺火轉微火煲兩小時，以少量鹽調味

蘋果雪梨瘦肉湯

材料：瘦肉五兩、梨（去心，切片）一個、蘋果（去心，切片）兩個 做法： 1. 瘦肉洗淨，出水，切粒 2. 待水滾後，先入豬肉粒煲半小時 3. 再入梨，蘋果續煲半小時，以少量鹽調味

粉葛鯪魚湯

材料：粉葛（切片）八兩、鯪魚一條、瘦肉（切片）五兩、薑兩片 做法： 1. 將鯪魚除腸臟，洗淨，並將兩面煎香（少油）待用 2. 瘦肉洗淨，出水 3. 待水滾後，將所有材料加入煲內，煮約兩小時

紅蘿蔔牛月展湯 / 豬月展湯

材料：紅蘿蔔八兩、豬月展或牛月展半斤 做法： 1. 紅蘿蔔去皮，洗淨，切小塊 2. 牛／豬月展洗淨，出水，切片 3. 待水滾，將所有材料放入煲內，水再滾後，改用慢火煮約兩小時半，下少量鹽調味即可

【本文獲心臟病友互助組織「關心您的心」授權轉載，原文刊登於此】

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