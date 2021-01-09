減肥｜網友斷食21天狂減14.5kg　冒汗氣喘全記錄籲大家勿試因...

減肥是許多人一生的課題，隨著網路發達，坊間也流傳出各種不同的方法，其中「斷食」是不少人常用的減脂方法，也在網路上掀起一波熱潮。YouTube頻道FUN程式的Allen就挑戰「斷食21天」，實測結果也讓他從破百的體重，瘦到約95公斤，足足減掉14.5公斤，且原本血壓較高的問題紓緩、血脂肪也降低了。不過，他強調，這樣的方式太過極端，一般人不要輕易嘗試。

Youtube頻道FUN程式的Allen表示，有鑑於自己近期體重有點重，且過去也曾試過斷食7及12天，認為斷食是最懶減肥的方法，因此這次嘗試斷食21天，並拍成影片和大家分享。他說，當計劃執行到第5天，身體開始有點不舒服，嘴巴會出現乾澀且整個人有點累，當天因為天氣炎熱的關係，流了比較多的汗；進食的部分只喝了一杯咖啡，其餘都是開水，整體而言是處在精神較差的狀態。

▼「斷食21天」挑戰（按圖看最後成果👇👇👇）

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不過，Allen發現，刷牙會讓口腔比較舒服，因為舌頭總是感覺澀澀的，刷牙後感覺較清爽，光是一個晚上他就刷了2、3次牙。接著，計劃來到第8天時，他卻直呼「可不可以改成7天？21天真的非常痛苦」，進行到第6天時就已經特別難受。不過，後續幾天也因為有上班的緣故，狀況有變得較好。

直到第15天時，Allen指出，其實身體慢慢會習慣這樣的過程，有時候仍會無力，但不像初期進行時那麼不適；同時也更新幾天前認為「刷牙可以紓緩」的感受，因為舌苔感覺變厚，想刷的時候卻會產生嘔吐感，反而覺得痛苦；至於胃酸倒流（胃食道逆流）的部分，倒是沒有特別的感覺；整體而言，喝水量變少、體重降幅變小，一天甚至不到0.5公斤。

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但整場斷食計劃中，Allen也差點發生意外，某天在進行一場演講時，忽然狂冒冷汗、心跳加速且上氣不接下氣，趕緊吞了一顆糖後狀況才緩解。

不過，結果顯現，原本不能穿的褲子都穿得上了、肚子變平、腰帶可以多扣2孔，身體也感覺變得比較健康，血壓高的問題緩和、血脂肪因為沒進食也降低。最後，Allen總結，若身體有短期肥胖的問題可以試試看，但這個方式也相對極端，因此並不建議一般人輕易嘗試，尤其是有任何疾病的患者。

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