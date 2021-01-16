減肥｜韓星番薯減肥餐單專家教多2步極速瘦！仲有白蘿蔔3式減肚腩

肥胖會引起很多問題，如糖尿病、高血壓、心臟病等，減肥問題困擾不少人，假如用錯方法，一不小心可能愈減愈肥！韓星秀智及IU就以番薯減肥法，成功減磅；到底番薯為什麼有助減肥? 又要如何食才有效? 還有什麼食物有助瘦身?

冬天為了保暖容易不知不覺吃更多，易變肥。不過假如你可以把持住食慾，不吃過量的話，冬天原來是減肥的黃金季節？台灣節目《健康2.0》就為大家解構為什麼冬天較易減肥？有什麼地方要注意？和教大家一些動作幫助減肚腩。

▼ 秀智和李知恩（IU）兩位韓國藝人，如何靠食番薯減肥？（按圖👇👇👇）：

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食番薯減肥有用?

▼ 臺安醫院營養師劉怡里在節目中指，一般減肥人士的主食首選是番薯（地瓜）。她解釋，番薯有幾個好處（按圖👇👇👇）：

一、膳食纖維高

番薯飽足感大，番薯的膳食纖維是白飯的4倍以上，如取代常食的白飯更有益。

二、助排便

部分肥胖的人，可能也同時有排便不順暢的問題，但番薯含膳食纖維，有效改善便秘。

三、有助護膚

番薯有助皮膚變好，因黃色番薯的β-胡蘿蔔素很高；紫番薯則含大量花青素。食番薯不但可減肥，同時也可增加不同營養素的攝取量。

番薯飽足感充足，含豐富膳食纖維，有助排便，也有助護膚。（鄧倩螢攝）

她在節目中建議，如想增如番薯減肥效果，可留意以下幾點：

• 連皮一起吃

番薯皮清潔乾淨後，可一併食用。番薯皮有助你增加膳食纖維，同時可攝取一些植化素，有助紓緩肥胖引起的一些發炎反應。

• 冷藏後食用

如果真的想要極速減肥，用番薯取代主食，如白飯，營養師建議，還可將番薯先冷藏才吃。因冷藏後，番薯內的澱粉會變成抗性澱粉，熱量只剩下約七成。如果冬天不想吃冷番薯，可先冷藏再用微波爐翻熱，仍能保有抗性澱粉，有助減低熱量。

營養師提醒，由秀智和IU的餐單來看，兩人減肥成果有差別的原因，在於秀智的飲食裡，有比較多的蛋白質，如雞胸肉，有助平衡飲食。她指，如大家採取番薯減肥法，就一定要記得增加蛋白質攝取量，才能達到好的效果。

▼ 臺安醫院營養師劉怡里在節目中，還推介哪2種有助你減肥的食物?（按圖 👇👇👇）：

冬天減肥效果更好？

▼ 不少人都認為冬天是最容易致肥的季節，但原來冬天才是黃金減肥的時間！（按圖 👇👇👇）：

減肥專科醫師邱正宏在節目中指，冬天食慾特別好的原因是，體溫散失後，需要補充熱量，因此就會增加食慾。但如果能控制食慾，吃得和夏天分量一樣的話；冬天帶走體溫的程度，反而會助你減肥！而冬天減肥易，主要是由於以下原因：

• 散熱較多

冬天新陳代謝較好，人在低溫環境中，散熱後為了補充體溫，就一定會增加新陳代謝。他指，根據統計，如果一個熱帶地區的人，跑到很寒冷的地方去，新陳代謝最多可以增加50％，但前提是不能比平時吃更多。他也指出，在寒冷環境中運動，卡路里消耗效率高3％至7％，因此，假如能在冬天多做運動，效果可更突出。

• 體溫升高

當我們發燒的時候，體溫會上升，每上升一度，新陳代謝大概會增加13％到14％。反過來說，當環境低溫的時候，為了要令體溫上升，新陳代謝就會增加。

節目中建議大家，在冬天可多做有氧運動，及泡熱水澡，都可有助你冬天減肥成功。

減肚腩瑜伽動作

減肚腩相信是大家減肥的難題之一，瑜伽老師Miya在節目中，就教大家3式瑜伽，助你減走腹部脂肪（按圖）：

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