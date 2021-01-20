【減肥】2種體質愈凍愈大食？缺水壓力大易肚餓蘋果黑木耳減胃火

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-01-20 19:02

天氣冷食慾大增，不少人在冬天都會迅速發胖！中醫師指出，以中醫的觀點來看，容易餓的人大多都是「胃火旺」，這類族群不只食慾大，通常也喜歡吃重口味食物，因此胃酸分泌多，消化也較快，另外還有一種是「肝氣不疏」的類型，通常是因為情緒起伏，想要吃東西紓壓，這類族群的人容易大吃特吃。

台灣中醫師康涵菁指出，冬天通常食慾會更好，也更容易把熱量儲存成脂肪，建議平時要做到「隨時補充水分、看到什麼吃什麼、保持身體溫暖、不要過度節食、維持充足睡眠」5大重點，想吃東西可以選擇較健康的食物，千萬不要把堅果、朱古力、餅乾、麵包等當做零食。

康涵菁說，冬天如果飲水量太少，就會引起肚子餓的錯覺，但其實有時候是身體缺水的訊號，建議可隨時準備溫水或熱茶，幫助維持身體代謝，千萬不要把飲料當作水分攝取來源，因為飲料糖份高；另外，建議可以事先準備好健康的下午茶，例如水果、無糖茶或豆漿，不要選擇高熱量零食。

▼2大易餓族群飲食建議（按圖了解👇👇👇）

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容易吃過量的體質

而針對體質來看，康涵菁也提到，通常胃火旺和肝氣不疏的人，比較容易吃太多，前者是因為飲食選擇問題，後者則是和情緒紓壓有關，建議胃火旺的人，平時可多吃平性蔬果，如奇異果、蘋果、葡萄、火龍果、番石榴等，蔬菜類則是椰菜花、冬瓜、絲瓜、高麗菜、黑木耳等，幫助平緩胃熱造成的食慾旺盛。

肝氣不疏類型的人，則可以喝一些疏肝解鬱的茶飲，幫助放鬆心情，例如：「洛神玫瑰飲」：

材料只需要洛神花20克、玫瑰花20克、薄荷20克，將所有材料沖泡600c.c滾水，稍微降溫即可飲用，有助疏肝解鬱、降血脂、紓緩安神。

康涵菁提醒，冬天一定要維持身體溫暖，不要老是坐著不動，可透過簡單的運動提升體溫，有助減少暴飲暴食的慾望，也不要過度壓抑食慾，以免在受不了的時候暴飲暴食，如果仍感覺自己控制不了食慾，就建議尋求專業醫師幫忙。

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