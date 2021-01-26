高血壓懶人包｜高血壓症狀、量血壓時間方法8須知　太嘈都唔準？

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-01-26 20:44

高血壓一般沒有症狀；故又稱作「隱形殺手」，不過當血壓過高就可能會導致暈眩及頭痛等症狀。但日常如何自我評估血壓是否過高？量血壓又有什麼要注意？日常又可如何預防高血壓呢？

高血壓可大可小，假如不加以控制，有可能會中風、心臟衰竭、心肌梗塞，甚至腎衰竭，因此大家應定期量血壓，監測血壓的變化，及早發現有否出現高血壓的問題。如何量度、什麼時候量度最準？關於高血壓你一定要知的事：

1）高血壓標準是什麼 ?

高血壓是十分常見的健康問題，除了由醫生診斷患上高血壓外，日常在家量血壓，又應如何評估自己血壓是否正常呢?

▼ 根據國際高血壓學會2020公布的資料，成人不分男女的血壓指標：（按圖 👇👇👇）：

+ 3 + 3 + 3

由此可見，如你的血壓上壓在130或以上，下壓85或以上，就要開始注意了！

2）血壓幾高要食藥？

高血壓1期的患者（上壓140-159/ 下壓90-99），心臟科專科醫生陳麒尹指，如其心血管疾病風險低，一般會先要求在生活上作出改變，例如控制鈉攝取量，為期3至6個月。如血壓仍然沒有改善，則或會用藥物控制，當中以50至80歲的患者較多。

至於，高血壓2期的患者（上壓160或以上/ 下壓100或以上），則需要馬上服降血壓藥物，控制血壓。

▼ 同場加映：高血壓患者，初期會被要求先在生活上作出改善，下面就為大家整理出不靠食藥都可以降血壓的15個方法（按圖 👇👇👇）：

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3）量血壓正確姿勢

• 確保處於舒適放鬆的狀態，預先上好廁所，處於安靜或聽得到脈搏的地方

• 將手臂的衣袖捲起，或是移除過緊的衣袖

• 坐在旁邊有桌子的椅子上，兩腳著地，坐著休息5~10分鐘。將上手臂微彎，靜置於桌上與心臟同高的地方，手掌朝上，上半身直立，背靠椅背，腿不可交叉

量血壓是控制血壓的重要一環，不過要量度準確，有一些地方要留意！假如做得不對，就容易影響測量結果。

▼ 量血壓要注意什麼呢?（按圖 👇👇👇）：

+ 3 + 3 + 3

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4）量血壓只量一次？早上或晚上量？

早上量血壓可能是大部分人的習慣，但研究發現，晚上量血壓原來更為重要！夜間高血壓（Nocturnal hypertension）其實是「無聲殺手」。刊登在醫學雜誌《Circulation》的日本研究發現，夜間血壓收縮壓（上壓）讀數，相比日間讀數高20毫米水銀柱（mmHg）以上的人，患心臟病和中風風險增加18%，而出現心臟衰竭的風險，更增加25%。

▼ 研究人員更指出，如你在夜間的血壓較高，而日間的血壓正常，出現心臟衰竭的風險更會增加一倍，而睡眠時上壓比清醒時低20%或以上，中風風險高於兩倍（按圖 👇👇👇）：

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5）量血壓要量兩隻手?

研究發現左右手的上壓相差10以上，便會影響患者出現血管阻塞的風險。刊登在《刺針》的研究報告指，左右手上壓讀數相差15毫米水銀柱 （mmHg） 或以上，患周邊血管疾病（Peripheral vascular disease, PVD），即手腳或其他非心臟部分，血管阻塞的風險高出2.5倍。

▼量血壓也分左右手！左右手的上壓相差愈大，血管阻塞風險愈高。（按圖 👇👇👇）

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6）高血壓高危因素及人士

▼ 雖然高血壓十分常見，但原來某些生活或飲食習慣，都可能會增加患高血壓的風險！（按圖 👇👇👇）：

+ 8 + 8 + 8

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7）高血壓症狀

▼大多數的高血壓患者都是沒有任何感覺，或症狀；不過有些人在血壓升高的時候，會有一些小幅度的症狀。（按圖 👇👇👇）

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8）高血壓會引起什麼問題?

▼高血壓跟其他疾病不同，有些疾病有症狀才需要治療，但高血壓在沒有症狀的情況下，也會不斷傷害血管、身體的器官，或出現併發症。（按圖 👇👇👇）

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