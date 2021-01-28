進補3大忌｜亂補人參損心臟肉桂易流產？冬天補腎紅腰豆素湯都得!

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-01-28 18:43

冬天是進補最佳時機，「三九補一冬，來年無病痛」。不過，補身不能胡亂進食補品，不同體質都有進補宜忌要注意，否則得不償失，有傷身體！

冬天為什麼適宜進補？註冊中醫師李翠妍博士指，冬天是封藏的季節，貯備營養，所以一般提倡冬令宜進補，避免受寒或食用生冷食品，還須特別注意填補腎精。李醫師提醒不是所有人都適合進補，進補不當會弄巧反拙和傷身，需注意以下以進補禁忌。

冬天是封藏的季節，貯備營養，所以一般提倡冬令宜進補。（資料圖片）

冬天進補三大禁忌

一. 【忌盲目進補，應依體質進補】

進補並非「無病強身」，應按體質調理，補益只適合虛弱體質，且是某一方面「虛」才針對性某一方面進補。而虛弱的體質又可分為氣虛、血虛、陰虛、陽虛等不同狀態，例如只有在氣虛的情況下補氣才對身體有益，假若體質屬陰虛，盲目跟從別人服用補氣藥，起不了顯著的補益作用。

如果體質不虛而胡亂進補，會火上加油，愈補愈上火，或出現口乾舌燥、咽喉腫痛、痤瘡、便秘便血，甚至血壓升高等不適。

▼其他不宜進補或需謹慎進補人士：（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

市面上常見的冬天補品包括人參、羊肉、肉桂、阿膠，但並非人人適宜食用。選擇補品也須按體質，不當進食可加重不適。

▼哪些體質不適合服用常見進補食材？（按圖👇👇👇）

+ 13 + 13 + 13

1. 人參、高麗參、黃蓍

．功效：大補元氣，適宜氣虛人士，這類人通常感到不夠氣、容易感冒、手腳乏力、容易流汗、精神疲倦等

．不適合服用的人士︰肝胃氣滯人士不宜。這類人士通常表現為胃脘脅肋等處脹悶、頭脹頭痛、心情煩燥、易發脾氣，並可有痰多、胸悶、作嘔等

．誤服後果︰加重肝氣、胃氣的壅塞（阻塞不通），有機會造成氣血上衝，加重心臟負荷

2. 阿膠

．功效：滋陰養血，適宜陰虛和血虛人士，這類人通常皮膚乾燥、口咽乾涸、睡眠質素欠佳、容易頭暈等

．不宜人士︰脾胃虛弱、痰濕內阻的人士，通常表現為胃口欠佳、胃脹、大便質地偏粘或稀爛等

．誤服後果︰容易使痰濕瘀血停滯，有機會加重痛經；胃口轉差，並減弱消化功能

3. 羊肉、肉桂、茴香

．功效：溫陽祛寒，適宜陽虛人士，這類人士通常怕冷、手腳凍、面色白、口淡，小便頻和量多、大便爛

．不宜人士︰陰虛火旺人士，這類人士通常面色潮紅、有烘熱感、手足心熱、眼睛乾澀、容易煩燥等；孕婦不宜進食肉桂，肉桂能促進子宮血循環，有機會引起流產

．誤服後果︰引動虛火，或可出現頭痛、暴躁、痤瘡等

4. 豆類

．功效：黃豆健脾益氣、白扁豆健脾化濕、黑豆補腎滋陰、紅豆補脾滲濕、紅腰豆益氣養血等

．不宜人士︰脾胃消化功能差人士，平時容易食滯、胃脹胃痛等，及痛風患者

．誤服後果︰過量食用容易「壅氣生痰」（腸胃氣脹），出現脘腹痞滿（自覺脹滿，觸之無形，按之柔軟，壓之無痛）等不適

二. 【忌大量進補】

李醫師續指，即使按體質調補，也不是服用愈多份量愈好。進補以平衡氣血陰陽為目標，過多攝取保養成分會干擾體內平衡，氣血陰陽失衡便無法維持健康。但食材和藥物各自有寒、熱偏性，尤其藥物的偏性更明顯，過量服用會加重身體負擔，甚至造成壞影響。

三. 【忌長期單一進補】

即使已根據體質需要、適量進補，還需注意進補的時間性。李醫師稱，中醫強調「中病即止」，即身體情況獲得改善後，體質與之前會有所不同，所以不宜繼續使用原來的食材或藥物來調理，應該揀選其他適合當時體質狀況的材料進行調補。

適宜冬天進補的食療

▼淮山杞子煲響螺：（按圖👇👇👇）

▼紅腰豆素湯：（按圖👇👇👇）

▼黨參安神湯：（按圖👇👇👇）

註冊中醫師李翠妍博士（受訪者授權提供）

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