【減肥】內分泌失調致虛胖月經少　無啦啦變肥小心6種疾病找上門

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-01-29 11:25

明明食量沒有改變，也有規律運動卻一直變胖嗎？有人說肥胖的原因就是「吃得多、動得少」，但其實肥胖原因也沒有那麼單純，還涉及了許多因素，像是作息不規律、壓力大，都可能會促使「內分泌失調」，導致肥胖。以下就介紹幾個比較常見的內分泌異常所造成的肥胖問題。

▼6種會造成肥胖的疾病（點擊下圖率先看清！👇👇👇）

1. 多囊性卵巢症候群

這是生育年齡女性最為常見的內分泌疾病，常見的症狀包括：月經少、肥胖、不孕、及男性荷爾蒙太高（如多毛症，青春痘）。目前致病的機轉未明，但是學者們大部分都認為這與腦下垂體荷爾蒙分泌異常及胰島素高阻抗，而導致血中胰島素以及卵巢分泌男性荷爾蒙過高有關係。

2. 庫欣氏症候群

指體內葡萄糖皮質素過多而併發臨床的症狀，如全身倦怠、月亮臉、水牛肩、中央型肥胖（腹部脂肪屯積，但四肢消瘦）、紫紅色之妊娠紋、皮膚變薄合併易瘀青等症狀。可能的原因包括腎上腺腫瘤、腦下垂體腫瘤，或服用過多類固醇等。

3. 甲狀腺功能低下

甲狀腺功能低下的症狀包括基礎代謝率下降，通常有怕冷、虛胖、容易便秘、無精打采、月經不規律等。甲減患者的肥胖，一般與體脂過多引起的肥胖無關，而是由皮下蛋白質及水分滯留，造成黏液性水腫和體重增加。補充甲狀腺素的治療可以改善症狀，使體重減輕。

▼10個甲減症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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4. 生長激素低下

生長激素是由腦下垂體所分泌的，會直接的對身體的各個組織與器官產生影響，當腦下垂體分泌生長激素的機能失常時，便可能導致生長激素分泌少。成人生長激素不足的表現為肥胖、膽固醇上升、憂鬱、運動能力衰退、肌力低下、基礎代謝低下、疲倦、性慾減退、手腳冰冷的情況。除此之外，還會導致高血脂、肌肉張力降低、骨頭組成改變、運動能力及活動力降低、心血管疾病的危險因子增加。

5. 高胰島素血症

「高胰島素血症」常會與「高血糖」（也就是糖尿病）搞混，但其實它們是不一樣的：前者是胰島素過高，後者則是葡萄糖過高。胰島素分泌過多，會促使脂肪合成旺盛，造成油脂堆積。

6. 性激素改變

妊娠及停經期，因為性激素的改變，均可能出現肥胖症。

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